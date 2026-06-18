【TAC情報処理】情報処理安全確保支援士（SC）『オンラインライブ通信講座』6/27(土)開講！

TAC株式会社

情報処理技術者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年前期合格目標のオンラインライブ通信講座の無料体験入学を6/27（土）に開催します。

オンラインライブ通信講座の魅力：教室の臨場感を自宅で

自宅を仮想教室に変えるオンラインライブ通信講座は、教室の緊張感と通信の柔軟性を融合し、初学者から忙しい社会人、地方在住者、子育て世代まで幅広くサポートします。

■オンラインライブ通信講座はリアルタイムのインタラクションでモチベーション維持

専用プラットフォーム「Schoo Swing」を活用し、決められた日時に講師と受講生がオンラインで集合。チャットや「なるほど！」「もやもや…」のリアクションボタンで即時フィードバックが可能。受講生の声では、「通信講座と違いリアルに受講でき、仲間がいるのが心強い。モチベーションが上がった」と高評価。教室講座の緊張感を再現し、孤独感を解消します。

■通学不要の柔軟性

地方在住者や子育て中の主婦、忙しい社会人に最適。「地方でも首都圏の実績ある講師の講義を受けられる。良いとこ取りのクラス」との声が示すように、移動負担なく高品質な講義を受講可能。欠席時は即日アーカイブ配信で何度でも復習でき、「共有資料が見やすい」と好評です。

■継続を支えるフォロー体制

オンライン自習室（Herazika提供、無料）で自宅を集中環境に変え、校舎自習室も利用可能。アーカイブで繰り返し学習でき、復習効率の向上も見込めます。

▼オンラインライブ通信「本科生」「本科生プラス」詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_crs_sc_hon_onlinelive.html

無料体験入学ができます。

講座のお申込み前に、実際のオンライン講義を体験してみたいという方は「無料体験入学」がオススメです。開講日はどなたでもオンライン講義を無料体験できます。ぜひ迫力あるオンライン講義を体感してください。

ー 科目A-1対策１. ー

■日時：6月27日（土）10:00～

■開催方法：Schoo Swing

■参加費：無料

■対象：受験経験者または学習経験者向けのコース

■予約方法：下記よりお申込みください

https://lp.tac-school.co.jp/-20260627-SC-LP1.html

ー 科目A-1対策２. ー

■日時：6月27日（土）13:30～

■開催方法：Schoo Swing

■参加費：無料

■対象：受験経験者または学習経験者向けのコース

■予約方法：下記よりお申込みください

https://lp.tac-school.co.jp/-20260627-SC-LP1.html

情報処理安全確保支援士とは？

ITの安全と安心を支える専門家

サイバーセキュリティに関する専門的な知識・技能を活用して、企業や組織における安全な情報システムの企画・設計・開発・運用を支援するのが「情報処理安全確保支援士」です。情報処理安全確保支援士の名称を使用する場合、合格後の登録、定期的な講習の受講が必要となります。

また、情報処理安全確保支援士試験は、情報処理推進機構（IPA）が実施している国家資格・情報処理技術者試験／情報処理安全確保支援士試験の中で最高難易度である「スキルレベル4」にあたる難関試験となっています。

担当講師

根岸 良征（ネギシ ヨシマサ）講師

TAC情報処理講座では、「応用情報技術者」「情報処理安全確保支援士」「ネットワークスペシャリスト」「データベーススペシャリスト」「システムアーキテクト」などの試験対策を担当。

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験を熟知しており、体系的で分かりやすい講義は、教室講座・オンライン・企業研修などでも好評を博している。

《資格の学校TAC情報処理講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://x.com/TAC_joho

■YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCl__5X278BN-LkDovUB5PhA

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/