旅の中だけでなく、旅のあとも続く地域とのつながりへ。長野発のキュレーションメディアEC「Knot Store」提供開始

Local Knot株式会社

Local Knot株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役：藤澤厚太）は、長野の宿泊体験を起点に、地域の商品と背景にある物語を旅人の日常へ届ける越境EC「Knot Store」を、2026年6月より開始いたします。

本サービスは、「Feel the air around you.（あなたの周りの空気を、感じて）」というコンセプトのもと、旅の中（タビナカ）だけでなく、旅のあと（タビアト）にも地域とのつながりが続く仕組みとして設計しました。

今後は、県内の宿泊施設や観光関連施設を中心に、紹介用URLやショップカードの設置を進めてまいります。提携施設の拡大を図りながら認知度向上と販路拡大を推進し、将来的には海外配送にも対応することで、国内外のお客様へ地域の魅力ある商品を届ける体制を段階的に構築していく予定です。

開発背景｜タビナカからタビアトへ、地域とのつながりを続ける仕組みを

本事業は、Local Knotが運営する宿泊施設「Local Knot Backpackers」において、国内外から訪れる旅人との対話を重ねる中で生まれました。滞在者から寄せられたさまざまな声の中に共通するニーズや課題があることに気づき、それらを形にする取り組みとして本事業の構想・立案に至ったことが背景にあります。

「観光地は楽しんだけれど、その地域のローカルな文化に触れる機会が少なかった」「文化的な体験には価値を感じるからこそ知りたいのに、自分でキュレーションする(調べる)時間がない」「素敵な土産物に出会っても、重さや破損の不安で持ち帰るのが大変」--。

これらは、旅の最中（タビナカ）だけの問題ではなく、旅が終わったあと（タビアト）の体験設計が抜け落ちていることに起因していると捉えています。

また、本事業で着目したのが、宿泊施設での「時間的な余白」です。チェックイン後の夕方や夜、出発前の朝のひととき--旅人が次の予定までの間に、余白の時間があります。この余白に、地域の文化に出会える小さなキュレーションメディアを置くことができれば、旅の体験はより深くなり、その記憶は帰国後の日常にも持続するのではないかと考えています。

Knot Storeは、この仮説のもとに生まれた、宿泊体験と連動するキュレーションメディア型ECです。一過性の観光消費を、地域の長期的なファンづくりへと転換し、長野の魅力を共感する人を日本中・世界中に増やしていくことを目指します。

サービス特徴｜「なぜこの土地で生まれたのか」を伝えるキュレーション

Knot Storeは、単なる越境ECではなく、宿泊体験との連動と「物語の伝達」に特徴があります。

宿泊施設の客室に置かれたカード1枚から始まり、長野の自然・水・食を表現した工芸品 ・各商品ページでは、「なぜこの土地でこの工芸品が生まれたのか」「名前は聞いたことがあっても知らなかった特徴は何か」を丁寧に解説しています。

商品紹介においては、詳細情報を伝えるため、Noteを活用して単なるスペック説明ではなく、その土地の風土や歴史的背景を語ることを重視しています。読み手の好奇心を刺激し、商品を起点に地域そのものへ関心を広げてもらうことが、地域のファンを増やす出発点になると考えているためです。

Noteリンク：https://note.com/local_knot/m/m37ac3130354c

■ 募集｜地域の文化を一緒に届けてくださる皆様へ

Knot Storeは、地域の皆様の想いを世界へ届けるためのプラットフォームとしても機能していきたいと考えています。現在、以下2点について広く募集しております。

【商品提供パートナー】

地域でまだ広く知られてはいないが、その土地の文化や物語を感じられる工芸品・プロダクトを取り扱う作り手・事業者様。地域文化を担う皆様からのご連絡をお待ちしています。

【ショップカード設置パートナー】

Knot Storeのショップカード（自社開発のお香のサンプル付き ※数量限定）を設置・配布いただける宿泊施設、カフェ、ギャラリー、観光案内所、その他文化発信に関心のある企業・個人の皆様。この仕組みを一緒に広めてくださる方を募集しています。

ご関心をお持ちいただいた方は、ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■ 今後の展開｜「NAGANOのエコシステム」を世界へ

Knot Storeは、本サービスを起点に以下の展開を予定しています。

・連携宿泊施設の拡大

・海外向け配送網の最適化と、英語・繁体字・韓国語など多言語対応の強化

・蓄積した海外顧客の購買データをもとにした、地域メーカー・自治体向けマーケティング支援事業

将来的には、長野のみならず日本各地の地域文化が、世界中の日常を彩るエコシステムの構築を目指します。

なお、本事業は少人数体制で運営しているため、事業設計や商品紹介コンテンツ制作、画像生成、EC構築と運用などにAIを積極的に活用し、小規模ながら機動的なサービス運営を実現しています。

■ サービス概要

・サービス名：Knot Store

・開始日：2026年6月（予定）

・販売拠点：長野県内の連携宿泊施設にて順次展開

・配送対応：国内（および 海外東南アジア・欧州主要国 段階的に拡大予定）

・公式サイト：https://store.local-knot.com/

■ Local Knot株式会社について

Local Knot株式会社は、「世界中の人々が深呼吸する空間をつくる」をビジョンに掲げ、事業承継や空き家等の地域課題解決に向けた活動やプロダクト開発、観光体験の創出を行っています。

2024年には後継者不足のゲストハウスを事業承継し、「Local Knot Backpackers」として再生。地域と旅人をつなぐ拠点として運営しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Email：contact@local-knot.com