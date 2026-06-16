HisenseのRGB MiniLEDが、国際放送センターにおけるFIFAワールドカップ2026（TM）のVAR運用をサポート

中国・青島、2026年6月15日 /PRNewswire/ -- 世界の家電・家庭用電化製品分野をリードするブランドであるHisenseは、FIFAワールドカップ2026（TM）の公式ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）レビュー用テレビプロバイダーとして、同大会における役割を強化しています。ダラスにある国際放送センター（IBC）でFIFAのVAR運用が本格化しているなか、HisenseのRGB MiniLEDテレビは、正確かつ信頼性の高い判定を下すために設計された高性能ディスプレイ技術により、試合の審判団を支援しています。









今回の節目を迎えることができたのは、FIFAがHisenseのディスプレイ技術の革新性を高く評価していることによるものです。VARオペレーションセンターに導入されたHisenseのRGB MiniLEDテレビは、卓越したネイティブカラー性能と映像の精細さを実現し、大会期間中、審判団が試合の重要な場面をより鮮明かつ確信を持って確認できるよう支援しています。

現代フットボールの審判業務におけるディスプレイ技術の重要性は、先日、FIFAのGianni Infantino会長がIBC内のVARセンターを訪問し、Hisense製のRGB MiniLEDテレビを用いて映像確認のプロセスを体験したことで、改めて浮き彫りとなりました。

HisenseのRGB MiniLED技術は、赤・緑・青の各光源を個別に制御することで、卓越したネイティブカラー性能、高コントラスト、そして抜群の映像再現性を実現します。こうした機能を備えた本製品は、ピッチ上の決定的な場面を検証する際に視覚的な正確さが極めて重要となる審判業務の現場において特に適しているといえます。

今回の提携について、FIFAのコマーシャルパートナーシップ担当ディレクターであるNick Brown氏は次のように述べています。「今回の提携は、優れた画質と正確性を実現するための重要な一歩です。これは、トーナメント期間中、テクノロジーがいかにして試合のさまざまな側面を積極的に支え、向上させることができるかを示す良い例です。」

VARオペレーションセンターにとどまらず、HisenseのRGB MiniLED技術は、世界中でサッカーがどのように体験され、伝えられるかという点における、より広範な進化も反映しています。審判業務から世界規模の放送制作、そして自宅での観戦に至るまで、最先端のディスプレイ技術のイノベーションにより、 FIFAワールドカップ2026TMのあらゆる瞬間が、より鮮明に、正確に、そして感動的に伝えられるようになっています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、世界160カ国以上で事業を展開する家電・コンシューマーエレクトロニクスの世界的リーダーであり、高品質のマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションを専門に提供しています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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