男装アイドルユニット風男塾 が、ニューシングル「男装★超メロ」（だんそう めちゃめろ）のミュージックビデオを公開した。 40枚目のシングルとなる今作は、“風男塾だからこそできるキュン度全開のハイテンションラブソング”。 “メロい”をキーワードに、思わず恋に落ちてしまうような甘いセリフや距離感ゼロの歌詞を詰め込み、 胸キュンが止まらない“超メロ”な世界観を描いた一曲となっていて、聴けば聴くほどクセになる中毒性で現在SNSでも話題となっている。 今回、公開されたミュージックビデオでは、楽曲の持つ“超メロ”な世界観を映像でも表現。 コンセプトは「致死量のメロさに溺れる 魅惑のトンチキパーティ」。 男装イケメンによるメロさ全開でどこかクスッと笑える、予測不能なとびっきりのおもてなし。 息を呑むほどクールな「イケメン」として⽢くエスコートされたかと思えば、 ふとした瞬間には乙女心を知る男装イケメンならではの包容、そして可愛らしさで寄り添ってくる。 圧倒的なカッコよさと親しみやすさがとめどなく押し寄せる、唯一無二の男装イケメンパラダイスを体験できる作品となっている。 なお本作の振付は、元でんぱ組.incの藤咲彩音（ピンキー！）が担当。 カッコ良さとキュートさが共存する男装アイドルにしかできないアイドル像を表現したダンスも必見。 また同シングルにはNHK「みんなのうた」6月-7月で放送中の楽曲「ザ・だっぴーず」も収録されている。 なお風男塾は7月から全9公演の全国ツアー「風男塾LIVE TOUR 2026 灼熱天国!!開宴!!～バカ熱ハッピーマシマシで～」を開催する。

■風男塾(Fudanjuku)『男装★超メロ』Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=qpEbuUVKMJU

■ニューリリース

「男装★超メロ」 6月24日（水）発売

https://fu-danjuku.lnk.to/Mechamello

＜初回限定盤A＞ シングルCD＋DVD 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） 【CD 収録内容】 1. 男装★超メロ 2. グイグイ 3. ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ） 【DVD 収録内容】 「男装★超メロ」 MUSIC VIDEO 「男装★超メロ」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE

＜初回限定盤B＞ シングルCD＋DVD 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） 【CD 収録内容】 1. 男装★超メロ 2. グイグイ 3. ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ） 【DVD 収録内容】 セルフプロデュースイケメンショートムービー選手権

＜通常盤＞ シングルCD＋特典：ランダムトレーディングカード（全7種：初回生産分のみ） 定価：\1,300（税抜価格 \1,182） 【CD 収録内容】 1. 男装★超メロ 2. グイグイ 3. ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ） 4. 男装★超メロ (Instrumental) 5. グイグイ(Instrumental) 6. ザ・だっぴーず (Instrumental)

■ライブ情報

＜風男塾LIVE TOUR 2026 灼熱天国!!開宴!!～バカ熱ハッピーマシマシで～＞ ○7月11日（土）東京/ KMAパラダイスホール 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00～15:00） ○7月18日（土）福岡/ 福岡ポケット 【1部】開場 13:00/ 開演 13:30 【2部】開場 17:00/ 開演 17:30 (問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00～15:00） ○7月20日（月・祝）広島/ SIX ONE Live STAR 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)キャンディープロモーション 082-249‐8334 ○7月25日（土）宮城/ space Zero 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)G.I.P ○8月2日（日）埼玉/ HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンライズプロモーション 0570-00-3337 ○8月8日（土）大阪/ アメリカ村 BEYOND 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サウンドクリエーター 06-6357-4400 ○8月9日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN' 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 ○8月16日（日）神奈川/ 新横浜NEW SIDE BEACH!! 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンライズプロモーション 0570-00-3337 ○9月5日（土）東京/ 渋谷ストリームホール 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンライズプロモーション 0570-00-3337

■各リンク

https://m.nfs724.com/ https://x.com/fudan_juku https://www.instagram.com/fudanjuku_official/ https://www.tiktok.com/@fudanjuku https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/