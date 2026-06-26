JR東海× TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」描き下ろしイラストを使用したグッズの事後通販が決定！

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. （東京都港区 代表取締役社長：浅田誠）は、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」と、JR東海「推し旅」とのコラボをテーマにしたコスチュームを身に纏う五つ子と風太郎の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの事後通販を、2026年7月7日より販売開始することをお知らせいたします。

中野家の五つ子と主人公の上杉風太郎が近未来の鉄道をイメージしたコスチュームに身を包んだ描き下ろしイラストを使用したPOP UP STOREの事後通販が7月7日（火）12時よりスタートいたします。

POP UP STOREで販売されたグッズの一部と、新たに抱き枕カバー、特大ダイカットアクリルパネルの受注生産販売を実施いたします。

ぜひこの機会をお見逃しなく、お買い求めください。

JR東海「推し旅」×『五等分の花嫁＊』コラボグッズ マジゲット商品ページ

https://maji-get.jp/pages/5hanayome_oshitabi2026

JR東海「推し旅」×『五等分の花嫁＊』

「中野家の五つ子による上杉風太郎おもてなし大作戦2026」キャンペーンサイト

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/5hanayome3rd/

■JR東海 ×『五等分の花嫁＊』事後通販 概要

＜販売期間＞

2026年7月7日(火)12時～7月31日(金) 18時 予定

＜販売サイト＞

マジゲット https://maji-get.jp/pages/5hanayome_oshitabi2026

マジゲット公式Xにて順次情報公開いたします。ぜひチェックしてください。

・マジゲット公式X ：https://x.com/maji_get

■JR東海 「推し旅」×『五等分の花嫁＊』コラボグッズラインナップ

特大ダイカットアクリルパネル（全6種）

各5,500円（税込）

サイズ：約297×210mm以内

特大ダイカットアクリルパネル 中野一花特大ダイカットアクリルパネル 中野二乃特大ダイカットアクリルパネル 中野三玖特大ダイカットアクリルパネル 中野四葉特大ダイカットアクリルパネル 中野五月特大ダイカットアクリルパネル 上杉風太郎

プレミアム抱き枕カバー（全6種）

各16,500円（税込）

サイズ：H1,600mm×W500mm

素材：ライクトロンリッチ

プレミアム抱き枕カバー 中野一花プレミアム抱き枕カバー 中野二乃プレミアム抱き枕カバー 中野三玖プレミアム抱き枕カバー 中野四葉プレミアム抱き枕カバー 中野五月プレミアム抱き枕カバー 上杉風太郎

その他、 POP UP STOREで販売されたグッズの一部も、在庫販売を実施予定です。

詳細のラインナップは、販売開始当日にマジゲットの販売ページをご確認くださいませ。

■「五等分の花嫁」とは？

「落第寸前」「勉強嫌い」の美少女五つ子と、彼女たちのアルバイト家庭教師になった上杉風太郎の青春を描いた、著者「春場ねぎ」による大人気ラブコメ漫画。週刊少年マガジン（講談社刊行）で連載されシリーズ累計発行部数は2000万部を突破し、2度に渡る TV アニメ化を経て、2022年には映画化もされた。多くのファンに愛され、様々なグッズやコラボ展開、スマートフォン用アプリゲームのリリースや、計6作のコンシューマーゲーム化など展開を大きく広げている。

【アニメ「五等分の花嫁」メインキャスト 】

上杉風太郎 CV: 松岡禎丞

中野一花 CV: 花澤香菜

中野二乃 CV: 竹達彩奈

中野三玖 CV: 伊藤美来

中野四葉 CV: 佐倉綾音

中野五月 CV: 水瀬いのり

上杉らいは CV: 高森奈津美

【キャンペーン公式サイト】

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/5hanayome3rd/

・推し旅【JR東海公式】X

https://x.com/oshitabi_update

・マジゲット / マジくじオンライン 公式X

https://twitter.com/maji_get

【権利表記】

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp/