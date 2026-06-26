毎朝、aoenと一緒にラジオ体操？！3rd Single リリースを記念して夏を元気に過ごすためにaoenが全力で応援する運動プロジェクト 「夏のハジマリ！aoenが応援するんだCOLOR」を始動

株式会社HYBE JAPAN

JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（読み：アオエン）が、7月22日(水)にリリースする3rd Single「ハジマリCOLOR」を記念して、夏を元気に過ごすための運動プロジェクト 「夏のハジマリ！aoenが応援するんだCOLOR」を始動しました。第一弾として、aoenメンバーがかんぽ生命の協力のもとラジオ体操第一を実施する動画コンテンツを公開したほか、6月26日(金)から7月2日(木)まで「aoenラジオ体操週間」を設け、aoenメンバーが日替わりで毎朝ラジオ体操をライブ配信する予定です。

3rd Single「ハジマリCOLOR」は、自分だけの色をみつける旅の始まりを描いた作品。プリズムが光を反射させて色を変えるように、未完成な自分が多様な個性と衝突しあうことで自分だけの個性を覚醒させていく様子を「ハジマリCOLOR」「BOoM×2 DROP」「Youth」「アスファルトに滲む虹」の4曲を通じて表現する見込みです。

3rd Single「ハジマリCOLOR」のリリースを記念して、始動したプロジェクト「夏のハジマリ！aoenが応援するんだCOLOR」の第一弾として、6月26日(金)8時に公開された動画では、“青春リマインダー”として定評のあるaoenのメンバーたちが、爽やかな体操着に身を包んで登場。お馴染みの「ラジオ体操第一」をラジオ体操特別講師を迎え入れ実施しています。普段のステージパフォーマンスとは一味違う、彼らの等身大な姿が詰まったコンテンツとなっています。さらに、6月26日(金)から7月2日(木)までの1週間は、aoenメンバーが日替わりで登場しラジオ体操を実施する「aoenラジオ体操週間」を開催します。期間中は毎朝午前8時頃、Global Superfan Platform「Weverse」および公式TikTokにてライブ配信を実施し、画面の向こうの視聴者と一緒にリアルタイムで身体を動かし、夏のはじまりを応援します。「夏のハジマリ！aoenが応援するんだCOLOR」プロジェクトでは、今後も7月9日(水)に「ハジマリCOLOR」ダンスエクササイズver.、「BOoM×2 DROP」ダンスエクササイズver.など、夏のハジマリにぴったりな様々なエクササイズコンテンツを順次配信していく予定です。

aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループとして2025年6月にデビュー。誰もが一度は経験する等身大のリアルな感情を楽曲を通じて表現するaoenの姿が同世代を中心に共感を呼び、青春を思い起こさせる”青春リマインダー”として幅広い世代からも注目を集めています。3月18日(水)に発売した2nd Single「秒で落ちた」は、2026年4月度ゴールドディスクにおいて、ゴールド認定を獲得。Spotifyの月間リスナーの最高値は、2nd Single「秒で落ちた」で、Debut Singleと比較して約2倍に跳ね上がり、一度聴いたら耳に残る楽曲でヒットを記録しました。また、リスナー増加に伴い、2nd Singleの活動期間(予約開始日～発売後1カ月までの期間で測定)のSNSフォロワー増加率も前作(Digital Single)比で約2倍に急増するなど、怒涛の快進撃をみせています。3rd Single「ハジマリCOLOR」は、さらに幅広い層にaoenの魅力をお届けできる1枚となる見込みです。そんな彼らのひたむきな青春、泥臭くても真っ直ぐな“青”を日本全国へ届けていく初の47都道府県ツアーが現在開催中。圧倒的な親近感を強みに、日本一のトップアーティストという目標に駆け上がるaoenの今後にご期待ください。

【【朝のハジマリ】ラジオ体操第一 [aoen ver.] 動画】

URL：https://youtu.be/DWp2T2okF7U



協力：株式会社かんぽ生命保険

ラジオ体操は、かんぽ生命の前身である逓信省簡易保険局によって 1928 年に制定され、

２年後の 2028 年には生誕 100 周年を迎えます。制定時に掲げられた「ラジオ体操によって

国民が健康になり、寿命が伸び、幸福な生活を営むことができるように」という想いをかんぽ生命が継承し、ラジオ体操の普及推進に取り組んでいます。

URL：https://www.jp-life.japanpost.jp/radio/index.html

【aoenラジオ体操週間詳細】

開催日時：6月26日(金)から7月2日(木)までの1週間

配信先：Global Superfan Platform「Weverse」および公式TikTok(https://www.tiktok.com/@aoen_official)

