昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の掲載写真と商品名表示の確認項目を整理
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昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の掲載写真と商品名表示の確認項目を整理 昭和株式会社は、江戸ブランド関連製品について、掲載写真と商品名表示の確認項目を整理しました。公開ページや店頭資料で使用する商品写真、ブランド名、商品名、販売主体、問い合わせ先を確認し、利用者が対象商品を識別しやすい形で情報を整えます。 今回の整理では、商品写真が対象ブランドと一致しているか、商品名の表記が資料ごとに大きく変わっていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報に揃っているかを確認します。あわせて、写真素材の保存場所と更新日を記録し、古い素材が残らないよう管理します。 昭和株式会社は、江戸ブランドの公開情報について、過度な表現に頼らず、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先などの基本情報を中心に掲載内容を見直します。今後も、店頭案内とオンライン掲載の情報を継続的に確認してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の掲載写真と商品名表示の確認項目を整理 昭和株式会社は、江戸ブランド関連製品について、掲載写真と商品名表示の確認項目を整理しました。公開ページや店頭資料で使用する商品写真、ブランド名、商品名、販売主体、問い合わせ先を確認し、利用者が対象商品を識別しやすい形で情報を整えます。 今回の整理では、商品写真が対象ブランドと一致しているか、商品名の表記が資料ごとに大きく変わっていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報に揃っているかを確認します。あわせて、写真素材の保存場所と更新日を記録し、古い素材が残らないよう管理します。 昭和株式会社は、江戸ブランドの公開情報について、過度な表現に頼らず、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先などの基本情報を中心に掲載内容を見直します。今後も、店頭案内とオンライン掲載の情報を継続的に確認してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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