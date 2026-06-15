【アンコール開催】「賃貸業界でペーパーレスは本当に実現できるのか？～チェックリストで確認する、DX推進の現在地～」を6月25日(木)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、5月に開催し、好評をいただいたウェビナー「賃貸業界でペーパーレスは本当に実現できるのか？～チェックリストで確認する、DX推進の現在地～」のアンコール開催を、2026年6月25日(木)に実施いたします。

「参加できなかった」「もう一度聞きたい」という方に向けて、アンコール開催が決定いたしました。

本ウェビナーでは、賃貸業界における紙業務の「見えないコスト」を数字で可視化し、ペーパーレス実現に必要な5つのステップをチェックリストを用いながらわかりやすく解説いたします。紙業務のど真ん中にいる会社から、途中で止まっている会社まで、どちらにもすぐに役立つ内容を30分でお届けします。

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260625/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=aiocr_check_webinar_encore

「○○さんの契約書、どこにある？」

棚を探すこと5分。ようやく見つけたころには、上司は待ちぼうけ。

この光景、貴社でも毎日起きていませんか？

紙業務では、書類を探す・転記する・保管するという「当たり前」の作業が、気づかないうちに膨大な時間を奪っています。

紙業務の「見えないコスト」は、100棟規模で年間150～300時間以上にのぼることも。その時間、ライバル会社は空室を埋め、管理戸数を伸ばしています。

今回のウェビナーでは、賃貸業界でペーパーレスを実現するために本当に必要なステップを、チェックリストを使いながら30分でわかりやすく解説します。

開催日は6月25日(木)14時からと17時から2回行います。両回とも同じ内容を配信いたします。ご都合のよい時間帯をお選びいただき、自社のDX推進の現在地をぜひご確認ください。

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■ウェビナー詳細

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260625/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=aiocr_check_webinar_encore[表: https://prtimes.jp/data/corp/15053/table/248_1_3a47786290b259037214f04d1f9becf8.jpg?v=202606150751 ]

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■参加登録方法

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260625/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=aiocr_check_webinar_encore

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260625/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=aiocr_check_webinar_encore

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/