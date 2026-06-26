【本日開催】日本最大級の新規事業オンラインカンファレンス「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer」、申込者数3,200名を突破！

Spready株式会社

NEXT Innovaiton Summit 2026 in Summerの累計申込者数3,200名突破

新規事業支援サービスを提供するSpready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐古雅亮、以下「当社」）は、本日2026年6月26日（金）、日本最大級の新規事業・イノベーション領域のオンラインカンファレンス「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer」を開催いたします。開催にあたり、累計申込者数が3,200名を突破したことをお知らせいたします。

本イベントには、売上1,000億円以上の企業に所属する参加者が全体の約52％、新規事業担当者が約82％を占めており、大企業を中心とした新規事業・イノベーション領域の実務者が集う国内最大級のオンラインカンファレンスとして、多くの注目を集めています。

本イベントでは、株式会社本田技術研究所、株式会社みずほフィナンシャルグループ、コニカミノルタ株式会社をはじめとする大手企業の新規事業責任者・事業開発責任者・経営層が登壇。全11セッションを通じて、単なる成功事例の紹介にとどまらず、社内で直面した課題や意思決定のプロセス、事業化までのリアルな実践知を共有します。

当日は、新規事業責任者や事業開発担当者、オープンイノベーション担当者、経営層などを対象に、明日からの実務に活かせる知見や具体的な事例をお届けします。また、当日の参加が難しい方にも学びの機会を提供できるよう、事前にお申し込みいただいた方を対象に、見逃し配信および2026年8月31日まで視聴可能なアーカイブ配信をご用意しております。そのため、本日のお申し込みでも、全11セッションを後日ご視聴いただけます。

累計3,200名を超える参加登録をいただいた本イベントを通じて、当社は新規事業に挑戦する企業・実務者同士が学び合い、つながる場を提供するとともに、日本企業の新規事業創出をさらに加速させることを目指してまいります。

URL：https://client.spready.jp/nis2026summer(https://client.spready.jp/nis2026summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=3000users_release)

イベント詳細を確認する :https://client.spready.jp/nis2026summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=3000users_release

NEXT Innovation Summit 2026 in Summerについて

本イベントは、新規事業担当者に向けて「学び」と「出会い」を提供する、日本最大級の新規事業オンラインカンファレンスです。

新規事業開発の最前線で活躍するゲストをお招きし、事業立ち上げの舞台裏や挑戦の過程で得た気づき、事業化後に直面した課題や苦悩など、リアルな経験を語っていただきます。

また、事前登録いただいた方は、全11セッションを2026年8月31日までアーカイブでご視聴いただけます。開催当日に興味のあるセッションだけを視聴することも可能です。

新規事業に携わる皆さまにとって、多くの学びや新たな発見につながる機会となれば幸いです。ぜひご参加ください。

【こんな人におすすめ】

・社内の新規事業創造を管掌・マネジメントされている方

・大手企業にて新規事業開発に取り組まれている方

・オープンイノベーションの推進担当者（OI担当 / CVC など）

・新規事業プログラムなどの事務局の方

・自社で立ち上げた新規事業の推進者

・研究開発や製品開発など、新規事業開発に関わる方 など

今回のNEXT Innovation Summit 2026 in Summerについて

今回のNEXT Innovation Summitでは、こうした想いをもとに、従来よりも一つひとつのセッション時間を拡張し、表面的な事例紹介にとどまらない、より深く・実践的な議論をお届けします。また、急速に変化する時代に対応するため、これまでの延長線上にない新たな視点や切り口を取り入れ、参加者の皆様にとって"思考を更新する"機会となるコンテンツを設計しています。

NEXT Innovation Summitは、「新規事業」「イノベーション」領域に携わるすべての方が、明日から現場で活かせる実践知と、新たな視座を持ち帰ることができる場です。本イベントを通じて、挑戦する人同士の知見が循環し、日本の「新規事業」「イノベーション」領域のさらなる活性化・発展を目指します。

これまでの開催について

NEXT Innovation Summitは2023年2月に第1回を開催し、今回の開催は7回目の開催です。

2025年11月に開催いたしました第6回は3,423名の方にご参加頂き、そのうち80.5%の方が何らかの形で新規事業に従事している方のご参加でした。セッションに対する平均満足度は90.53%と高評価をいただき、「勇気をいただきました」「まさに今の状況を指摘されているようで身につまされた」「上長にも視聴してもらいたい」「書籍では得られない感動が得られ、明日から行動したい」等の声を頂きました。

開催概要

イベント名：NEXT Innovation Summit 2026 in Summer 新規事業担当者のための「学び」と「出会い」があふれる1日

日時：2026年6月26日(金)8:50～19:30

セッション数：全11セッション

対象者：企業の新規事業担当者、新規事業を教育の場として考える新規事業プログラムの事務局・人事研修担当者、オープンイノベーション・アクセラレータープログラムに関わる方々、その他新規事業に興味のあるすべての方々

