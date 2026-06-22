ファインズ、累計取引社数が25,000社を突破動画を起点としたマーケティングDXから包括的な経営支援で顧客拡大へ

株式会社ファインズ

株式会社ファインズ（所在地：東京都港区、代表取締役社長：三輪 幸将）は、 2026年5月末時点で当社が展開するサービスの累計取引社数が25,000社を突破したことをお知らせいたします。

■累計取引社数が25,000社を突破

ファインズはこれまで、マーケティングDX企業として動画を起点としたソリューションを展開してまいりました。2025年9月に策定したパーパス「企業と地域社会の未来に、テクノロジーの追い風を。」のもと、多様化する社会のニーズや各企業が抱える課題に寄り添い、お客様の事業をご支援しています。

2015年の動画制作事業開始以来、動画を活用したマーケティング支援を通じて、多くの企業の情報発信や集客活動を支援してまいりました。その後もVideoクラウドやDXコンサルティングへとサービスを広げ、累計取引社数は2023年6月末に20,962社、2024年6月末に22,444社、2025年6月末に24,022社と着実に増加しています。

そしてこのたび、2026年5月末時点で当社サービスを導入いただいた累計取引社数が25,000社を突破いたしました。この結果は、お客様一社ごとの課題に向き合い、単発のご支援にとどまらず継続的に、かつ包括的に事業成長へ伴走してきた取り組みの積み重ねとお客様の信頼によるものです。今後も、企業の経営課題の解決に向けたサービスの提供に努めてまいります。

■25,000社突破の背景

昨今、中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。人材不足や採用難、営業・マーケティング活動の複雑化、データ活用の遅れなど、企業が抱える課題は一つの領域だけでは完結しにくくなっています。

ファインズはこうした課題に対し、動画を入口に、視聴データやWebマーケティングデータを活用した改善提案、サイト制作、広告運用、採用支援、営業支援システム（SFA）・顧客管理システム（CRM）の導入・運用支援など、お客様の状況に応じて様々な支援を包括的に提供してきました。

こうした包括的な支援体制と、継続的に顧客の事業成長に伴走する姿勢に信頼を寄せていただき、累計取引社数25,000社の突破につながりました。

■様々な角度から包括的に支援―ファインズが展開するサービス

ファインズは、企業の課題に対して単一の手段にとどまる支援ではなく、あらゆる角度・分野から複数のソリューションを組み合わせて、包括的に支援できることが特長です。

Videoクラウド

動画の制作・配信に加え、視聴回数・視聴時間・ユーザーの興味関心といった視聴データを蓄積・活用できる動画配信プラットフォームです。企業独自のViewer（再生機能）と正確な視聴データの蓄積を基本機能とし、クリックやタップで反応するインタラクティブ動画や360°動画にも対応。視聴者との双方向コミュニケーションを通じて動画の効果を可視化し、蓄積したデータを資産化することで企業のマーケティングDXを推進します。

Raise（レイズ）

マーケティングに関するあらゆるデータを一元管理し、課題を見える化するプラットフォームです。ホームページのアクセス解析、SEOの順位確認、各種広告のレポートなど、Webマーケティングの運用・改善に必要なデータがワンストップで確認可能。同地区・同業種の平均値と自社のデータを比較することが出来るため、成果を出すための課題を定量的に判断し、自社に最適なマーケティング施策の実行をご支援いたします。

DXコンサルティング

Videoクラウドで取得した視聴データを元に企業のDX支援を行うサービスです。サイト制作、デジタルマーケティング、採用支援、営業支援システム（SFA）・顧客管理システム（CRM）の導入支援などを提供することで、お客様の付加価値の向上と業務の効率化の両輪をサポートします。

AIOナビ

検索が「調べる」から「AIに聞く」へと変わる中、GoogleのAIに“おすすめされやすい状態”を構築する、AI時代の集客支援サービスです。約100媒体へのサイテーション掲載、口コミ管理・AI返信機能、SNS投稿連携、Googleマップ情報の改ざん対策などを通じて、従来のSEO・MEOに代わるAI最適化（AIO）に対応。AI翻訳やSNS投稿の多言語化により、訪日客への情報発信・インバウンド集客もサポートします。

SNS運用代行

提供された動画・イラスト素材を元に、SNSに最適化されたショート動画の制作からアカウント運用までをワンストップで提供するサービスです。AIによるデータ分析を用いた投稿内容やハッシュタグの最適化、企画の種となる最新の「撮影トレンド情報」の共有等を実施。視聴者を飽きさせない「鮮度の高いアカウント運営」を通じて認知拡大やファンを獲得し、企業の集客および採用活動におけるSNSマーケティングをサポートします。

■25,000社突破の今後の展望

私たちは、次の節目となる累計取引社数30,000社の突破を見据え、常にお客様の課題に寄り添ったソリューションの展開を進めてまいります。既存サービスを強化することはもちろん、深刻化する人手不足や集客の課題、生産性向上に対し、最先端のAI技術を用いたサービス開発に努めるとともに、ショート動画をはじめとする多様なSNS文化をいち早く取り入れ、時流に即した最適なご提案をいたします。今後も技術と組織のイノベーションを通じて、VUCAの時代にお客様の持続的な成長に伴走し続けるパートナーであり続けたいと思います。

■会社概要

株式会社ファインズは、Videoクラウドを中心に企業のDX推進をご支援しています。

現在まで25,000社（2026年5月末時点）を超えるお付き合いがあり、特にVideoクラウド事業における動画制作累計取引社数は12,000社超え（2025年6月末時点）と日本最大級の実績を誇る動画のリーディングカンパニーとなっております。その他、DXコンサルティングなど、企業のDX化に向け一気通貫したサービス提供を行うことが可能です。

社名 株式会社ファインズ

所在地 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 19F

代表者 代表取締役社長 三輪 幸将

証券コード 5125（東京証券取引所グロース市場）

ホームページ https://e-tenki.co.jp/