12周年もガンガン新作登場！GCノベルズ新刊6作品、6月30日発売！

写真拡大 (全8枚)

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズより以下の作品を2026年6月30日(火)に発売いたします。


刊行タイトル一覧　


『ようこそ最前線の地獄（職場）へ　軍師リナ、８歳です　１』


『灰色の勇者は人外道を歩み続ける １』


『傾国の悪女になんかなりません！　～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～　１』


『種付けおじさんＩＮ戦国　２』


『アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】』


『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14』








投稿数最大を誇る「小説家になろう」にて、四半期総合ランキング１位を獲得した超話題作がついに刊行！

＜書籍情報＞


ようこそ最前線の地獄（職場）へ　軍師リナ、８歳です　１


小説：輝夜


イラスト：コダマ


ISBN：9784867169957


価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/2128



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/601



▼作品公式アカウント


https://x.com/you_Lina0630





灰色の勇者として異世界に勇者召喚された日本人、灰羽秋。彼は『終焉の大陸』という名の人外魔境の地へと誤転移してしまい……

灰色の勇者は人外道を歩み続ける １


小説：六羽海千悠


イラスト：ｄａｉｃｈｉ


ISBN：9784867169940


価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/2127



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/599








神から授かった天与は怪力！？攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジー、開幕！

傾国の悪女になんかなりません！　～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～　１


小説：川崎悠


イラスト：双葉はづき


ISBN：9784867168295


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/1945



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/600






最高にバカげたチート「種付けおじさん」！前代未聞の戦国転生ヤリ働き無双！

＜書籍情報＞


種付けおじさんＩＮ戦国　２


小説：星野林


イラスト：氷室しゅんすけ


ISBN：9784867169933


価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/2125



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/597



▼作品公式アカウント


https://x.com/TanetsukeOji3








幻想世界（ファンタジー）×近代戦争（ミリタリー）誰も知らない戦争が、幕を開ける――

＜書籍情報＞


アキツ大戦記 ２ ～人の国～【電子専売】


小説：扶桑かつみ


イラスト：木野花ヒランコ


価格：1,430円（本体1,300円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/2160



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/602



▼作品公式アカウント


https://x.com/Akitsu_dragon





その男――稀代の英雄か、 それともただの人か。

＜書籍情報＞


嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～ 14


小説：槻影


イラスト：チーコ


ISBN：9784867169926


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年6月30日


https://gcnovels.jp/book/2124



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/598



▼作品公式アカウント


https://x.com/nageki_official







夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】　https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)


2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する次世代型ノベルレーベルです。


読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2026年で12周年を迎えることができました。


アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。


新刊は毎月30日頃発売です。



GCノベルズ公式サイト　https://gcnovels.jp/


GCノベルズ公式X（旧Twitter）　https://x.com/gcnovels


マイクロマガジン社公式YouTube　https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！


【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp