ビオレu自動で出る泡ハンドソープディスペンサーが『かまいたちのヘイ！タクシー！』とコラボオートディスペンサーを製作

花王ビオレuPR事務局

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」の『ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー』は、 TBSラジオで毎週月曜日23時～放送中の、かまいたちがパーソナリティを務める『かまいたちのヘイ！タクシー！』にスポンサーとして6月から協賛を開始。番組オリジナルのコラボオートディスペンサーを製作しました。

本ディスペンサーのラベルには、かまいたちの2人と作家の森下さんが料理をしているシーンを描いたかわいらしい限定デザインを採用！

コラボオートディスペンサーは、番組のロケ先で飲食店を訪れた際にお店へのプレゼントとして活用される予定です。

※本ディスペンサーの販売は予定しておりません

■TBSラジオ『かまいたちのヘイ！タクシー！』

放送日時：毎週月曜 23：00～23：30

出演者： かまいたち

番組HP： https://www.tbsradio.jp/kamataku/

番組メールアドレス： kamataku@tbs.co.jp

公式X：https://x.com/kamataku_tbs

番組ハッシュタグ：#かまタク

■「ビオレu自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」

なめらか泡が自動で出てくる、快適に使えるこだわり設計

・手肌にやさしいなめらかな泡

・防水機能付きで、外側も内側もまるごと洗える

・ポンプタイプとほぼ同じコンパクトサイズ

・ビオレｕ 泡ハンドソープのつめかえ用が使える

（異なる香りを補充される際は、取扱説明書をご覧いただき、必ずタンク内のハンドソープを空にしてタンク・配管・ノズル内を清掃してからお使いください）

・泡量を2段階（少量1.0ml／標準1.5ml）に調節できる

・手を引くと途中でも泡が止まる

・パカッと開けて注ぐだけでつめかえラクラク！残量がわかる「窓」付き

・滑り止め（シリコーンゴム）付きで倒れにくい

・お試し用電池（単4形アルカリ乾電池×4本）とビオレu泡ハンドソープつめかえ用430ml付きで、開封後すぐに使える

商品名／セット内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129415/table/16_1_194cb4c0e518e52e5192c78da1551db7.jpg?v=202606220251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

■関連サイト

ビオレｕ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioreu/(https://www.kao.co.jp/bioreu/?cid=bioreu_prtimes250722)