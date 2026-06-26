巨大な虫かごで夏の昆虫採集気分を満喫！オーパークおごせの涼しい館内で楽しむ「無限カブトムシハント」

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、夏のシーズンイベント「クールサマーパーク」の企画の一環として、2026年7月1日（水）から8月30日（日）までの期間限定で「無限カブトムシハント」を開催します。

「クールサマーパーク」は、“涼しい公園”をテーマに、宿泊・日帰りどちらのお客さまにも、暑い夏を快適に楽しんでいただける体験型イベントです。夏は外で思いきり遊びたい一方、厳しい暑さや熱中症への不安から、長時間のレジャーを楽しみにくい季節でもあります。そんななか、子どもたちが夏らしい体験を快適に楽しめるコンテンツとして、「無限カブトムシハント」をご用意しました。

冷房の効いた館内に巨大な「虫かご空間」が出現。夏の昆虫の王様・カブトムシがたくさん暮らす特設会場の中で、自由に観察したり、手に乗せたり、写真を撮ったりしながら、夏の昆虫採集気分を味わうことができます。

まるで森の中でカブトムシを探しているようなワクワク感と、屋内ならではの快適さを両立した体験は、小さなお子さま連れのご家族にもおすすめです。暑さや天候を気にすることなく、夏休みの思い出づくりや自由研究の題材としてお楽しみください。

さらに、「お家でもカブトムシを育てたい」「イベントの思い出を持ち帰りたい」という方に向けて、オス・メスのペアと飼育用品がセットになった持ち帰り飼育セット付きプランもご用意しました。イベント終了後も、ご自宅でカブトムシの成長や生態を観察することができます。

＜無限カブトムシハント 開催概要＞

期間：2026年7月1日（水）～8月30日（日）の土日祝限定、お盆期間の8月8日（土）～8月16日（日）は毎日開催

※カブトムシの生育状況により、予告なく終了する場合があります。

※時期によってはクワガタに変更になる可能性がございます

時間：１.13:00～13:30、２.13:30～14:00、３.14:30～15:00、４.17:30～18:00

開催場所：本館2階 特設会場

定員：1回あたり最大10名まで

受付方法：当日フロントで受付（事前予約不可）

参加料金：

ふれあい体験30分コース 500円/名

ふれあい体験30分＋持ち帰り飼育セット付きコース 2,000円/名

持ち帰り飼育セット内容：

虫かご、飼育用マット（土）、昆虫ゼリー（餌）、カブトムシ オス・メスペア

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/