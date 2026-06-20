アベイル、若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」との共同企画商品を6/24（水）より全国のアベイル店舗とオンラインストアで販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗とオンラインストアにて、若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.（シブヤ109ラボ）」との共同企画商品を6月24日（水）より販売することをお知らせいたします。

■若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」と共同企画

「SHIBUYA109 lab.」は、トレンドの最前線・渋谷で若者のリアルな声を分析し続ける、新しい世代と向き合う、around20（15～24歳）に特化したマーケティング機関です。このたび、「SHIBUYA109 lab.」とアベイルが共同企画した商品をアベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP（チップクリップ）」・「SUREVE（シュリーブ）」より販売します。商品は、アベイル店舗と、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」で販売します。

※オンラインストアは、6月24日（水）12時より販売いたします。

■共同企画商品

「CHIP CLIP」では、CLEAN GIRL（クリーンガール） をテーマに、コーディネート販売します。「SUREVE」では、COW GIRL（カウガール）やSOFT GRUNGE（ソフトグランジ）をテーマに、トレンドのキャミソールやキラキラディテールを取り入れ、コーディネート販売します。

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■しまむらグループ公式アプリ・アベイルSNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」 HP

https://www.shibuya109.co.jp/shibuya109lab/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

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