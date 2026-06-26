12周年もガンガン新作登場！GCノベルズ新刊6作品、6月30日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズより以下の作品を2026年6月30日(火)に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、８歳です １』

『灰色の勇者は人外道を歩み続ける １』

『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １』

『種付けおじさんＩＮ戦国 ２』

『アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】』

『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14』

投稿数最大を誇る「小説家になろう」にて、四半期総合ランキング１位を獲得した超話題作がついに刊行！

＜書籍情報＞

ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、８歳です １

小説：輝夜

イラスト：コダマ

ISBN：9784867169957

価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/2128

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/601

▼作品公式アカウント

https://x.com/you_Lina0630

灰色の勇者として異世界に勇者召喚された日本人、灰羽秋。彼は『終焉の大陸』という名の人外魔境の地へと誤転移してしまい……

灰色の勇者は人外道を歩み続ける １

小説：六羽海千悠

イラスト：ｄａｉｃｈｉ

ISBN：9784867169940

価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/2127

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/599

神から授かった天与は怪力！？攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジー、開幕！

傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １

小説：川崎悠

イラスト：双葉はづき

ISBN：9784867168295

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/1945

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/600

最高にバカげたチート「種付けおじさん」！前代未聞の戦国転生ヤリ働き無双！

＜書籍情報＞

種付けおじさんＩＮ戦国 ２

小説：星野林

イラスト：氷室しゅんすけ

ISBN：9784867169933

価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/2125

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/597

▼作品公式アカウント

https://x.com/TanetsukeOji3

幻想世界（ファンタジー）×近代戦争（ミリタリー）誰も知らない戦争が、幕を開ける――

＜書籍情報＞

アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】

小説：扶桑かつみ

イラスト：木野花ヒランコ

価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/2160

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/602

▼作品公式アカウント

https://x.com/Akitsu_dragon

その男――稀代の英雄か、 それともただの人か。

＜書籍情報＞

嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14

小説：槻影

イラスト：チーコ

ISBN：9784867169926

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年6月30日

https://gcnovels.jp/book/2124

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/598

▼作品公式アカウント

https://x.com/nageki_official

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2026年で12周年を迎えることができました。

アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。

新刊は毎月30日頃発売です。

GCノベルズ公式サイト https://gcnovels.jp/

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マイクロマガジン社公式YouTube https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

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