会場：オンライン開催

参加費：無料

主催：Spready株式会社

URL：https://client.spready.jp/nis2026summer(https://client.spready.jp/nis2026summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=3000users_release)

提供セッションのお知らせ

当日お届けする全11セッションをご紹介いたします。

9:00～10:10

基調講演 “産業そのもの”をつくる金融機関の挑戦。新生Blue Lab、誕生の背景とこれからに迫る。

株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 中馬 和彦氏



オープンイノベーションやCVCといった手法が定着する一方で、今、多くの大手企業は「いかにしてスケールを見込める事業を創出するか」という至上命題を突きつけられています。ゼロからイチを生む段階に留まらず、その芽を1から100、1000へと拡大し、確かな社会実装へと繋げるための、より実行力のあるアプローチを行うためには、何をすべきでしょうか。本セッションでは、みずほ銀行執行役員/Blue Lab代表取締役の中馬和彦氏を迎え、新体制へとアップデートを遂げたBlue Labの戦略を、金融業界における事業創出の進化事例として取り上げます。なぜ今、イノベーション創出活動を再定義し、組織を刷新したのか。金融というプラットフォームを活かし、いかにして大規模なスケールを見据えた挑戦を形にしていくのか。その背景と今後の展望に迫ります。

10:20～11:05

新規事業開発の爆速化実現に向けた挑戦

NECの現場に立ちはだかる課題とその解決への挑戦事例を通して解説

日本電気株式会社 ビジネスイノベーション統括部 リードビジネスデザイナー 小出 俊夫 氏

「せっかく作った企画書が上司に理解されない」 「部下が作成した企画書にロジックの破綻がある」 「自社の強みを活かした事業になっていない」

そんな悩み、実はあなただけではありません。NECの新規事業開発の現場でも同じ問題が起きていました。

本セッションでは、こうした現場課題に対し、AIを活用した解決策を、NECが実践している事例とともにご紹介します。

AIで企画書をチェックし、足りない視点を可視化する。AIと壁打ちしながらブラッシュアップする。さらに、アセットの棚卸しや活用をAIで仕組み化する。

AIを人の代替ではなく、創造性を引き出すパートナーとして位置づけ、自身の思考を深めるための活用方法をお伝えします。

事業開発プロセス全体をどう進化させるかという視点で、明日から実践できる具体的なアクションとヒントをお持ち帰りいただけます。

11:15～11:35

事業会社の新規事業を加速するスタートアップ連携のメソッド

オープンイノベーションを前進させる戦略設計

ソーシング・ブラザーズ株式会社 取締役 池田 翔 氏

事業会社のオープンイノベーションが広がる一方で、取り組みの個別最適化やシナジー定義の曖昧さにより、意思決定が停滞するケースも少なくありません。本講演では、最新動向を踏まえながら、探索・協業・事業化・資本提携までの基本フローと、投資を含む連携手段の考え方を整理し、全社戦略に接続するスタートアップ連携の設計視点を解説します。

11:45～12:55

「技術者」から「起業家」へ。覚醒の瞬間に迫る。―Honda発スタートアップ「PathAhead」誕生の全記録。

新規事業家 守屋 実氏

PathAhead株式会社 CEO 伊賀 将之氏



本セッションでは、Hondaの社内公募プログラム「IGNITION」からカーブアウトしたPathAhead社の事例を題材に、大企業発の新事業が「独立したスタートアップ」として成立するまでの実務的なプロセスを紐解きます。

メディア等で語られる華やかな側面だけでなく、事業化の過程で直面した壁や、一人の技術者が経営判断を下す「起業家」へと変貌を遂げた具体的な転換点にフォーカスします。登壇者には、当事者であるPathAhead社CEO伊賀氏と、メンターとしてカーブアウトまでを一貫して伴走された新規事業家守屋氏を迎え、組織の制約を乗り越えて事業を完遂させる「個の執念」がいかにして醸成され、それが周囲や組織を動かす力へと変わっていったのか、その実戦的なプロセスを紐解きます。

社内起業家が直面する現実的なハードルをいかに乗り越え、社会実装まで辿り着かせるか。外部市場で勝負できる「スケールの大きな事業」をいかにして形にするか、その実践的な要諦を明らかにします。

13:05～13:25

生成AI時代のイノベーションは「シゴトの楽しさ」から始まる

～社内のナレッジを競争優位に変え、新規事業を加速する仕組みとは～

ストックマーク株式会社 CMO / CPO 田中 和生 氏



生成AIで業務が楽になっても、それだけではイノベーションは生まれません。効率化の先に問われるのは「楽になって、何をやるか」です。新規事業の担当者が書類仕事に追われず、仮説を立て、顧客に価値を届け、その手応えに熱狂し続けられる状態をどうつくるか。本講演では、社内に眠るナレッジをAIで形式知化し、組織の競争優位として育て続ける仕組みづくりと、業務プロセスをAI前提でゼロから再定義する考え方をご紹介します。人が熱狂できる仕事の設計こそが、価値の連鎖を生み、模倣困難な事業を育てる起点になります。私自身の実践知も交えてお話しします。

