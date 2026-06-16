決算サマー大セール開催！ 日本発着・海外発着クルーズを特別価格・特典付きで販売 先着1,500組限定 MSCベリッシマ3泊4日が29,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年6月16日より「決算サマー大セール」を開催いたします。
本セールでは、日本発着・海外発着クルーズを対象に、直前割引やAmazonギフト券プレゼント、船上おこづかい特典などをご用意しております。
今回の目玉商品は、MSCクルーズの大型客船「MSCベリッシマ」で航く2026年10月4日出発の上海発東京着ポジショニングクルーズです。3泊4日内側客室29,800円（諸税別）からと、1泊あたり約1万円でご参加いただける特別料金で販売いたします。
そのほか、コスタセレーナ、ダイヤモンド・プリンセス、三井オーシャンフジの日本発着クルーズをはじめ、ハワイ、アラスカ、地中海、エーゲ海、パナマ運河横断など海外発着クルーズや、人気商品を対象に期間限定の特別価格・特典をご用意しております。
■目玉商品はMSCベリッシマ3泊4日29,800円～
今回のセール最大の注目商品は、MSCベリッシマで航く「上海発東京着ポジショニングクルーズ」です。
旅行代金は29,800円からと、MSCベリッシマの日本発着関連コースとしては非常に参加しやすい価格設定となっております。
MSCベリッシマは総トン数171,598トン、乗客定員5,655名を誇る大型客船です。全長約80メートルのLEDドーム天井を備えたプロムナード、本格的なシアター、プール、レストラン、バーなど充実した施設を備えており、終日航海日も船内でゆったりとお過ごしいただけます。
【対象コース】
MSCベリッシマ 上海発東京着クルーズ 3泊4日
出発日：2026年10月4日
旅行代金：29,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_3N_SHA_109010.html
※ご予約後は100％取消料が発生するフラッシュレート対象商品です。
■日本発着クルーズも特典付きで販売
コスタセレーナ
夏のシーズンを迎える6月～8月の那覇発着の沖縄・台湾クルーズを対象に、Amazonギフト券特典やお子様半額キャンペーンを実施しております。さらに対象コースでは直前割引料金もご用意しており、最安39,800円からご参加いただけます。
ダイヤモンド・プリンセス サファイア・プリンセス
船上おこづかい特典を増額し、対象コースでは1室最大30,000円分の特典をご用意しております。
シルバーウィーククルーズ、2027年・2028年日本発着クルーズも対象となります。
三井オーシャンフジ
Amazonギフト券特典を50％増量し、対象コースでは最大75,000円分の特典をご用意しております。
上質な日本船クルーズをお得にご利用いただけます。
■海外発着クルーズも特別価格で販売
海外発着クルーズでは、ハワイ、アラスカ、地中海、エーゲ海、東南アジアなど人気エリアの商品を多数ご用意しております。また、クイーン・エリザベスで航くパナマ運河横断クルーズや、ロイヤル・プリンセスで航くアラスカクルーズなど、一生に一度は体験したいロングクルーズや絶景クルーズも対象となります。
■決算サマー大セール概要
開催期間：2026年6月16日～7月15日
対象：先着1,500組様限定
特典内容：・直前割引料金、・Amazonギフト券プレゼント、・船上おこづかい特典、・紹介割引
本セールでは、日本発着・海外発着クルーズを対象に、直前割引やAmazonギフト券プレゼント、船上おこづかい特典などをご用意しております。
今回の目玉商品は、MSCクルーズの大型客船「MSCベリッシマ」で航く2026年10月4日出発の上海発東京着ポジショニングクルーズです。3泊4日内側客室29,800円（諸税別）からと、1泊あたり約1万円でご参加いただける特別料金で販売いたします。
そのほか、コスタセレーナ、ダイヤモンド・プリンセス、三井オーシャンフジの日本発着クルーズをはじめ、ハワイ、アラスカ、地中海、エーゲ海、パナマ運河横断など海外発着クルーズや、人気商品を対象に期間限定の特別価格・特典をご用意しております。
■目玉商品はMSCベリッシマ3泊4日29,800円～
今回のセール最大の注目商品は、MSCベリッシマで航く「上海発東京着ポジショニングクルーズ」です。
旅行代金は29,800円からと、MSCベリッシマの日本発着関連コースとしては非常に参加しやすい価格設定となっております。
MSCベリッシマは総トン数171,598トン、乗客定員5,655名を誇る大型客船です。全長約80メートルのLEDドーム天井を備えたプロムナード、本格的なシアター、プール、レストラン、バーなど充実した施設を備えており、終日航海日も船内でゆったりとお過ごしいただけます。
【対象コース】
MSCベリッシマ 上海発東京着クルーズ 3泊4日
出発日：2026年10月4日
旅行代金：29,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_3N_SHA_109010.html
※ご予約後は100％取消料が発生するフラッシュレート対象商品です。
■日本発着クルーズも特典付きで販売
コスタセレーナ
夏のシーズンを迎える6月～8月の那覇発着の沖縄・台湾クルーズを対象に、Amazonギフト券特典やお子様半額キャンペーンを実施しております。さらに対象コースでは直前割引料金もご用意しており、最安39,800円からご参加いただけます。
ダイヤモンド・プリンセス サファイア・プリンセス
船上おこづかい特典を増額し、対象コースでは1室最大30,000円分の特典をご用意しております。
シルバーウィーククルーズ、2027年・2028年日本発着クルーズも対象となります。
三井オーシャンフジ
Amazonギフト券特典を50％増量し、対象コースでは最大75,000円分の特典をご用意しております。
上質な日本船クルーズをお得にご利用いただけます。
■海外発着クルーズも特別価格で販売
海外発着クルーズでは、ハワイ、アラスカ、地中海、エーゲ海、東南アジアなど人気エリアの商品を多数ご用意しております。また、クイーン・エリザベスで航くパナマ運河横断クルーズや、ロイヤル・プリンセスで航くアラスカクルーズなど、一生に一度は体験したいロングクルーズや絶景クルーズも対象となります。
■決算サマー大セール概要
開催期間：2026年6月16日～7月15日
対象：先着1,500組様限定
特典内容：・直前割引料金、・Amazonギフト券プレゼント、・船上おこづかい特典、・紹介割引