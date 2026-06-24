HEO NAM JUN JAPAN OFFICIAL X OPEN!

株式会社 J HARMONY

HEO NAM JUN(ホ・ナムジュン)の日本公式Xが、6月24日にオープンしました。

ホ・ナムジュンは、Netflixで世界57カ国のTOP10にランクインしたドラマ『素晴らしき新世界』でチャ・セゲ役を演じ、話題を集めている俳優です。

『YOUR HONOR～許されざる判事～』や『その電話が鳴るとき』、『100番の思い出』など、さまざまな作品に出演。確かな存在感でキャラクターに深みを与え、国内外の視聴者から関心を集めてきました。



今後も俳優としてさらなる活躍が期待されてるホ・ナムジュンの日本公式Xでは日本のファンの皆さまに最新情報や様々なコンテンツをお届けいたします。

HEO NAM JUN JAPAN OFFICIAL X

@HEONAMJUN_JP(https://x.com/HEONAMJUN_JP)