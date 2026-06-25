『アイドルマスター ミリオンライブ！』白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）など二次元コスパから新グッズが登場！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報
『アイドルマスター ミリオンライブ！』新グッズがラインナップ！
2026年9月19日(土)・20日(日)に国立代々木競技場 第一体育館で開催の《THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE》にむけて二次元コスパから新グッズが登場です。
・★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）
・最上静香のうどん Tシャツ
・765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0
・ぶどーかん ショルダートート
・白石 紬のなんなん ショルダートート
これら5アイテムは、2026年6月24日(水)～7月5日(日)アソビストアイベントグッズ事前販売にラインナップいたします。
オーロラホログラム仕様の限定ステッカー付き「オールプリントTシャツ」をはじめ、9月のライブはもちろん、普段使いでも活躍する各アイテムを、この機会にぜひご覧ください。
【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834?utm_id=mmfqastj&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml)
◆『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）
★限定★白石 紬 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）
サイズ：M/L/XL
カラー：WHITE
価格：4,800円（税込）
こちらの商品は限定品【流通限定】です。
下記イベントで限定販売します。
・2026年6月24日(水)～7月5(日)
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売
ステッカーが付いた限定セット！
丈夫で快適な着心地。季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。
※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。
※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。
・ステッカーが付いた限定セットです。
・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。
丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。
・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。
・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。
洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。
襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。
しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。
最上静香のうどん Tシャツ
最上静香のうどん Tシャツ
サイズ：M/L/XL
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
【販売情報】
■2026年6月24日(水)～7月5日(日)
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売
※当サイトでの予約受付は未定です。
その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。
静香の渾身の回答をイメージ！
・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。
丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。
・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。
・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。
洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。
襟の伸びや型崩れを防ぎます。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。
しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。
イラスト：ちと
765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0
765プロライブ劇場 Tシャツ Ver2.0
サイズ：M/L/XL
カラー：WHITE
価格：3,300円（税込）
【販売情報】
■2026年6月24日(水)～7月5日(日)
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売
※当サイトでの予約受付は未定です。
その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。
ぶどーかん ショルダートート / 白石 紬のなんなん ショルダートート
ぶどーかん ショルダートート / 白石 紬のなんなん ショルダートート
サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％
カラー：NATURAL
価格：2,200円（税込）
【販売情報】
■2026年6月24日(水)～7月5日(日)
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉イベントグッズ事前販売
※当サイトでの予約受付は未定です。
その他イベントおよび一部店舗でも販売する場合がございます。
スナップボタンと内ポケット付き。
耐久性が高く、斜めがけにも対応！
・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。
・長めのベルトは斜めがけにも最適。・開口部にはスナップボタン付き。
・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。
・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。
◆関連リンク
・【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 14thLIVE〉販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27834?utm_id=mmfqastj&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml)
・【二次元コスパ】／『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title?utm_id=h213hrc6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624imas_ml&utm_content=title)
◆権利表記
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
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◆商品に関する詳細、お問合せ先
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◆「株式会社コスパ」とは
株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《展開ブランド》
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