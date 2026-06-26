12周年もガンガン新作登場！GCノベルズ新刊6作品、6月30日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズより以下の作品を2026年6月30日(火)に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、８歳です １』
『灰色の勇者は人外道を歩み続ける １』
『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １』
『種付けおじさんＩＮ戦国 ２』
『アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】』
『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14』
投稿数最大を誇る「小説家になろう」にて、四半期総合ランキング１位を獲得した超話題作がついに刊行！
＜書籍情報＞
ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、８歳です １
小説：輝夜
イラスト：コダマ
ISBN：9784867169957
価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/2128
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/601
▼作品公式アカウント
https://x.com/you_Lina0630
灰色の勇者として異世界に勇者召喚された日本人、灰羽秋。彼は『終焉の大陸』という名の人外魔境の地へと誤転移してしまい……
灰色の勇者は人外道を歩み続ける １
小説：六羽海千悠
イラスト：ｄａｉｃｈｉ
ISBN：9784867169940
価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/2127
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/599
神から授かった天与は怪力！？攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジー、開幕！
傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １
小説：川崎悠
イラスト：双葉はづき
ISBN：9784867168295
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/1945
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/600
最高にバカげたチート「種付けおじさん」！前代未聞の戦国転生ヤリ働き無双！
＜書籍情報＞
種付けおじさんＩＮ戦国 ２
小説：星野林
イラスト：氷室しゅんすけ
ISBN：9784867169933
価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/2125
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/597
▼作品公式アカウント
https://x.com/TanetsukeOji3
幻想世界（ファンタジー）×近代戦争（ミリタリー）誰も知らない戦争が、幕を開ける――
＜書籍情報＞
アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】
小説：扶桑かつみ
イラスト：木野花ヒランコ
価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/2160
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/602
▼作品公式アカウント
https://x.com/Akitsu_dragon
その男――稀代の英雄か、 それともただの人か。
＜書籍情報＞
嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14
小説：槻影
イラスト：チーコ
ISBN：9784867169926
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
https://gcnovels.jp/book/2124
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/598
▼作品公式アカウント
https://x.com/nageki_official
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2026年で12周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
GCノベルズ公式サイト https://gcnovels.jp/
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