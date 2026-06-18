【箱根小涌園ユネッサン】夜空を彩る！天の川銀河の星々に！季節の変わり湯「ミルキーウェイ風呂」

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、天の川をイメージした季節の変わり湯「ミルキーウェイ風呂」が2026年7月1日（水）から期間限定で登場いたします。

日本の夏を代表する風物詩、七夕。古くから行われている日本のお祭り行事で、五節句のひとつにも数えられます。願いごとを書いた短冊や飾りを笹に結び、星に願いを託す風習は今も受け継がれています。また、夜空に流れる「天の川」は、英語で「Milky way（ミルキーウェイ）＝“乳（ミルク）の道”」と呼ばれ、彦星と織姫が年に一度だけ出会うことができる場所としても親しまれています。天の川は一年を通して観察できますが、夏が最も綺麗に見える時期と言われています。そこでユネッサンでは、天の川を背景に、彦星と織姫が再会する幻想的な様子が感じられるイベントを開催いたします。

水着で遊べる温泉「ユネッサン」に、天の川イメージした「ミルキーウェイ風呂」が新登場！ドーム型の天井にはキラキラとした星空が映し出され、ユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」とそのガールフレンド「ボンジャー・ノン」が、彦星と織姫に扮して夜空を舞います。また、湯面には星のおもちゃが浮かび、まるで天の川の中を、星々と一緒に泳いでいるような特別な体験をすることができます。さらに、夏の暑さを和らげるため、「ミルキーウェイ風呂」を特別に“冷たい温泉”としてご用意いたします。今年の夏も連日の「猛暑」が見込まれる中、期間中はいつでも涼しく浸かりながら、美しい夜空の雰囲気を楽しむことができます。

加えて、ユネッサン（水着エリア）は、スマホ・カメラの持ち込みが可能で、開業25周年記念アニバーサリープロジェクト「ユネッサン NICO NICO フォトコンテスト」も開催中です。ユネッサンならではのユニークなお風呂で、お連れ様との思い出を写真に収め、ぜひSNSでシェアしてください。

この夏はユネッサンで、ご友人やご家族・大切なパートナーと一緒にミルキーウェイ風呂に浸かりながら、心と身体を労わる夏を過ごしてみてはいかがでしょうか。

ミルキーウェイ風呂 概要

※画像はイメージです。※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円（消費税込）～、こども（3歳～）1,400円（消費税込）～

「ミルキーウェイ風呂」

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋内エリア「トルコ風ハマム」

〈開催期間〉2026年7月1日(水)～終了日未定

〈営業時間〉平日10：00～18：00・土日祝9：00～19：00

〈香 り〉バニラの香り

ハコネコ ボザッピィのプロフィール

箱根の森に住むネコ。温泉好きで、箱のような姿からハコネコ ボザッピィと名付けられた。

【名前】ハコネコ ボザッピィ

【品種】ハコティッシュフォールド(ハコ科)で、ボディは黄色。

【特技】サンバを踊ること

【性格】人なつこく、愛情こまやか。いつも陽気だが、ちょっと抜けている所があるため、時々失敗してションボリする時もある。

〈ボザッピィ プロフィール詳細〉https://www.yunessun.com/boxappy/

〈LINE公式スタンプ販売中♪〉https://store.line.me/stickershop/product/1100294/ja

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立 しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を 通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie