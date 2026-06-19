無料公開講座　シンポジウム「知の越境　4人の論者が展示を切る！『悪党、天下をかたる』展―幕末の村山騒動は、現代社会に何を伝えるのか？」を明治大学リバティアカデミーが7月18日(土)に開催

学校法人明治大学

明治大学の生涯学習機関「明治大学リバティアカデミー」は、7月18日（土）に明治大学博物館連携講座としてシンポジウム「知の越境 4人の論者が展示を切る！『悪党、天下をかたる』展―幕末の村山騒動は、現代社会に何を伝えるのか？」を明治大学駿河台キャンパスにおいて、対面形式で開催します。

事前申込制で、参加費は無料です。

■講座概要

1866年（慶応2）年、出羽国村山郡で、米価高騰で困窮した群衆が富裕層に出金と酒食を強要し、拒む者の屋敷を打ち崩すという村山騒動が起きました。騒動勢の中心は、博徒・浪人・無宿（住所不定者）だったと言われます。武器を持ち騒ぐ博徒・浪人・無宿などのアウトローを、当時の人々は「悪党」と呼びました。しかし、彼らは自らを「天下儀士」と名乗ります。彼らは「悪党」なのか、天下をかたる「義士」なのか。本事件には、法と秩序、逸脱行為、民衆暴力といった、現代にも通じる普遍的な要素が内在しています。本シンポジウムでは、歴史、法、哲学、認知情報論の第一線で活躍する明治大学の教員が、新しい着眼点でこの事件を読み解きます。歴史に関心のある方はもちろん、人間や社会への理解を深めたい全ての方に向けたシンポジウムです。

無料公開講座 シンポジウム「知の越境 4人の論者が展示を切る！

『悪党、天下をかたる』展―幕末の村山騒動は、現代社会に何を伝えるのか？」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119558/table/405_1_51ec053c131cf1d9efadd8172bec4f0c.jpg?v=202606190252 ]

■本シンポジウムは、明治大学博物館の刑事部門コラム展「悪党、天下をかたる 慶応二年村山騒動の世界」との連動企画となります。

企画展の詳細は下記の明治大学博物館HPをご参照ください。

https://www.meiji.ac.jp/museum/news/2025/qfki0t00000gaswl.html(https://www.meiji.ac.jp/museum/news/2025/qfki0t00000gaswl.html)

明治大学博物館刑事部門コラム展「悪党、天下をかたる 慶応二年村山騒動の世界」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119558/table/405_2_5831863e467c6473a786ac67742e6e56.jpg?v=202606190252 ]

明治大学リバティアカデミーとは

明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。

（詳細：明治大学リバティアカデミーHP https://academy.meiji.jp/）