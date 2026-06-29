【西熱海ゴルフコース】熱海の絶景ゴルフコースでゴルフに花火＆星空鑑賞などの無料体験イベントを開催【開催日】 2026年8月9日(日) 5:00P.M.～8：40P.M.

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、ゴルフ場の新たな活用と地域貢献の一環

として、まだゴルフをしたことのない子どもたちにゴルフに触れてもらい、夜は熱海海上花火大会や星空観賞ができる

無料体験イベント「親子で芝生エンジョイ day」を2026年8月9日(日)に開催いたします。

西熱海ゴルフコースは、熱海の高台に位置し、熱海市街地や相模灘を一望できる絶景コースです。普段は解放されていない夜のゴルフ場でのイベントとなっております。夕方からの開催なので、日中は熱中症が心配な親御さんにも安心してご参加いただけます。

初島・大島を望む絶景ゴルフコース無料でゴルフ体験もできます夜のコースで星空観賞会花火大会も鑑賞可能

西熱海ゴルフコース 「親子で芝生エンジョイ day」開催概要

【企画概要】

1.開催日 2026年 8 月9日 （日） ※雨天中止となります

2.場 所 西熱海ゴルフコース

3.入場料 無料

4.内容スナッグゴルフ体験、パッティング体験、星空案内人による星空教室、星空観賞会、レストランでの海上花火大会鑑賞

※曇天時などで星空が見えない場合は、望遠鏡作りのクラフトワーク教室を予定

5.募集人数お子さま 50 名（ご同伴の保護者はお子さま 1 名につき最大2名さままで）

※お子さまだけのご入場はできません

6.お申込み 「親子で芝生エンジョイ day」申込の旨を伝えご予約ください

●予約直通 TEL：0557-84-1111（予約受付時間 9：00A.M.～5：00P.M.）

7.ｽｹｼ゛ｭｰﾙ4：30 P.M.～ 受付開始（最終受付は 5:30P.M.となります）

5：00 P.M.～ コースへ移動しスナッグゴルフ体験、パターゴルフ体験をお楽しみください

6：30 P.M.～ 星空案内人による屋内での星空教室

7：20 P.M.～ 星空観賞会（曇天時は屋内での望遠鏡作りのクラフトワーク教室を開催予定）

8：20 P.M.～ レストランにて熱海海上花火大会鑑賞（飲食サービスの提供はございません）

8：40 P.M. 花火大会終了次第イベント終了

8.そ の 他

(1)動きやすい運動ができる服装でお越しください。

(2)ペットの同伴はできません。

(3)コース内でのベビーカー使用はご遠慮ください。

(4)レストランでの食事および飲み物の提供はしておりません。必要であればご持参いただき、レストランのテーブルなどでお召しあがりいただけます。