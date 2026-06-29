世界非導電フィルム（NCF）市場、2032年に約6,600万ドルへ - 年平均成長率（CAGR）20.34％の超高速成長（2026～2032年）
LP Informationはこのたび、業界レポート『世界非導電性フィルム (NCF)市場の成長予測2026～2032』（https://www.lpinformation.jp/reports/790666/non-conductive-film-ncf）を発行し、非導電フィルム（NCF）の製品定義、技術ルート、市場規模、競争環境、用途分野、地域構造およびサプライチェーンの変化について調査を行いました。本稿では、先端半導体パッケージ、HBM積層、TSV DRAM、フリップチップおよび高密度チップ接続におけるNCFの需要変化、技術進化、サプライチェーン機会に注目します。
製品定義と主な用途
非導電フィルム（NCF）は、先端半導体パッケージにおけるチップ接合および微小ギャップ充填に用いられるフィルム状の絶縁接着材料です。通常、エポキシ樹脂、硬化剤、フィラー、機能性添加剤および精密コーティング工程によって形成され、電気絶縁性、接着強度、微小ギャップ充填性、膜厚均一性、熱機械的信頼性、プロセス安定性などの特性を備えています。主な機能は、チップと基板、チップとチップ、積層メモリ構造の間で安定した接着、接続保護、応力緩和、信頼性向上を実現することであり、主にHBM、TSV DRAM、2.5D/3D先端パッケージ、フリップチップ、メモリパッケージ、高性能コンピューティング向けチップパッケージなどに使用されます。
AIサーバー、アクセラレーターチップ、高帯域幅メモリ、異種集積パッケージの急速な発展に伴い、NCFは従来の補助的な接着材料から、先端パッケージに不可欠な重要材料へと位置付けを高めています。液状アンダーフィル材料と比較して、NCFはフィルム形態で事前貼付またはラミネートが可能であり、ファインピッチ、高積層、薄型チップ、大量生産向け熱圧着プロセスに適しています。
市場規模と成長傾向
LP Informationの初期調査によると、2025年の世界非導電フィルム（NCF）市場規模は約14.87百万米ドル、2026年は約21.58百万米ドルと見込まれ、2032年には約66百万米ドルに達する見通しです。2026年から2032年までの年平均成長率は約20.34%と予測されます。上記規模は主に、先端半導体パッケージにおけるチップ-基板接合、チップ-チップ熱圧着接合、HBM/TSV DRAM多層積層および関連する高密度接続用途向けの非導電フィルム接着材料の売上を対象としています。需要構造を見ると、市場成長はAIアクセラレーター、高性能GPU、HBM積層数の増加、先端パッケージ能力の拡大、パッケージ歩留まり要求の上昇、材料の現地化ニーズによって牽引されています。
WSTSの公開見通しでは、AIインフラ、高帯域幅メモリ、アクセラレーテッドコンピューティングが半導体市場成長の重要な触媒とされています。また、SEMIによる半導体装置投資および先端パッケージ装置成長の統計を踏まえると、LP InformationはNCF需要が下流の能力増強によって支えられると判断しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353994/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353994/images/bodyimage2】
競争環境と代表企業
世界のNCF市場は、技術障壁が高く、顧客認定サイクルが長く、主要企業の優位性が明確な競争構造となっています。代表的な企業にはResonac、LG Chem、Henkel、Nopion、U-Pak Technology、NAMICSなどが含まれ、最終的な企業リストは完全版レポートに準じます。第一階層の企業は通常、先端パッケージ顧客への導入経験、フィルム接着材料の配合能力、精密コーティングおよび量産品質管理能力を備え、HBM、TSV DRAM、高性能パッケージ顧客向けにカスタマイズ開発を行うことができます。第二階層および地域企業は、特定顧客、特定パッケージタイプ、地域サプライチェーン機会に集中し、コスト、納期、ローカルサービスを通じて市場に参入しています。今後の競争は、単一材料性能の競争から、材料配合、コーティング工程、熱圧着適合性、顧客との共同開発、安定供給能力を含む総合力の競争へと移行する見込みです。
製品定義と主な用途
非導電フィルム（NCF）は、先端半導体パッケージにおけるチップ接合および微小ギャップ充填に用いられるフィルム状の絶縁接着材料です。通常、エポキシ樹脂、硬化剤、フィラー、機能性添加剤および精密コーティング工程によって形成され、電気絶縁性、接着強度、微小ギャップ充填性、膜厚均一性、熱機械的信頼性、プロセス安定性などの特性を備えています。主な機能は、チップと基板、チップとチップ、積層メモリ構造の間で安定した接着、接続保護、応力緩和、信頼性向上を実現することであり、主にHBM、TSV DRAM、2.5D/3D先端パッケージ、フリップチップ、メモリパッケージ、高性能コンピューティング向けチップパッケージなどに使用されます。
AIサーバー、アクセラレーターチップ、高帯域幅メモリ、異種集積パッケージの急速な発展に伴い、NCFは従来の補助的な接着材料から、先端パッケージに不可欠な重要材料へと位置付けを高めています。液状アンダーフィル材料と比較して、NCFはフィルム形態で事前貼付またはラミネートが可能であり、ファインピッチ、高積層、薄型チップ、大量生産向け熱圧着プロセスに適しています。
市場規模と成長傾向
LP Informationの初期調査によると、2025年の世界非導電フィルム（NCF）市場規模は約14.87百万米ドル、2026年は約21.58百万米ドルと見込まれ、2032年には約66百万米ドルに達する見通しです。2026年から2032年までの年平均成長率は約20.34%と予測されます。上記規模は主に、先端半導体パッケージにおけるチップ-基板接合、チップ-チップ熱圧着接合、HBM/TSV DRAM多層積層および関連する高密度接続用途向けの非導電フィルム接着材料の売上を対象としています。需要構造を見ると、市場成長はAIアクセラレーター、高性能GPU、HBM積層数の増加、先端パッケージ能力の拡大、パッケージ歩留まり要求の上昇、材料の現地化ニーズによって牽引されています。
WSTSの公開見通しでは、AIインフラ、高帯域幅メモリ、アクセラレーテッドコンピューティングが半導体市場成長の重要な触媒とされています。また、SEMIによる半導体装置投資および先端パッケージ装置成長の統計を踏まえると、LP InformationはNCF需要が下流の能力増強によって支えられると判断しています。
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競争環境と代表企業
世界のNCF市場は、技術障壁が高く、顧客認定サイクルが長く、主要企業の優位性が明確な競争構造となっています。代表的な企業にはResonac、LG Chem、Henkel、Nopion、U-Pak Technology、NAMICSなどが含まれ、最終的な企業リストは完全版レポートに準じます。第一階層の企業は通常、先端パッケージ顧客への導入経験、フィルム接着材料の配合能力、精密コーティングおよび量産品質管理能力を備え、HBM、TSV DRAM、高性能パッケージ顧客向けにカスタマイズ開発を行うことができます。第二階層および地域企業は、特定顧客、特定パッケージタイプ、地域サプライチェーン機会に集中し、コスト、納期、ローカルサービスを通じて市場に参入しています。今後の競争は、単一材料性能の競争から、材料配合、コーティング工程、熱圧着適合性、顧客との共同開発、安定供給能力を含む総合力の競争へと移行する見込みです。