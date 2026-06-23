Epic Games、Unreal Fest Chicago 2026基調講演「State of Unreal 2026」にて、Unreal Engine 6の開発計画を発表

Epic Games, Inc.

Epic Gamesは、「Unreal Fest Chicago 2026」の基調講演「State of Unreal 2026」において、「Unreal Engine 6」の開発計画について発表いたしました。

Unreal Engine 6は、Unreal Engine 5とUnreal Editor for Fortniteを統合した次世代ゲーム向けの単一のエンジンです。UE6の狙いは、デベロッパーが一度にあらゆる規模とスコープのゲームを作成して、従来のプラットフォーム、フォートナイト、またはデベロッパー独自の現行の潜在的なマルチプロダクト エコシステムにデプロイできるようにすることです。

Epic Gamesで開発チームの責任者を務めるMarcus Wassmerは次のように述べています。

「UE4はすべての人にエンジンを開放しました。UE5はワールドの構築方法を根本から変革しました。UE6では、リリースと運用の方法を進化させることを目指しています。UE6に対するEpic Gamesのアプローチは、UE4とUE5の開発方法とは大きく異なります。今後2年間で、Unreal Engine開発の2本柱であるUE5とUnreal Editor for Fortniteを、Unreal Engine 6という単一の製品に統合します。」

Epic Gamesでは、UE6の早期アクセス版のリリースを2027年末、正式リリースはその12～18か月後を目標としています。

◼︎Unreal Engine 6

UE6 の開発における取り組みは大きく3つあります。

- ゲームプレイのプログラミング モデルをVerseに移行しています。これはC++をトランザクション化したもので、開発のアクセシビリティを向上させ、何千人もの貢献者による永続的で大規模なライブ体験を構築できるようにすることを目的としています。- オープン スタンダードを通じて、コンテンツ、コード、エコノミーがゲーム、エコシステム、エンジン間で移植可能かつ相互運用可能になるようにします。かつてない大規模なデベロッパー コラボレーションを可能することが狙いです。- クリエイティビティと生産性を何倍にも高めるカギとして、モデル コンテキスト プロトコル(MCP)とClaude、Gemini、その他との統合など、開発パイプライン機能を構築しています。それにより、チームは時間のかかる手作業ではなく、開発の重要なクリエイティブおよびテクニカルなタスクに集中できるようになります。

◼︎Lore：あらゆる用途に使える次世代バージョン管理

Loreは、今すぐ利用可能な無料で利用できるオープン ソースの次世代バージョン管理システムです。 ソース コードまたはバイナリ アセットに最適化されている他のバージョン管理ソリューションとは異なり、Loreは両方に対して高いパフォーマンス、信頼性、実用的なコラボレーション ワークフローを備え、デベロッパーとアーティストがシームレスに連携できるようにします。前例のないスケーラビリティの実現を目的に、大規模なデータセット、分散型リポジトリ、あらゆる規模のチームに対応できるように設計されています。Loreが特に向いているのは、コードと大きなバイナリ アセットを組み合わせるゲーム開発やメディア制作など、コンテンツが充実したプロジェクトです。

◼︎フォートナイト デベロッパーに支払われた金額が10億米ドルを突破

フォートナイトはエコシステムとして成長を続けており、UEFNのリリース以降、デベロッパーに支払われた金額は10億米ドルを超えます。今年は、イテレーション時間を平均40%短縮したうえ、UEFNとUE6の統合に向けたフレームワークの構築に引き続き取り組みました。シーン グラフはよりきめ細かく制御できるようになり、アニメーション、アイテム化、ゲームプレイ機能などのコア エンジン システムをVerseスクリプト可能なコンポーネントとして提供します。フォートナイトが世界中のGoogle PlayとApp Storeに復活し、新しいUIと入力コントロールが導入されたことで、デベロッパーが作成したゲームのモバイル プレイ時間が過去1年間で2倍以上に増加しました。

◼︎The SimpsonsがUEFNに登場

フォートナイトはこれからも、ファンが好きなIPをプレイし、体験するのに最適な場所であり続けます。5月には、スター・ウォーズのゲームがフォートナイトに登場し、記録的なエンゲージメントを達成しました。

リリースから最初の72時間で、800万人近くのプレイヤーがカスタムのスター・ウォーズの島に飛び込みました。デベロッパー向けに次に登場する主要なIPはThe Simpsonsです。

昨秋、8,000万人以上がフォートナイト|Simpsons シーズンをプレイし、7億5,000万時間以上を費やしました！今年後半には、スプリングフィールドの象徴的なキャラクターとロケーションがすべて揃った公式ツールキットが、IPプログラムを通じてフォートナイト デベロッパーに提供される予定です。

