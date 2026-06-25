【小野建沖縄株式会社】小野建沖縄×FC琉球さくら「クリーンアッププロジェクト」を実施

実施概要

小野建株式会社

小野建沖縄は、「FC琉球OKINAWA」および「FC琉球さくら」のスポンサーを務めており、この度地域貢献活動の一環としてFC琉球さくらの選手とともに昨年に続き2回目となる「クリーンアッププロジェクト」を実施いたしました。

今年は社員とその家族計72名、FC琉球さくらの田中佑奈選手、宇野麗依選手、高橋杏奈選手、マスコットキャラクターのジンベーニョにも応援に駆けつけていただきました。美栄橋公園をスタート地点に5チームに分かれて国際通り沿いや緑ヶ丘公園、松山公園などエリアごとに約1時間清掃活動を行いました。また、クリーン活動後はFC琉球さくらの選手とのじゃんけん大会、BBQも実施し、親睦を深めました。

代表取締役社長 東恩納寛隆のコメント

社員とその家族、FC琉球さくらの選手ら総勢76名が参加準備運動をしっかりと左から、マスコットキャラクターのジンベーニョ、宇野麗依選手、田中佑奈選手、高橋杏奈選手子どもたちも一生懸命笑顔を見せる参加者

小野建沖縄は、地域の皆さまに支えられて成長してきました。日頃からお世話になっているこの地に少しでも恩返しをしたいという想いから、昨年よりクリーンアップ活動を実施しております。また、昨年のスポンサー契約をきっかけにご縁をいただいたFC琉球さくら・FC琉球の皆さまにも今年もご参加いただき、一緒に地域貢献活動を行える関係になったことを大変嬉しく思っています。

今回の活動には社員とその家族・子どもたちにも参加いただきました。子どもたちに「お父さん、お母さんが働いている会社っていい会社だね」と思ってもらえるような会社を目指し、これからも地域に必要とされる会社、社員や家族が誇れる会社づくりに取り組んでいきます。この活動を一度きりのイベントではなく、小野建沖縄の文化として今後も継続していきたいと思います。

小野建沖縄が入居する國場ビルディング小野建沖縄概要

会社名：小野建沖縄株式会社

代表者：東恩納寛隆

所在地：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビルディング8F

設 立：2010年9月7日

ＴＥＬ：098-860-9015

Ｈ Ｐ：https://www.onoken-okinawa.com/