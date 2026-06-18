2027年TVアニメ放送決定！『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が発行する異世界ファンタジーコミック誌「comicグラスト」の大ヒットシリーズ『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』が、2027年にTVアニメ放送されることが決定いたしました。さらに、メインキャスト情報も解禁となります。生きた証を残すために旅に出る転生エルフ・リースを山下大輝が、リースが旅の中で出会う少女・ミノリを菱川花菜が担当いたします。2027年の放送開始に向け盛り上がりを見せる本作に、ぜひご注目ください。

◆『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』特設サイト https://novema.jp/article/grast/tensei-elf/anime

ティザーPV公開！ ～エルフに転生した青年の出会いと別れの旅を描く異世界ファンタジー～

突然の事故で平凡な人生を終え、1000年の寿命を持つエルフに転生したリース。悔いのない人生を送るため、生きた証を残そうと旅に出たリースは、かつて命を救った一人の少女と再び出会う―― エルフに転生した青年の出会いと別れの旅を描く異世界ファンタジー！

◆ティザーPVはこちら https://youtu.be/7AJmItoJgoM

メインキャスト情報解禁！キャストコメントも到着

リース：山下大輝

この度、リースが歩む人生という名の旅路を、共に歩ませてもらうことになりました。この作品は時の進み方がエルフ時間で進んでいきます。だからこそ見えてくるもの、感じるものがあり、華やかな魔法や派手なアクションの裏にはエルフだからこその葛藤があります。ぜひ彼の生きた証を見届けてください！

ミノリ：菱川花菜

ミノリを演じさせていただきます、菱川花菜です。ミノリは元気いっぱいで、リース様のことが大好きな女の子です。ミノリと同じように、私も作品へのまっすぐな想いを、声を通じて皆様にお届けできればと思います。リース様と二人三脚で頑張りますので、二人の温かい絆をぜひ、放送でお楽しみください。よろしくお願いします！！

作品情報

■タイトル

「魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる」（略称：転生エルフ）

■キャスト

リース：山下大輝

ミノリ：菱川花菜

■スタッフ

原作：「魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる」（スターツ出版「comicグラスト」連載）

作者：榊原モンショー 作画：kanco

監督・シリーズ構成：稲葉友紀

アニメーション制作：studioぱれっと

■公式サイト

https://tenseielf.asmik-ace.co.jp

■公式X

https://x.com/tenseielf #転生エルフ

■著作権表記

(C)榊原モンショー・kanco・スターツ出版／「転生エルフ」製作委員会

■放送情報

2027年放送予定！

原作情報

『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』

（スターツ出版「comicグラスト」連載）

作画：kanco／原作：榊原モンショー

ISBN/978‐4-8137-6297‐3、726円（税込）

＜特設サイトはこちら＞ https://novema.jp/article/grast/tensei-elf/anime(https://novema.jp/article/grast/tensei-elf/anime)

◆アニメに関するお問い合わせ先：アスミック・エース株式会社 マーケティング本部 宣伝部

長友 NagatomoN@jupiter.jcom.co.jp 岡田 OkadaKa@jupiter.jcom.co.jp 出田 IdetaK@jupiter.jcom.co.jp

◆原作に関するお問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2182-935fc796a265895ffdaa2fadac1c31a9.pdf