日本の顔料市場規模、2034年までに22億米ドルに到達へ ― 年平均成長率（CAGR）5.25%で拡大
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日本の顔料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の顔料市場：製品タイプ別、カラーインデックス別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の顔料市場は2025年に14億米ドルに達し、2034年には22億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.25%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に自動車メーカー、建設会社、印刷会社が集中していることが要因です。無機顔料、特に二酸化チタンと酸化鉄が最大のシェアを占めており、塗料、コーティング剤、建築材料など幅広い用途で使用されています。有機顔料は、繊維、包装、印刷インクにおける鮮やかな色の需要に牽引され、着実に成長しています。メタリック、蛍光、感温変色、高性能顔料などの特殊顔料は、業界が差別化された視覚的および機能的特性を求めていることから、最も急速に成長しているセグメントです。
日本の顔料市場は、塗料、コーティング剤、プラスチック、印刷インキ、建築材料、特殊用途など、幅広い分野で使用される有機系および無機系の着色剤を網羅しています。この市場を牽引しているのは、自動車製造業のリーダーシップです。自動車製造業は、自動車用塗料、プラスチック部品、高度なコーティングシステム向けに高性能顔料を継続的に求めています。また、堅調な建設業界は、建築用途向けに耐久性と耐候性に優れた顔料を必要としています。さらに、熱管理、光制御、持続可能性といった新たな市場ニーズに対応する特殊顔料や機能性顔料のイノベーションも加速しています。
さらに、日本が環境の持続可能性と環境に優しい配合を重視していること、ナノ構造顔料や低炭素顔料技術における国内の専門知識が高まっていること、そして顔料メーカーと自動車・電子機器メーカーとの戦略的な連携によって、先進的な着色剤ソリューションの仕様開発と市場導入が促進されていることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-pigments-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車産業の需要と高度なコーティング要件
世界最大規模かつ最も技術的に先進的な自動車産業の一つである日本の自動車産業は、自動車塗装、プラスチック部品、電子機器筐体、および先進的なコーティングシステムに使用される高性能顔料に対する、持続的かつ大きな需要を牽引しています。自動車産業が電気自動車へと移行するにつれ、バッテリーハウジング、熱管理システム、軽量複合部品など、特定の光学特性、熱特性、および機能特性を持つ顔料が求められる特殊な顔料要件が生まれています。DIC株式会社、大日精化工業株式会社、三洋カラーワークス株式会社をはじめとする大手顔料メーカーは、日本の主要自動車メーカー（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）と戦略的パートナーシップを維持し、革新的な着色剤ソリューションの一貫した仕様開発と市場導入を確実なものにしています。自動車産業が重視する高級仕上げ、過酷な環境下での耐久性、および先進的なコーティング化学との適合性は、顔料業界全体の利益率向上と技術革新への投資を支える、持続的かつ高付加価値の需要を生み出しています。
日本の顔料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の顔料市場：製品タイプ別、カラーインデックス別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の顔料市場は2025年に14億米ドルに達し、2034年には22億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.25%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に自動車メーカー、建設会社、印刷会社が集中していることが要因です。無機顔料、特に二酸化チタンと酸化鉄が最大のシェアを占めており、塗料、コーティング剤、建築材料など幅広い用途で使用されています。有機顔料は、繊維、包装、印刷インクにおける鮮やかな色の需要に牽引され、着実に成長しています。メタリック、蛍光、感温変色、高性能顔料などの特殊顔料は、業界が差別化された視覚的および機能的特性を求めていることから、最も急速に成長しているセグメントです。
日本の顔料市場は、塗料、コーティング剤、プラスチック、印刷インキ、建築材料、特殊用途など、幅広い分野で使用される有機系および無機系の着色剤を網羅しています。この市場を牽引しているのは、自動車製造業のリーダーシップです。自動車製造業は、自動車用塗料、プラスチック部品、高度なコーティングシステム向けに高性能顔料を継続的に求めています。また、堅調な建設業界は、建築用途向けに耐久性と耐候性に優れた顔料を必要としています。さらに、熱管理、光制御、持続可能性といった新たな市場ニーズに対応する特殊顔料や機能性顔料のイノベーションも加速しています。
さらに、日本が環境の持続可能性と環境に優しい配合を重視していること、ナノ構造顔料や低炭素顔料技術における国内の専門知識が高まっていること、そして顔料メーカーと自動車・電子機器メーカーとの戦略的な連携によって、先進的な着色剤ソリューションの仕様開発と市場導入が促進されていることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-pigments-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車産業の需要と高度なコーティング要件
世界最大規模かつ最も技術的に先進的な自動車産業の一つである日本の自動車産業は、自動車塗装、プラスチック部品、電子機器筐体、および先進的なコーティングシステムに使用される高性能顔料に対する、持続的かつ大きな需要を牽引しています。自動車産業が電気自動車へと移行するにつれ、バッテリーハウジング、熱管理システム、軽量複合部品など、特定の光学特性、熱特性、および機能特性を持つ顔料が求められる特殊な顔料要件が生まれています。DIC株式会社、大日精化工業株式会社、三洋カラーワークス株式会社をはじめとする大手顔料メーカーは、日本の主要自動車メーカー（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）と戦略的パートナーシップを維持し、革新的な着色剤ソリューションの一貫した仕様開発と市場導入を確実なものにしています。自動車産業が重視する高級仕上げ、過酷な環境下での耐久性、および先進的なコーティング化学との適合性は、顔料業界全体の利益率向上と技術革新への投資を支える、持続的かつ高付加価値の需要を生み出しています。