13:35～14:45

メーカー発新規事業のリリースの壁とスケール戦略



コニカミノルタ株式会社 事業開発部 事業開発推進グループ グループリーダー 宮木 俊明氏

コニカミノルタ株式会社 プロフェッショナルプリント事業本部 販売統括部 マネージャー 山口 真広氏

大手企業の社内新規事業は生み出すまでの課題も多々ありますが、生み出した後の課題も山積みです。事業リリース後、想定より売上に結びつかず撤退している事業も少なくありません。本テーマでは、コニカミノルタで新規事業を創業・推進しているお二人から事業リリースとスケール戦略について語っていただき、生み出す前と生み出した後それぞれの課題をどう突破したのか、社内新規事業を推進するためのTipsをお届けします。

14:55～15:40

根拠あるアイデアをAIで生む。動くMVPですぐ確かめる──新規事業を、最短で「当てる」方法

株式会社Relic 執行役員 エッジインキュベーション事業部長 永渕 貴煕 氏

15:50～16:10

新規事業担当者が知っておくべき、PoC検証を速く回す営業設計

「小さく始めて、確実に学ぶ」仕組みづくり

「新規事業のPoCを進めたいが、営業リソースが確保できない」「検証を動かしても、何を学べたのかが曖昧なまま終わってしまう」──大企業の新規事業担当者なら一度は直面したことがある壁ではないでしょうか。

本セッションでは、数多くの新規事業PoCを支援してきたエンSXが、営業BPOを活用した仮説検証の実践論をお届けします。社内リソースに頼らず「小さく始めて、確実に学ぶ」ための営業設計の考え方から、PoC成功の定義の置き方まで、明日から使えるノウハウを対談形式でお伝えします。

16:20～17:30

人口減少社会で生まれる新産業はどこか？

-投資の最前線から読み解く「次なる成長の種」と、大企業が注目すべき「勝機ある領域」を徹底考察！

ファーストライト・キャピタル株式会社 代表取締役 マネージング・パートナー 岩澤 脩氏

ファーストライト・キャピタル株式会社 プリンシパル 真島 里帆氏



人口減少は日本にとって「衰退」の要因か、それとも「新産業」の起爆剤か。多くの企業が人手不足や市場縮小という課題に直面する今、スタートアップ投資の最前線では、構造変化を逆手に取った非連続な成長のチャンスが次々と生まれています。

本セッションでは、人口減少社会におけるイノベーション創出を掲げるファーストライト・キャピタルの岩澤氏・真島氏をゲストに招き、投資の最前線で格闘する中で見えてきた、日本独自の構造変化から生まれる産業の兆しを共有。大企業がリソースを投下すべき「勝機ある領域」とはどこかを議論します。正解のない時代、VCもまた「次なる成長の種」を求めて、起業家と共に試行錯誤を繰り返す探索の渦中にあります。本セッションでは、確かな答えを模索し続ける投資家の視点から、共に新産業の輪郭を浮き彫りにします。

17:40～18:00

スタートアップM&Aは、いま転換点にある。

── CVC担当者が今日から始める土壌づくり

ジャフコ グループ株式会社 プリンシパル 西中 孝幸 氏

18:10～19:20

あなたの新規事業をどう伝える？社内起業家に知って欲しい、テレビのプロが教える、共感を生み出すストーリーの「方程式」

東海テレビ放送株式会社 経営戦略局 統括 戸松 準氏



「まだサービスは未完成、実績もこれから」--そんな不確実なフェーズにある新規事業こそ、事業詳細やスペック、機能の説明ではなく、相手を動かす「ストーリー」が成否を分かちます。限られたリソースでいかにして市場の信頼を獲得し、最初の熱狂を生み出すか。その鍵は、情報の「伝え方」にあります。

本セッションでは、東海テレビ放送で新規事業「Edge」を牽引する戸松氏をゲストに招聘。単なる告知・説明に留まらず、顧客の心を動かし、確かな行動へと繋げるための戦略的なストーリー設計とは。テレビ局という「伝え方のプロ」が持つ独自の思考プロセスを学び、あなたの事業を社会実装へと導くヒントを探ります。

スポンサー／協力（本日時点、五十音順）

Goldスポンサー

日本電気株式会社

株式会社Relic

Silverスポンサー

エンSX株式会社

ジャフコ グループ株式会社

ストックマーク株式会社

ソーシング・ブラザーズ株式会社

Bronze スポンサー

東海テレビ放送株式会社

株式会社NEWh

株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社マクロミル

▼Spready株式会社について

Spready株式会社は多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で、再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援事業、及び、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」の運営を行っています。

SpreadyサービスサイトURL：https://client.spready.jp/

会社名：Spready株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表取締役：佐古雅亮

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/