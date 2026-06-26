Webサイト制作・SEO対策・Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グルコム（本社：東京都多摩市、代表取締役・武本之近、以下グルコム）は、BtoB企業向けのAIリード獲得・営業支援ツール「ChatCompass AI（チャットコンパスAI）」のβ版提供を開始しました。 ChatCompass AIは、Webサイト訪問者との対話を通じて興味関心や課題を可視化し、見込み顧客の発掘から商談創出までを支援する、中堅・中小企業向けのチャットボット型の営業DXツールです。

■開発の背景

近年、BtoB企業ではWebサイトを活用した集客が重要性を増している一方で、 • サイト訪問者が何に興味を持っているのかわからない • 問い合わせに至らなかったユーザーのニーズを把握できない • 営業担当者の人手不足により、優先的にアプローチすべき見込み顧客を見極めたい • Webサイトの成果を営業活動につなげられていない といった課題を抱える企業が少なくありません。 そこで株式会社グルコムは、これまで培ってきたWeb制作やSEO、BtoBマーケティング支援のノウハウを活かし、Webサイト上のユーザー行動と対話データを営業活動に活用できる「ChatCompass AI」を開発しました。

■ChatCompass AIの主な特長

（1）ノーコードでチャットシナリオを作成 専門知識がなくても、サービス内容や営業目的に合わせたチャットシナリオを簡単に構築できます。 （2）AIによる質問対応 生成AIを活用し、ユーザーからの質問に自動回答。問い合わせ前の不安や疑問を解消し、離脱防止を支援します。 （3）見込み顧客の興味関心を可視化 ユーザーとの対話内容や回答履歴をもとに、ニーズや検討状況を把握できます。 （4）HOTリードを自動判定 回答内容や行動データから見込み度の高い顧客を抽出し、営業活動の優先順位付けを支援します。 （5）AIによる営業コメント生成 取得した情報をもとに、営業担当者向けのアプローチポイントや提案のヒントを自動生成します。 （6） 離脱分析・遷移分析 ユーザーがどこで離脱したのか、どのような経路でコンバージョンに至ったのかを可視化し、Webサイト改善や営業施策に活用できます。

■「問い合わせを待つ」から「商談を創出する」へ

ChatCompass AIは、単なるチャットボットではありません。 Webサイト上で取得した対話データを活用し、見込み顧客の発掘から営業活動までを支援する「AIリード獲得・営業支援ツール」として、中堅・中小企業の営業DXをサポートします。 人手不足や営業効率化が求められる時代において、Webサイトを「問い合わせを受ける場」から「商談を創出する場」へと進化させることを目指しています。

■β版先行利用企業を募集

現在、ChatCompass AIではβ版の先行利用企業を募集しています。 実際のWebサイトで利用いただきながら、機能改善やサービス向上に向けたフィードバックを収集し、正式版リリースに向けた開発を進めてまいります。

■今後の展開

今後は、生成AI機能の拡充に加え、各種外部サービスとの連携や分析機能の強化を進め、BtoB企業の営業活動とWebマーケティングの効率化を支援してまいります。

【会社概要】

商号 ： 株式会社グルコム 代表者： 代表取締役 武本 之近 所在地： 〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-3-10 605 設立 ： 2007年1月 事業内容：Webサイト制作、SEO対策、Webマーケティング支援、システム開発 URL：https://www.grucom.jp リリースページ：https://grucom.jp/archive/pressrelease/3564/

【本件に関する報道関係各位のお問い合わせ先】

株式会社グルコム 代表取締役 武本之近 TEL：042-319-3967 お問合せフォーム： https://grucom.jp/secure/contact.php