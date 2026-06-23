iFLYTEKのAI音声デバイス2製品、6月23日より全国の家電量販店で店頭販売を開始

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」と「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」の2製品を、2026年6月23日（火）より全国の主要家電量販店にて店頭販売を開始いたします。これまでオンラインストアを中心に展開してきた両製品を店頭にも拡大し、実機の操作感や集音・翻訳性能をその場でお試しいただけるようになります。「iFLYTEK S6」は最大20m先まで収音しオフラインでも文字起こし・翻訳に対応するAIボイスレコーダー、「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」は143言語に対応した対面コミュニケーション特化型のAI翻訳機です。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」と、対面コミュニケーションに特化したAI翻訳機「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」の2製品を、2026年6月23日（火）より全国の主要家電量販店にて順次販売開始いたします。

■ オンラインから店頭へ ― 実機を体験できる場を全国に拡大

「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」と「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」は、これまでオンラインストアを中心に販売してまいりました。今回、両製品を全国の主要家電量販店の店頭にも展開し、実機の操作感や集音・翻訳の性能を、その場でお試しいただけるようになります。

会議や商談、取材、講義といった「記録」の現場から、海外商談やインバウンド対応、国際イベント、旅行などの「対話」の現場まで、録音・文字起こし・翻訳をはじめとするAI音声技術の利便性を、より多くのお客様に直接体験いただける機会を広げてまいります。

■ 製品１.：最大20m先まで収音する「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」- 8マイク構成とデュアルADCで、最大20m先の声までクリアに収音（※1）- AIスマートノイズ低減で、80種類以上のノイズをカット（※3）- オフライン環境でもリアルタイム文字起こし・翻訳に対応（※4）- ChatGPT連携のAIアシスタントや、議事録作成・要約をサポート（※5）- 三重のセキュリティで録音データを保護

「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」は、2026年1月の「CES 2026」で初公開され、同年4月にクラウドファンディング「Makuake」での先行販売を経て、6月4日よりオンラインストアで一般販売を開始したAIボイスレコーダーです。スマートフォンのようなスリムなデザインに、プロ品質の集音性能と、オンライン・オフライン双方で動作するAI機能を凝縮しました。

【最大20m先まで届く、ブランド最高クラスの集音性能】

360度全方位をカバーする全指向性マイク6基と、狙った方向の音を捉える指向性マイク2基の計8基を搭載。デュアルADCと97dBの広ダイナミックレンジにより、従来モデル比で収音精度が約15%向上し（※2）、最大20m先の発言までクリアに記録します（※1）。広い会議室や会場の端からの声も逃しません。

【ネット環境がなくても使える、オフライン対応のAI】

オフライン環境でも、録音に加えてリアルタイムの文字起こし（6言語）・翻訳（5言語）、画像文字認識（OCR）に対応します（※4）。オンライン接続時には文字起こし最大11言語・翻訳最大8言語に拡大し、AI話者識別やキーワード抽出、ChatGPT連携によるAIアシスタントのQ&A、マインドマップ作成、文章整形などを利用できます（※4・※5）。

【機密情報も安心して扱える、三重のセキュリティ】

「画面ロックパスワード」「録音ファイルのハードウェア暗号化」「デバイス固有チップによる暗号キー」の三重のセキュリティで録音データを保護します。スマートフォン・タブレット・PC間で録音・文字起こしデータをクラウド同期でき、商談や取材など機密性の高い場面でも安心して活用できます。

■ 製品２.：143言語に対応する対面特化型「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」- 相手に端末を渡さず、向き合って話せる「デュアルスクリーン設計」- オンラインで143言語、オフラインでも21言語ペアの相互翻訳に対応（※7・※8）- 騒音下でも高精度に翻訳する、ノイズキャンセリング機能- 最大30名・5言語が同時参加できる仮想会議室機能（※9）

「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」は、関西・大阪万博で発表され、2026年4月6日より販売を開始した次世代のAI翻訳機です。海外商談やインバウンド対応、国際イベント、旅行など、さまざまなシーンで言葉の壁を越えた自然なコミュニケーションをサポートします。

【相手に端末を渡さず、自然な対話を実現するデュアルスクリーン】

5.48インチOLEDと2.78インチLCDのデュアルスクリーンを搭載。相手に見せるための画面に翻訳内容と音声情報がリアルタイムで表示されるため、端末を手渡すことなく、アイコンタクトを保ったまま自然に会話を続けられます。

【通信環境に左右されない、強力なオフライン翻訳】

オンライン時は143言語（アクセント含む）の相互翻訳に対応し（※7）、通信が不安定な場所でもオフラインで17言語ペアの相互翻訳が可能です（※8）。海外出張先や展示会場、地下空間、Wi-Fiのない環境でも頼れる一台です。

【騒がしい環境でも高精度。多人数の会議にも対応】

ノイズキャンセリング機能により、商談会場や展示会、駅・空港、観光地、店舗など雑音のある環境でも音声を的確に捉えます。さらに、QRコードを読み取るだけで参加できる仮想会議室機能を備え、最大30名・5言語での同時コミュニケーションにも対応します（※9）。

■ 販売概要

【iFLYTEK S6 AIボイスレコーダー】

製品名：iFLYTEK S6 AIボイスレコーダー 販売価格：69,800円（税込）（※6）

店頭販売開始日：2026年6月23日（火）

販売チャネル：

全国の主要家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ ほか）

【iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機】

製品名：iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機

販売価格：99,800円（税込）（※6）

店頭販売開始日：2026年6月23日（火）

販売チャネル：

全国の主要家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ ほか）

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立された音声AIと人工知能分野のリーディング企業です。最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザー（うちAINOTE利用者175万人以上）に信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（概要）

本社：〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番6号 KDX浜松町プレイス7階C

代表者： 代表取締役 趙翔

設立： 2020年1月

資本金： 1億5,250万円

事業内容： AI・音声技術を活用したデジタル製品の開発・製造・販売（iFLYTEKグループの日本法人）

公式サイト： https://www.iflytek.co.jp/

■ 注釈

※1 「ブランド最高クラス」「最大20m先までクリアに収音」は、iFLYTEKのAIボイスレコーダー製品における比較です。2026年5月時点、iFLYTEK調べ。収音可能な距離・明瞭さは、使用環境や音量、周囲のノイズ状況により異なります。 ※2 収音精度 約15%向上は、当社従来モデルとの比較です。iFLYTEK調べ。測定環境により差が生じる場合があります。 ※3 ノイズの種類数はiFLYTEK調べです。ノイズ低減の効果は使用環境により異なります。 ※4 「iFLYTEK S6」の文字起こし・翻訳の対応言語数は日本語を含みます。オフライン時は文字起こし6言語・翻訳5言語、オンライン時は文字起こし最大11言語・翻訳最大8言語に対応します。対応言語の組み合わせや認識・翻訳の精度は、使用環境により異なる場合があります。 ※5 AIによる議事録作成・要約の処理時間は、録音内容の長さや通信環境により異なります。ChatGPT連携機能の利用にはオンライン接続が必要です。 ※6 表示の価格はすべて税込です。価格・在庫・特典内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は各販売ページをご確認ください。 ※7 「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」の143言語対応は、オンライン時の相互翻訳（アクセントを含む）です。翻訳精度は使用環境により異なる場合があります。 ※8 オフライン翻訳は21言語ペアの相互翻訳に対応します。 ※9 仮想会議室機能は、最大30名・5言語での同時コミュニケーションに対応します。通信環境により利用できる機能が異なる場合があります。