オムニバス・アドベンチャー『ショートショートフィクションズ』、6月16日開幕の「Steam Next Fest」に出展。“つらく・しんどく・美しい”物語を体験できる
株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」）は、オムニバス・アドベンチャー『ショートショートフィクションズ』を、日本時間2026年6月16日（火）～6月23日（火）午前2時まで（現地時間：6月15日 10:00 PDT ～ 6月22日 10:00 PDT）開催されるSteamの祭典「Steam Next Fest」に出展いたしました。
『ショートショートフィクションズ』は、3つの短編ゲームを1つの物語で繋ぐ、オムニバス・アドベンチャーです。
ショートショートフィクションズ
https://store.steampowered.com/app/3617080/
是非ウィッシュリストに登録をお願いいたします。
「Steam Next Fest」に出展。体験版で物語の世界へ
『ショートショートフィクションズ』は、世界中の新作ゲームの体験版が集まるSteamの祭典「Steam Next Fest」に出展しました。
体験版はSteamストアページから無料でダウンロードができ、ゲームの冒頭～最初に遊べる収録作『DON'T SAY YES』をプレイ可能。
itch.ioで配信されていた無料版からBGMがアレンジされ、チャプターセレクトやバックログも実装。
少し不思議で懐かしい、つらく・しんどく・美しい物語の世界を、ぜひこの機会にお楽しみください。
Steam Next Fest 公式ページ：
https://store.steampowered.com/sale/nextfest
30分で1万年を味わえる、ショートショートのミックステープ
本作には、SNSで話題になった『DON'T SAY YES』『TO:NORTH』の完全移植版に加え、書き下ろしの新作『IMMEMORIAL』を収録。さらに、ゲーム同士を繋ぐパートもポイント・アンド・クリック形式の新作アドベンチャーゲームとして遊ぶことができます。
収録されているタイトルのプレイ時間はどれも1プレイ30分程度で、短く心に残るストーリーを楽しむことができます。
不思議な浜辺で、新しくて懐かしい架空のゲーム機「ニューウェーブ」で遊びながら、雨や波の音に耳を澄ませば、本物のレトロハードでプレイしているような没入感を味わえます。
DON’T SAY YES
TO:NORTH
IMMEMORIAL
魔法のゲーム機「ニューウィー」とゲームのカセットテープ
収録タイトル
収録作品はどれも1プレイ30分以内でクリアできる短編。「～できない」をテーマに、レトロな雰囲気で短くも心に残る物語をお届けします。
【DON'T SAY YES】 YESと言ってはいけないゲーム
シンプルなルールと濃厚な体験でitch.ioユーザーから高い評価を得た、5分で終わるテキストアドベンチャー。
-ルナ歴22XX年、一隻の宇宙船が月へ墜落した。
生命の危機にあるパイロットに、何者かが取引を持ち掛けてくる……-
【TO:NORTH】 どうしても南に行けないアドベンチャー
コンセプトと密接に噛み合ったストーリーでSNSの話題になった、見下ろし視点のオーソドックスなアドベンチャー。日本語以外の言語へ初ローカライズ。
-きみはAIだ。主人公を操作して、目的地へ連れていこう。
ただし、決して南には進めない。-
【IMMEMORIAL】 XXXXできないXXXXのゲーム（書き下ろし）
本作のために書き下ろされた秘密の新作短編。
-わたしは気づいてしまった。だから、わたしがやらなければならない。
でも、何に気づいたんだっけ？-
【LOST AND FOUND】物語のための物語（書き下ろし）
ポイント・アンド・クリック形式のアドベンチャーゲームとしても楽しめる、ゲーム同士を繋ぐ橋渡しのパート。
-自称・魔法のゲーム機「ニューウィー」には、どんな願いでも叶える力がある。
主人公「佐々木」はニューウィーの魔法で1日だけの有給休暇を得たが、その対価として不思議な浜辺に閉じ込められてしまった。浜辺を出るには、ニューウィーのためにゲームのカセットを見つけなければならない。
しかし、ふたりは奇妙な戦闘機「千夜一夜号」と出会う。自分の夢を叶えてくれれば脱出を手伝うという千夜一夜号だが、その途方もない願いとは……-
ショートショートフィクションズ 製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/150_1_03747cd7c8e11269d8d60143347032d4.jpg?v=202606160151 ]
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VzQ3gQXHCrc ]
密輸水産について
インディーゲーム開発者・紅狐(realkey)の個人サークル。「つらく・しんどく・美しく」をモットーに、ワンアイデアと物語を密接に噛み合わせたショートゲームを制作。
悪人の頭の中をお花畑にするゲーム『MINDHACK』の開発チーム『VODKAdemo?』にも所属し、メインシナリオ・開発・映像面などを担当している。
紅狐(realkey)X：https://x.com/_realkey_
room6について
創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。
公式サイト：https://www.room6.net/
公式X：https://x.com/room6_pr