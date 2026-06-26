オリジナルラゲッジタグを1個から作成可能。旅行・推し活・ノベルティに活躍する高級感あるPUレザー仕様のフルカラー印刷サービスをME-Q（メーク）が提供開始

株式会社MAW

株式会社MAWが運営するオリジナルグッズ作成サービス「ME-Q（メーク）」は、オリジナルラゲッジタグの提供を開始しました。

オリジナルラゲッジタグは、旅行バッグの目印として使用するだけでなく、推し活グッズやイベント物販、スポーツチームグッズ、企業ノベルティ、記念品など幅広い用途で利用されているアイテムです。

ME-Qのオリジナルラゲッジタグは、高級感のあるPUレザー素材とゴールド金具を採用し、UVインクジェット印刷（CMYK出力）によるフルカラー印刷に対応しています。写真やイラスト、ロゴなどのオリジナルデザインを印刷でき、旅行用品としてだけでなく、推し活グッズや販売用グッズとしても活用できます。

また、1個から注文できるため、小ロット制作や試作品、個人利用はもちろん、イベント販売や企業ノベルティなど幅広いニーズに対応しています。

【オリジナルラゲッジタグとは？】

オリジナルラゲッジタグとは、好きな写真やイラスト、ロゴなどを印刷して制作できるバッグタグです。旅行バッグの目印として使われるだけでなく、ネームタグ、ICカードケース、トレカケースとしても活用されています。近年は旅行需要の回復や推し活市場の拡大により、個人利用からイベント物販、企業ノベルティまで幅広いシーンで利用されています。

【活用シーン】

・旅行バッグの目印

空港や駅で荷物を見つけやすくします。

・推し活グッズ

推しの写真やイラストを印刷して楽しめます。

・イベント物販

ライブや同人イベントの販売グッズとして活用できます。

・企業ノベルティ

会社ロゴ入りの販促品として制作できます。

・スポーツチームグッズ

チームロゴ入りの記念グッズとして活用できます。

・卒業・卒団記念品

思い出を残す記念品として人気です。

【おすすめな人】

【商品の特徴】

- 旅行好きの方- 推し活を楽しんでいる方- 同人活動をしている方- イベント物販を行う方- スポーツチーム関係者- 企業の販促担当者- 小ロットで制作したい方- オリジナルグッズ販売を始めたい方◆1個から注文可能

必要な数量だけ制作できます。

◆高級感あるPUレザー仕様

PUレザーとゴールド金具を採用しています。

◆フルカラー印刷対応

写真やイラストを鮮やかに表現できます。

◆ICカードケースとしても利用可能

カードを収納できる実用的な仕様です。

◆トレカケースとしても活躍

推し活アイテムとしても人気です。

◆ホワイト・ブラックの2色展開

デザインに合わせてカラーを選択できます。

【よくある質問】

Q.1個から注文できますか？

A.はい。1個から制作できます。

Q.写真でも作れますか？

A.写真データを使った制作にも対応しています。

Q.法人でも注文できますか？

A.企業ノベルティや販促品としても利用できます。

Q.カラーは選べますか？

A.ホワイトとブラックの2色から選択できます。

Q.どんな用途におすすめですか？

A.旅行、推し活、イベント物販、企業ノベルティ、スポーツチームグッズ、記念品など幅広く活用できます。

【サービス開始の背景】

旅行用品にデザイン性やオリジナリティを求めるニーズが高まる中、バッグタグは旅行だけでなく推し活やイベントグッズとしても活用される機会が増えています。ME-Qでは1個から制作できる環境を整え、個人・クリエイター・企業まで幅広い利用者がオリジナルラゲッジタグを気軽に制作できるサービスを提供します。

▼オリジナルラゲッジタグ

https://www.me-q.jp/topic/luggage-tag

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

- スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れるデザインシミュレーターを用意- 約1万点のオリジナルグッズをラインアップ- 1個から作れるので在庫リスクを抑えた販売が可能- BASE連携によるオリジナルグッズ販売にも対応

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

【ショップ情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225