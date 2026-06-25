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【北海道科学大学】自治体PRイベント「わがまちブース剣淵町」を開催します！
７月２日(木)に自治体PRイベント「わがまちブース剣淵町」を開催します！
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、包括連携協定を締結している自治体との連携事業として、地域の魅力をキャンパス内で紹介する自治体PRイベント「わがまちブース」を開催しています。
2026年度第１回となる今回は、剣淵町が出展し、「絵本の里」として知られる地域の魅力や特産品を紹介します。過去５年間の絵本の里大賞受賞作品の展示のほか、剣淵町の特産品であるとりの燻製やお菓子、じゃがいも、いちごなどの試食・販売を予定しています。また、本学と剣淵町との連携事業として実施された活動報告展示も行い、学生と地域が協働して取り組んできた成果をご覧いただきます。
剣淵町と本学は2025年７月に包括連携協定を締結し、地域課題の解決、人材育成、教育・学術、地域経済の振興に関する取り組みを進めています。
本イベントは、学生や教職員をはじめ、地域の皆様にも剣淵町の文化や食、地域活動の魅力に触れていただくとともに、地域との関わりを深めるきっかけづくりを目的としています。
ぜひ取材くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
＜開催概要＞
■日時
2026年７月２日（木） 11:00〜14:00
■会場
北海道科学大学 E棟１階ホール
（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）
■内容
・過去５年間の絵本の里大賞受賞作品の展示
・特産品（とりの燻製、お菓子、じゃがいも、いちごなど）の試食・販売
・学生による剣淵町での活動報告展示
■出展
剣淵町農業ブランド化推進協議会
イベント詳細は北海道科学大学ホームページからもご確認いただけます。
https://www.hus.ac.jp/news/detail/397827bdd4a9bf7e4a627e596207619cbfbf3268-20473-21215/
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
西・本郷
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、包括連携協定を締結している自治体との連携事業として、地域の魅力をキャンパス内で紹介する自治体PRイベント「わがまちブース」を開催しています。
2026年度第１回となる今回は、剣淵町が出展し、「絵本の里」として知られる地域の魅力や特産品を紹介します。過去５年間の絵本の里大賞受賞作品の展示のほか、剣淵町の特産品であるとりの燻製やお菓子、じゃがいも、いちごなどの試食・販売を予定しています。また、本学と剣淵町との連携事業として実施された活動報告展示も行い、学生と地域が協働して取り組んできた成果をご覧いただきます。
本イベントは、学生や教職員をはじめ、地域の皆様にも剣淵町の文化や食、地域活動の魅力に触れていただくとともに、地域との関わりを深めるきっかけづくりを目的としています。
ぜひ取材くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
＜開催概要＞
■日時
2026年７月２日（木） 11:00〜14:00
■会場
北海道科学大学 E棟１階ホール
（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）
■内容
・過去５年間の絵本の里大賞受賞作品の展示
・特産品（とりの燻製、お菓子、じゃがいも、いちごなど）の試食・販売
・学生による剣淵町での活動報告展示
■出展
剣淵町農業ブランド化推進協議会
イベント詳細は北海道科学大学ホームページからもご確認いただけます。
https://www.hus.ac.jp/news/detail/397827bdd4a9bf7e4a627e596207619cbfbf3268-20473-21215/
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
西・本郷
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/