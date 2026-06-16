若者世代が審査する「サステイナビリティレポート・アワード2026」応募受付開始

一般社団法人サステイナブルキャンパス推進協議会

一般社団法人サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）は、「サステイナビリティレポート・アワード2026」の応募受付を開始しました。

本アワードは、大学・企業等が発行するサステイナビリティレポートや環境報告書を対象とした表彰制度です。最大の特徴は、未来のステークホルダーである大学生が審査に参加することです。

環境やサステイナビリティを学ぶ学生たちが、専門的な内容だけでなく、「わかりやすさ」「伝わりやすさ」「共感できるか」といった視点から評価を行います。

近年、サステイナビリティに関する情報開示の重要性が高まる一方で、「取り組みをどのように伝えるか」も大きな課題となっています。本アワードでは、若い世代の視点を取り入れることで、報告書の質の向上と、より効果的な情報発信の促進を目指します。

昨年度、大賞を受賞した日本ハム株式会社昨年度は大学・企業あわせて10団体が応募

2025年度に初開催した本アワードには、全国から大学8団体、企業2団体の計10団体が応募しました。

応募動機からは、

「外部がどう見ているかを知りたい」

「客観的なフィードバックを今後の改善に活かしたい」

「他大学の学生から率直な意見を聞きたい」

「若い世代に自社の取り組みを知ってもらいたい」

といった期待が寄せられました。

実際に参加してみての感想は、

「学生団体が細部まで丁寧に読み込んでくれていることが伝わった」

「良い点と改善点の両方を示してもらえ、今後の報告書作成の参考になった」

「環境報告書が何を伝えたいのかを改めて考える機会となった」

「より良い報告書づくりに取り組むきっかけとなった」

などの声が寄せられています。

学生にとっても実践的な学びの機会

昨年度は、環境活動に携わる学生団体で、全国から4団体23名の学生が審査に参加しました。

参加学生からは、

「他大学や企業の取り組みを知ることができた」

「ESG投資やサステイナビリティ経営とのつながりを学べた」

「多様な持続可能社会へのアプローチを知ることができた」

「環境マネジメントやサステイナビリティへの理解が深まった」

などの感想が寄せられています。

本アワードは、評価される側だけでなく、評価する学生にとっても実践的な学びの場となっています。

本アワードの特徴

１. 学生が審査する新しい表彰制度

全国の学生環境団体が一次審査を担当します。若者ならではの視点から、「読みやすさ」「伝わりやすさ」「共感性」などを評価します。

２. 「伝える力」を重視

環境・サステイナビリティの取り組み内容だけでなく、それらがステークホルダーにどのように伝わるかも評価対象としています。

３. 客観的なフィードバックが得られる

各審査団体がそれぞれ評価書を作成するため、たくさんの学生の意見をフィードバックいたします。大学や企業の担当者からは、「外部からの率直な意見を得られる機会」として高い評価をいただいています。

４. 優良事例の共有と発信

優れた報告書を広く発信することで、組織間の学び合いや情報共有を促進します。

受賞事例については、別途発表の機会を設けています。

サステイナビリティレポート・アワード2026 募集概要

応募要項募集対象

過去一年以内に発行したサステイナビリティレポートや環境報告書またはそれに準ずる報告書等

※締切に合わせて可能な限り最新のもの

応募資格

国公立大学法人、公立大学、学校法人、高等専門学校、大学の部局・センター、国・地方公共団体、公益法人、一般社団法人、一般財団法人、大学生協、NPO法人、学生環境団体、民間企業のいずれかの組織であること

スケジュール

応募登録締切：2026年8月31日（月）※この時点で完成していなくても可

応募書類提出締切：2026年9月30日（水）

審査結果通知：2026年11月上旬

表彰式：2026年12月5日（土）於：名古屋大学（CAS-Net JAPAN 年次大会内にて開催）

学生審査団体も同時募集

応募要項https://prtimes.jp/a/?f=d121216-15-b5e39c08ba48b6adaa3034f5bcb3a4ca.pdf詳細こちら https://casnet-japan.org/free/sra

本アワードでは、一次審査を担当する学生環境団体も募集しています。

審査を通じて、他大学や企業のサステイナビリティ活動を学ぶことができるほか、分析力や発信力を養う機会にもなります。参加学生には「SRA学生審査員証書」を発行します。

応募要項https://prtimes.jp/a/?f=d121216-15-65905934a40bc54a4891080f3c443e96.pdf詳細こちら https://casnet-japan.org/free/sra-audit

主催団体について

一般社団法人サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）は、大学・企業・行政・学生が連携し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進する全国ネットワークです。

サステイナブルキャンパスの推進や人材育成、優良事例の共有を通じて、社会全体のサステイナビリティ向上に貢献しています。

お問い合わせ

一般社団法人 サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）

E-mail：contact（アットマーク）casnet-japan.org