TVアニメ『あかね噺』展 × アニメイトフェア連動企画決定！

株式会社テレビ朝日

(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・TVアニメ「あかね噺」製作委員会

2026年7月11日（土）よりhmv museum 渋谷6にて開催するTVアニメ『あかね噺』展において、アニメイト対象店舗で実施されるアニメイトフェアとの連動キャンペーンを7月18日（土）から8月9日（日）まで実施いたします。

本キャンペーンでは「TVアニメ『あかね噺』展」と「アニメイトフェア」の双方にご参加いただいたお客様を対象に、各会場で配布している「特典しおり」を通常配布分に加えて、追加で1枚プレゼントいたします。

落語に人生を懸ける若者たちの熱いドラマを描き、多くのファンを魅了する『あかね噺』。展覧会とフェアを巡りながら、作品の世界をより深くお楽しみいただける特別企画となっております。

TVアニメ『あかね噺』展 概要

TVアニメ『あかね噺』が描く“落語の熱狂”と“人を惹きつける話芸の力”を、展示ならではの演出で体感できる展覧会です。

作中の名場面やキャラクターたちの軌跡を辿りながら、朱音たちが挑む高座の世界を追体験。アニメの魅力を余すことなく味わえる内容となっています。

【会期】

2026年7月11日（土）～8月9日（日）

【会場】

hmv museum 渋谷6

（HMV&BOOKS SHIBUYA 6F）

アニメイトフェア連動キャンペーン

【実施期間】

2026年7月18日（土）～8月9日（日）

【実施会場】

＜アニメイトフェア＞

池袋本店、仙台店、札幌店、名古屋店、秋葉原店、京都店、福岡パルコ店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿店

＜TVアニメ『あかね噺』展＞

hmv museum 渋谷6

（HMV&BOOKS SHIBUYA 6F）



【キャンペーン内容】

対象条件を満たしたお客様に、各会場で配布している特典しおりを通常配布分に加えて、追加で1枚プレゼントいたします。



【参加方法】

＜アニメイトフェアで特典を受け取る場合＞

TVアニメ『あかね噺』展の入場チケットまたは電子チケット画面をレジにてご提示ください。

＜TVアニメ『あかね噺』展で特典を受け取る場合＞

アニメイトフェア対象商品をご1,100円（税込）以上購入いただいたレシートを展示入場カウンターにてご提示ください。

【対象条件】

＜アニメイトフェア＞

フェア対象商品を1,100円（税込）以上ご購入、またはご予約内金をお支払いのお客様

※一部対象外商品がございます。

＜TVアニメ『あかね噺』展＞

入場チケットをご購入のお客様

展覧会オリジナルグッズも多数販売！

会場では、本展覧会のために制作されたオリジナルグッズを多数販売いたします。

アニメの印象的なシーンやキャラクターたちの魅力をデザインしたアクリルスタンドや缶バッジをはじめ、日常使いしやすい雑貨アイテムなど、ファン必携の商品をラインアップ。

詳細は、今後公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

チケット好評販売中！

落語に青春を懸ける朱音たちの熱い物語を、展示空間ならではの演出で体感できるTVアニメ『あかね噺』展。

ぜひアニメイトフェアとあわせてお楽しみください。

＜入場料金（税込）＞

・前売入場券：1,300円

・当日入場券：1,500円

※未就学児無料

※土日祝日は日時指定制となります。



＜入場特典＞

オリジナルしおり

※ご購入いただいた入場チケット1枚につき、入場特典を全5種の絵柄からランダムで1枚お渡しいたします。

＜購入特典＞

オリジナルトートバッグ

TVアニメ『あかね噺』展会場にて 対象グッズを10,000円（税込）以上お買上でオリジナルトートバッグを1点差し上げます。

＜チケットプレイガイド＞

■ローチケチケット：

https://l-tike.com/search/?lcd=30483%2C30484

Lコード

渋谷：30483、30484

■テレ朝チケット

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/akane-banashi

＜展覧会公式HP＞：https://akanebanashiten.com/