カイロソフト創業30周年を記念して大プレゼントキャンペーンを開催！

株式会社カイロソフト

この度、テックウィン歴によるカイロソフト創業30周年(https://x.com/kairokun2010/status/2062370562769584628/)を記念して、カイロソフトのグッズが当たるビッグプレゼントキャンペーン開催を発表いたしました。

■カイロくんからのメッセージ

こんにちわ。カイロくんです。いつもゲームで遊んでくれてありがとう。

この度、テックウィン歴によるカイロソフト創業30周年を記念して、日ごろご愛顧いただいているユーザーさんに感謝の気持ちを示すという建前を掲げながら倉庫にスヤスヤ眠っているお宝グッズを大放出してオフィスを広くしてチーズケーキを食べやすくしようと思いました。

アニバーサリィを記念して、他では手に入らないすばろしいいっぴんも含め111名（ワンワンワンダルフ）くらいに当たっちゃうよーん。みなさまふるってご応募ください。

■特設ページ

https://kairosoft.net/gallery/campaign2026/

■プレゼント内容のご紹介

【Ａ：カイロスピナー 10名様 （非売品）】

カイロくんの頭がくるくる回るよ。その回転は非常になめらかなので、キミの頭の回転も速くなり100マス計算のタイムが縮まること間違いなしカモしれない。

８年前くらいのスピナーブームの時に作ったので経年劣化を心配しているぞ！

【Ｂ：カイロくん文鎮フィギュア 10名様 （非売品）】

想像の３倍ズッシリ。食べかけのポテチを抑えるのにぴったりな重量感。

本の隣に置けば、ブックストッパーにも早変わり！お部屋が片付き、家事もらくらくだ。

通称「文鎮」と呼ばれているよ。こちらも倉庫の奥の地層から発見されました。

【Ｃ：ぬいぐるみセット 15名様】

アンテナショップで安定した人気のカイロくんぬいぐるみと安定してないワイロくん、ソフ子姫をセットにしたよ。

枕元に寝かせると癒しの効果でスヤリティが上がるかもしんまい。

想像の２倍の大きさで部屋に飾ると只者ではない雰囲気をかもしだせるぞ。

【Ｄ：ペーパー福袋 30名様】

トイペ、マスキングテープ、画集の3点セット。

画集はvol.1~3からランダム1冊で、森野クマックス先生の花占い(アサガオ)で決定されます。

画集にはなんとカイロ画伯の黄金の右腕がうなりをあげたサインが入っているよ。

【Ｅ：ナイスコーデコース 10名様】

パーカー、キャップ、ショルダーバッグ、Tシャツ、ヘアゴムの5点コースです。

カイロ店長おすすめのトータルコーデで、街中の視線を集めちゃおう。

【Ｆ：タオルコース 30名様】

粗品タオル、プールタオル、タオルハンカチの拭き放題3点セット。

タオルハンカチのワッペンはどちらの柄になるかお楽しみだよ。

ふわふわタオルやプール柄のタオルは夏の時期にぴったり。おててを拭いたり桃を拭いたりしよう。

【Ｇ：ワイロくん福袋 6名様】

イベントで配布した非売品アイテム、カイロソフティ直筆ミニ色紙など60000円相当が入っているプレミアムな代物です。

平成レトロカワイイを目指したフロッピーの中身はなんと・・・幻のiアプリ「ゲームショップ物語2」のROMファイル＋カイロくんブロマイドファイルなど。

チミは起動できるかな？フフフ。

飾ってSNSでピーアールもしてくれたらカイロくんは喜ぶんだよだよ

■応募方法

2026年7月2日(木)と7月23日(木)配信のメールマガジンにて応募方法をご案内します。

▽メールマガジンの登録はこちら▽

http://kairo.club/

■応募締切

2026年7月31日まで

■カイロソフト公式X プレゼントキャンペーンツイート

https://x.com/kairokun2010/status/2070075403671372215

■カイロソフトとは

主にドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける、1996年創業の隠れた老舗メーカー。 お店などの経営やチームの運営、育成などのシミュレーションを開発しており、ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。 代表作は『ゲーム発展国++』、『冒険ダンジョン村』、『お住まい夢物語』など。 最大14言語対応で、ゲーム実況などのおかげで世界のどこかで静かにファンを広げている。

■カイロソフト社公式X(Twitter)もやってるよ

https://x.com/kairokun2010/status/2062389559305081084

■「カイロくんのアンテナショップ」もやってるよ

https://kairosoft.stores.jp/