◼︎Epic Games Storeに登場するアップデート

Epic Games Storeでは現在、3,000以上のパートナーから6,000以上のゲームが提供されています。2025年には、サードパーティ製PCゲームにおけるプレイヤーの支出が57%増加し、過去最高額となる4億米ドルを記録しました。パフォーマンスの向上、ディスカバリーの改善、コミュニティ機能の深化、そしてパートナーが今後何年にもわたって安心して構築できるプラットフォームという目標を強調して説明しました。Launcherとストアページのバックエンドを完全に再構築し、ストアでプレイヤー向けの新機能をより速く、より頻繁にリリースできるようにします。

Epic Games Storeとフォートナイト エコシステムとの連携をさらに強化していきます。プレイヤーがEpic Games Storeで特定のパートナー コンテンツを購入すると、そのゲームのIPのビジュアルがフォートナイトで使用できるように付与されるようになりました。2026年から2027年にかけて予定されている30を超えるコラボレーションにご期待ください。

State of Unreal 2026の詳細はこちら(https://www.unrealengine.com/news/state-of-unreal-2026-top-news-from-the-show)、Unreal Engine 6についてはこちら(https://www.unrealengine.com/news/the-road-to-ue-6)からご覧ください。

アセットはこちら(https://epicgames.ent.box.com/s/ruzv8q7i3j34vx1nqut39knf9ilz1stx)よりダウンロードいただけます。

さらに、Epic Gamesは、Unreal Engineの公式大型イベント「Unreal Fest Tokyo 2026」を2026年11月3日(火・祝)・4日(水)にTFTビル西館（東京・有明）にて開催いたします。

本イベントでは、Unreal Engineが各業界でどのように活用されているかの最新事例をご紹介します。創造性あふれる取り組みや革新的なプロジェクトに触れ、参加者同士で交流しながら、最新のUnreal Engineの技術を体験できる2日間になります。Unreal Engineコミュニティの祭典にぜひご参加ください。

また、今年は講演数をさらに増やし、新たな取り組みとして講演の一般公募を行います。独自の取り組みや先進的なプロジェクトなどを発表いただける方は、ぜひご応募ください。参加者同士が交流し、知見やアイデアを共有することで、開発力の向上とUnrealコミュニティ全体のさらなる発展を目指しています。公募は本日より開始します。

詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.cvent.com/c/abstracts/a20b9da9-1946-4d49-a806-3de3a8c42bff

※応募締め切り：2026年7月31日（金）23:59（日本時間）

昨年開催されたUnreal Fest Tokyo 2025には、過去最多となる約1,800名が参加し、過去最大規模のイベントとなりました。ゲーム開発をはじめ、映像、建築、自動車、宇宙など幅広い業界から第一線で活躍する開発者・クリエイターが登壇し、Unreal Engineを活用した最新事例が数多く紹介されました。

Epic GamesのUnreal Engineは、世界で最もオープンかつ先進的なリアルタイム3Dツールです。ゲーム、映画・テレビ、放送・ライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなど、さまざまな業界の最前線で活躍されている開発者やクリエイターより、最先端のコンテンツ、インタラクティブな体験、没入感のあるバーチャルワールドを実現するためにUnreal Engineが選ばれています。

▼「Unreal Fest Tokyo 2026」開催概要

イベント名：Unreal Fest Tokyo 2026

会場：TFTビル西館（〒135-0063 東京都江東区有明3-4-10）

日程：11月3日(火・祝)、11月4日(水)

【プレスキット】

https://epicgames.box.com/s/5nh3gpl1z3iaod4ov0xsju5ud56ng6a4

▼Unreal Fest Tokyo 2026とは

Unreal Fest Tokyoは エピック ゲームズ ジャパンが主催する無料の公式大型イベントです。さまざまな分野で利用されるUnreal Engineの活用事例や最新技術をご紹介するイベントとして毎年開催しています。

また、登壇者については2026年9月頃より順次発表予定です。ゲームのみならず映像、自動車など幅広い業界から、多様な開発者やクリエイターが登壇する予定ですので、ぜひご期待ください。

https://www.unrealengine.com/events/unreal-fest-tokyo-2026

最新情報は、公式SNSアカウントよりご確認いただけます。

X：https://x.com/UnrealEngineJP

◆Unreal Engineについて

Epic GamesのUnreal Engineは、世界で最もオープンかつ先進的なリアルタイム3Dツールです。ゲーム、映画・テレビ、放送・ライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなど、さまざまな業界のクリエイターより、最先端のコンテンツ、インタラクティブな体験、没入感のあるバーチャルワールドを実現するためにUnreal Engineが選ばれています。

最新情報は@UnrealEngineをフォローし、Unreal Engineはunrealengine.com(http://unrealengine.com/)からダウンロードしてください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。