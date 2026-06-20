【喜助の湯】応募総数777件！「サウナ川柳2026」入選作品がついに決定。サウナが紡ぐ人と心の「ととのい」を詠んだ珠玉の句を発表。

キスケ株式会社

キスケ株式会社（愛媛県松山市）が運営する「伊予の湯治場 喜助の湯」「しまなみ温泉 喜助の湯」では、全国のサウナ愛好家（サウナー）から募集した「サウナ川柳2026」の入選作品を決定いたしました。

応募総数777件という熱気あふれる投稿の中から選ばれた、現代のサウナ文化を象徴する作品群をご紹介します。「サウナの聖地」を目指す喜助の湯が主催する本コンテストは、サウナを通じて生まれる喜び、絆、そして日常の何気ない瞬間を「五・七・五」の言葉に託す文化的な試みです。

今回の応募作品には、最新のテクノロジーを活用する「スマートサウナー」の日常から、古き良き裸の付き合いまで、幅広い世代の情熱が凝縮されていました。

■ 最優秀賞：サウナが創り出す「縁」と「絆」「見ず知らず サウナ介して みず入らず」

（サウナ大好きともちゃんさん・43歳）

【講評】 サウナ施設が単なる入浴施設ではなく、人と人をつなぐコミュニティの場であることを自然に伝えています。「見ず知らず」から「みず入らず」への変化を、サウナを介した音の反復で表現した、耳に残る心地よい一句です。

■ 優秀賞：進化するサウナスタイルと伝統の融合優秀賞には、現代のサウナシーンを切り取った3作品が選出されました。

「ウォッチから 心拍読み解き 『いま出ろ』と」（鬼サウ活さん・31歳）

ウェアラブルデバイスを「サウナ師匠」に見立て、データと対話しながら「ととのい」を目指す現代的なサウナ文化を見事に表現しています。

「川柳と サウナで五感（語感） ととのった」（モッチーさん・35歳）

言葉選びと身体感覚の研ぎ澄まされ方を「五感」と「語感」で重ね合わせた、知的なユーモアが光る逸品です。

「『見てごらん』 サウナで褒められ 出られない」（テツさん・57歳）

幼少期の記憶を呼び起こすような、大人からの認められたい気持ちと意地を、川柳らしい省略の妙で描き出しました。

■ 佳作：日常に潜むサウナの「あるある」個性豊かな佳作には、サウナーなら誰もが共感するシーンが並びました。

■ 喜助の湯が提案する「サウナのあるライフスタイル」

今回の「サウナ川柳2026」を通して、私たちはサウナが単なるリフレッシュの手段ではなく、自己との対話、そして他者との温かなつながりを生む「文化」であることを再確認しました。

応募総数777件という数字は、多くの方がサウナの中に自分なりの物語を見出している証です。喜助の湯はこれからも、皆様の心拍（パルス）が躍るような体験と、心から「ととのう」場所を提供し続けてまいります。

店舗：伊予の湯治場 喜助の湯

▲リニューアルオープン 2026年6月誕生！

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

店舗：しまなみ温泉喜助の湯

▲生姜サウナ 2026年6月誕生！

電話：0898-22-0026

営業時間：6:00～24:00（最終受付 23:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-imabari/

【本件に関するお問合せ先】

しまなみ温泉 喜助の湯：岩崎 洋一郎

店舗：0898-22-0026

mobile：090-9552-6233

メールアドレス：iwasaki@kisuke.com