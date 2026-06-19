昭和株式会社、コエンザイムQ10関連資料の確認項目を整理
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昭和株式会社、コエンザイムQ10関連資料の確認項目を整理 昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連資料について、還元型・酸化型の表記、含有量、原材料表示、試験検査成績書の所在を確認しやすい形で整理しています。特定の体感や結果を示すのではなく、製品情報を確認するための資料管理を目的としています。 同社は、丹波康頼関連資料に含まれる還元型コエンザイムQ10の試験検査成績書や、安土桃山関連資料に含まれるコエンザイム原料規格書などを、ブランド別・資料種別に分類します。製品説明、表示確認、問い合わせ対応に必要な基本情報を整理します。 今後も昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連情報について、確認可能な資料と公開情報を分けて管理し、誤解のない情報発信を継続してまいります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、コエンザイムQ10関連資料の確認項目を整理 昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連資料について、還元型・酸化型の表記、含有量、原材料表示、試験検査成績書の所在を確認しやすい形で整理しています。特定の体感や結果を示すのではなく、製品情報を確認するための資料管理を目的としています。 同社は、丹波康頼関連資料に含まれる還元型コエンザイムQ10の試験検査成績書や、安土桃山関連資料に含まれるコエンザイム原料規格書などを、ブランド別・資料種別に分類します。製品説明、表示確認、問い合わせ対応に必要な基本情報を整理します。 今後も昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連情報について、確認可能な資料と公開情報を分けて管理し、誤解のない情報発信を継続してまいります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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