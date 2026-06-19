広島ホームテレビ（本社：広島市中区）では今年も、小学生の皆さんとその保護者の方を対象に、『ピタニュー』（月～金 夕方4時40分）と『フロントドア』（毎週土曜 午後1時）のスタジオ観覧イベントを開催いたします。

スタジオはどれくらいの広さなの？ カメラは何台あるの？ CM中のアナウンサーたちは何をしているの？ などなど テレビ画面からは分からないテレビの舞台裏が丸わかり！ さらに、「ピタニュー」観覧では毎日1名、気象予報士と一緒にお天気キャスターを体験できます。 ※「フロントドア」観覧ではお天気キャスター体験はありません。 テレビのことが知りたい方、テレビに出てみたい方、夏休みはぜひホームテレビに遊びに来てください！ ご応募お待ちしています。

概要

https://www.home-tv.co.jp/event/studio-workshop2026/

対 象 小学生とその保護者 ☞兄弟姉妹など同伴ご希望の場合は入力フォームに記載してください 人 数 1日 20名程度（※応募多数の場合は抽選） 日 時 2026年7月27日㈪ ～8月1日㈯ ※集合時間は当選者の方へご連絡します 場 所 広島ホームテレビ（広島市中区白島北町19-2） 内 容 『ピタニュー』１部（月～金曜）、『フロントドア』（土曜） ▷生放送の見学 ▷中本気象予報士とお天気コーナー出演（希望者の中から毎日1名） ☞希望される方は、入力フォームに記載してください ※「フロントドア」観覧ではお天気キャスター体験はありません。

お天気コーナーに出演してみよう！

天気にまつわる質問に、「ピタニュー」の中本栞菜気象予報士が答えてくれます。そして最後にこどもキャスターがひとこと予報！

参加費 無料 お申込み方法 ホームページからご応募ください。 応募締め切り 2026年7月5日㈰ ☞抽選後、当選者には7月15日㈬までにEメールでご連絡します

注意事項 ・自家用車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 ・保護者同伴でお越しください。 ・事件、事故など緊急事態が発生した際はイベントを急遽中止させていただく場合がございますのでご了承ください。 ・スタジオ内ではスマホの電源はOFFにしていただきますようお願いします。 ・生放送中のスタジオ内での写真・動画撮影はご遠慮ください。