『アイドルマスター ミリオンライブ！』白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）など二次元コスパから新グッズが登場！【株式会社コスパ】

『アイドルマスター ミリオンライブ！』新グッズがラインナップ！

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

2026年9月19日(土)・20日(日)に国立代々木競技場 第一体育館で開催の《THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE》にむけて二次元コスパから新グッズが登場です。

・★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）

・最上静香のうどん Tシャツ

・765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0

・ぶどーかん ショルダートート

・白石 紬のなんなん ショルダートート

これら5アイテムは、2026年6月24日(水)～7月5日(日)アソビストアイベントグッズ事前販売にラインナップいたします。

オーロラホログラム仕様の限定ステッカー付き「オールプリントTシャツ」をはじめ、9月のライブはもちろん、普段使いでも活躍する各アイテムを、この機会にぜひご覧ください。

【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834?utm_id=mmfqastj&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml)

◆『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）

サイズ：M/L/XL

カラー：WHITE

価格：4,800円（税込）

こちらの商品は限定品【流通限定】です。

下記イベントで限定販売します。

・2026年6月24日(水)～7月5(日)

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売

ステッカーが付いた限定セット！

丈夫で快適な着心地。季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。

・ステッカーが付いた限定セットです。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

最上静香のうどん Tシャツ最上静香のうどん Tシャツ

サイズ：M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

【販売情報】

■2026年6月24日(水)～7月5日(日)

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売

※当サイトでの予約受付は未定です。

その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。

静香の渾身の回答をイメージ！

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎます。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。

イラスト：ちと

765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0

サイズ：M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

【販売情報】

■2026年6月24日(水)～7月5日(日)

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売

※当サイトでの予約受付は未定です。

その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。

ぶどーかん ショルダートート / 白石 紬のなんなん ショルダートートぶどーかん ショルダートート / 白石 紬のなんなん ショルダートート

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：NATURAL

価格：2,200円（税込）

【販売情報】

■2026年6月24日(水)～7月5日(日)

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売

※当サイトでの予約受付は未定です。

その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。

スナップボタンと内ポケット付き。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトは斜めがけにも最適。・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834?utm_id=mmfqastj&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml)

・【二次元コスパ】／『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title?utm_id=h213hrc6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml&utm_content=title)

◆権利表記

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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◆商品に関する詳細、お問合せ先

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◆「株式会社コスパ」とは

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

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