『ドラゴンポーカー』で13周年復刻スペシャルダンジョン「銀河の星座特別 どらごんダービー!!」を6月26日(金)より開催！走れ！流星のごとく！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年6月26日(金)より13周年復刻スペシャルダンジョン「銀河の星座特別 どらごんダービー!!」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353815/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
6月26日(金)より、13周年復刻スペシャルダンジョン「銀河の星座特別 どらごんダービー!!」を開催いたします。本ダンジョンには新たに「ゾディアックフィリーズ」などが登場！仲間と共に流星のごとく駆ける星座たちを応援しに行こう！
■開催期間
2026年6月26日(金)メンテナンス後 ～ 7月13日(月)11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「ゾディアックフィリーズ」「フォールンプルートゥ」「クロスザトライアングル」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※交換期間は2026年6月26日(金)メンテナンス後 ～ 7月19日(日)23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353815/images/bodyimage2】
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「ギャラクシー蹄鉄」「馬ぐるみ(DRA協賛)」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353815/images/bodyimage3】
限定強化素材「ドラゴンジュース」でカードを育てよう！
「単勝P」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ドラゴンジュース」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、咬・防御・パラメータダウンのスキルレベル上昇確率もアップします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353815/images/bodyimage4】
「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」開催中！
6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催中！ゲーム内では前半に引き続き、毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」や「13周年記念ログインキャンペーンpart2」などの様々なキャンペーンを開催中！その他13周年を記念した「SUZURI byGMOペパボ」にて期間限定ショップや、オンラインギャラリー「ドラポ13周年展」も開催中です。引き続き『ドラゴンポーカー』をお楽しみください。
『13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)』
開催期間：2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)まで
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_02.html
※「13周年記念福袋ガチャ」は終了しています
『ドラポ13周年展』
開催期間：2026年6月1日(月) 18:00 ～ 7月10日(金) 23:59まで
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260601.html
『期間限定ショップ』
オープン期間：2026年6月12日(金)12:00 ～ 7月10日(金)10:00
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_01.html
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
6月26日(金)より、13周年復刻スペシャルダンジョン「銀河の星座特別 どらごんダービー!!」を開催いたします。本ダンジョンには新たに「ゾディアックフィリーズ」などが登場！仲間と共に流星のごとく駆ける星座たちを応援しに行こう！
■開催期間
2026年6月26日(金)メンテナンス後 ～ 7月13日(月)11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「ゾディアックフィリーズ」「フォールンプルートゥ」「クロスザトライアングル」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※交換期間は2026年6月26日(金)メンテナンス後 ～ 7月19日(日)23:59までです
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新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「ギャラクシー蹄鉄」「馬ぐるみ(DRA協賛)」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
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限定強化素材「ドラゴンジュース」でカードを育てよう！
「単勝P」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ドラゴンジュース」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、咬・防御・パラメータダウンのスキルレベル上昇確率もアップします。
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「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」開催中！
6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催中！ゲーム内では前半に引き続き、毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」や「13周年記念ログインキャンペーンpart2」などの様々なキャンペーンを開催中！その他13周年を記念した「SUZURI byGMOペパボ」にて期間限定ショップや、オンラインギャラリー「ドラポ13周年展」も開催中です。引き続き『ドラゴンポーカー』をお楽しみください。
『13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)』
開催期間：2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)まで
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_02.html
※「13周年記念福袋ガチャ」は終了しています
『ドラポ13周年展』
開催期間：2026年6月1日(月) 18:00 ～ 7月10日(金) 23:59まで
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260601.html
『期間限定ショップ』
オープン期間：2026年6月12日(金)12:00 ～ 7月10日(金)10:00
詳細：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_01.html
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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