【3rd Single「ハジマリCOLOR」】

3rd Single「ハジマリCOLOR」は、自分だけの色をみつける旅の始まりを描いた作品。プリズムが光を反射させて色を変えるように、未完成な自分が多様な個性と衝突しあうことで自分だけの個性を覚醒させていく様子を4曲を通じて表現する見込みだ。結成1周年を経て47都道府県ツアーという簡単ではない挑戦に挑みながら、自分たちだけの色を見つけていく自身の物語を作品に重ね合わせて体現する。

■発売日：2026年7月22日(水)

■予約開始日：2026年5月23日(土)12:00(JST)

■形態数：9形態

【予約サイト】

https://aoen.lnk.to/3rdsg_hc

■商品内容

初回限定盤 税込2,420円 / UPCH-7850

・SLEEVE + JEWEL CASE

・CD

・BOOKLET

・PHOTO CARD(7種中ランダム1種)

・ACRYLIC KEYCHAIN

メンバーソロ盤 税込各1,650円

メンバーソロ盤 - YUJU - / UPCH-7851

メンバーソロ盤 - RUKA - / UPCH-7852

メンバーソロ盤 - GAKU - / UPCH-7853

メンバーソロ盤 - HIKARU - / UPCH-7854

メンバーソロ盤 - SOTA - / UPCH-7855

メンバーソロ盤 - KYOSUKE - / UPCH-7856

メンバーソロ盤 - REO - / UPCH-7857

・JEWEL CASE

・CD

・BOOKLET

・PHOTO CARD(各メンバー3種中ランダム1種)

通常盤（初回プレス）税込1,650円 / UPCH-7858

・JEWEL CASE

・CD

・BOOKLET

・SPECTRUM CARD(7種中ランダム1種)

※通常盤(初回プレス・UPCH-7858)は在庫終了し次第、通常盤(UPCH-6054)に切り替わります。

※「SPECTRUM CARD」は初回プレスのみ封入されます。

■収録曲(9形態共通)

M1：ハジマリCOLOR

M2：BOoM×2 DROP

M3：Youth

M4：アスファルトに滲む虹

■初回プレス封入特典：全形態の初回生産分には特典として「シリアルナンバー入り応募抽選券」を封入しております。「シリアルナンバー入り応募抽選券」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。

【ストア別セット購入特典】

下記の対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、先着で各店舗限定特典をプレゼントいたします。

絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！

aoen Weverse ShopもしくはUNIVERSAL MUSIC STOREにて、単品もしくは複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。詳細は予約サイトをご確認ください。

【47都道府県ツアー「aoen LIVE TOUR 2026 ～青のはじまり 47+1～」】

特設ページ

https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1(https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1)

※全日程・会場およびチケット詳細は上記と特設ページよりご確認ください。

※本ページに記載の日時はすべて日本標準時(JST)になります。

◼︎BIOGRAPHY

［aoen］

aoenは2025年に結成された、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループ。グループ名には、「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動する。

[MEMBER PROFILE]

優樹（YUJU）

・誕生日：2002.12.20

・出身：埼玉県

・血液型：A型

琉楓（RUKA）

・誕生日：2003.11.01

・出身：宮崎県

・血液型：A型

雅久（GAKU）

・誕生日：2004.04.25

・出身：長野県

・血液型：O型

輝（HIKARU）

・誕生日：2005.03.28

・出身：群馬県

・血液型：B型

颯太（SOTA）

・誕生日：2005.08.15

・出身：東京都

・血液型：O型

京助（KYOSUKE）

・誕生日：2005.09.25

・出身：神奈川県

・血液型：B型

礼央（REO）

・誕生日：2007.07.09

・出身：宮城県

・血液型：A型

＜公式サイト＞

HP：https://aoen-official.jp/

X： https://x.com/aoen_official

TikTok： https://www.tiktok.com/@aoen_official

Instagram https://www.instagram.com/aoen.official/

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