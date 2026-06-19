第31回大阪YMCAインターナショナル・チャリティーラン2026　参加エントリー受付開始！

私たちは障がいのある子どもたちを応援しています

公益財団法人 大阪YMCA大会日時・開催場所について

大阪YMCAインターナショナル・チャリティーラン2026が始動します。

このプログラムは、障がいのある子どもたちを支援するとともに、”障がい”への社会的な理解と関心を高めることを目的とした駅伝大会です。

その参加費は障がいのある子どもたちが様々な体験活動をするための資金として活用させていただきます。

第31回開催となる今年は、10月12日（月・祝）、スポーツの日！場所は、万博記念競技場（大阪府吹田市）です。

大会エントリー受付開始！

エントリーには駅伝形式とファミリー・個人ランがあります。

駅伝形式のエントリーは、年齢別カテゴリーでのエントリーとなります。

年齢別チャレンジリレーは、チームメンバーの合計年齢別のエントリー枠があります。

多様な年代の方々が同時にスタートする「年齢別チャレンジリレー」が、楽しく走り切り、お互いの健闘をたたえる機会になりますように！多くの方のエントリー・ご参加をお待ちしています！

エントリー申込みはこちらから！(https://osakaymca.or.jp/volunteer/events/OsakaYMCA-International-charityrun/2026/?fbclid=IwY2xjawShx4pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoSDZBSUJwSngwc2JiY1Z1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn7BgBs7ahnYoPe3Xy8pXqrmY0fuG8DURPVOouMM6gtIqxzXPpFARdXRtFof_aem_OdVZVhcuXZDwWPnJikOWpQ)

2025大会より

チャリティーランの歩み

1987年、全国初のチャリティーランが東京で開催され、現在は、YMCAインターナショナル・チャリティーランとして、全国21カ所に広がり、「LOVE ON THE RUN」をスローガンに年間1万2千人以上のみなさまにランナーやボランティアとして参加していただいています。

大阪YMCAインターナショナル・チャリティーランは、障がいのある方とともに走る・歩くことを通じて、支え合い、認め合う「共生社会」を体現します。

企業・団体・小中高校、どのようなグループの方々も、「YMCAチャリティーラン」の趣旨にご賛同いただけるみなさまは、エントリーしていただけます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

2025大会より

みんなが笑顔になれる一日に。

走る・歩く・遊ぶ・応援する・手伝う・見守る・歌う・踊る！万博記念競技場に多くの参加・応援される方々が集い、にぎやかに、楽しく過ごせることを楽しみにしています。

参加エントリー受付中＆ボラティア参加受付中！！

詳しい案内・募集情報は、大阪YMCAホームページ(https://osakaymca.or.jp/volunteer/events/OsakaYMCA-International-charityrun/2026/?fbclid=IwY2xjawShx4pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoSDZBSUJwSngwc2JiY1Z1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn7BgBs7ahnYoPe3Xy8pXqrmY0fuG8DURPVOouMM6gtIqxzXPpFARdXRtFof_aem_OdVZVhcuXZDwWPnJikOWpQ)にて。

2025大会より