自動運転トラックで国内初　T2、高速道路料金所を自動運転のまま通行に成功

株式会社T2

株式会社T2（東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）は、レベル4*¹自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現に向けて、自社で開発したレベル2*²自動運転トラックを用いて高速道路の料金所を自動運転のまま通行する実証実験をこのほど実施し、技術的な難易度が高いとされる中で成功しました。自動運転トラックによる料金所の通行は国内で初めて*³となります。

本実験では、T2がレベル4を見据えて高速道路のIC付近に設けた無人/有人運転を切り替える拠点（以下「切替拠点」）「トランスゲート」*⁴のうち、神奈川県綾瀬市の「トランスゲート綾瀬」に加えて、兵庫県西宮市の西宮北IC付近に新たに設置した「トランスゲート西宮北」も活用しました。

神奈川県綾瀬市の切替拠点「トランスゲート綾瀬」を活用し、実験に取り組む様子神奈川県綾瀬市の切替拠点「トランスゲート綾瀬」を活用し、実験に取り組む様子

T2では、2027年度以降にレベル4自動運転トラックによる幹線輸送の開始を目指し、2025年より、レベル2自動運転トラックによる商用運行*⁵を関東ー関西の高速道路一部区間で始めました。商用運行のユーザーは、実証を通じて自動運転トラックの輸送品質や安全性を確認した運送会社やメーカーを中心に17社*⁶まで拡大しています。

商用運行ユーザーのインタビューはこちら：https://note.com/t2_auto/m/m536222e3ab17

こうした事業の構築と並行して、レベル4に向けた車両の技術開発も加速させており、2026年3月には、国内で初めて、関東ー関西を結ぶおよそ500kmの高速道路の本線において、ドライバーによる一時的なハンドル操作を一度も発生させず、自動運転のままで完走*⁷に成功しました。

その上で、次のステップとして、▼関東は神奈川県綾瀬市にある東名高速道路・綾瀬スマートIC、▼関西は兵庫県西宮市にある中国自動車道・西宮北ICの料金所をそれぞれ自動運転のまま通行する実験に2026年5月から取り組み、いずれも同月内に成功に至りました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wKRUKQiI5ms ]



料金所の車線の幅は、T2の自動運転トラックの幅が2.5mほどに対し、最も狭い場合には3mほどしかない上、通行の際に縁石などがトラックに近接するため、本線を走行するよりはるかに高い次元で車両の自己位置を推定し、制御する技術が不可欠です。



本実験にあたり、事前に用意した高精度3次元点群データと、T2のトラックに搭載したLiDAR*⁸から走行中に得るデータをリアルタイムに照合させることにより、cm単位での自己位置推定を可能にするとともに、緻密な車両制御も実現しました。さらに、各種センサーでETCバーを正確に認識した上で発進の可否を判断する技術なども開発・実装した結果、料金所を通行する一連のプロセスをクリアしました。

トランスゲート綾瀬（関東への出発スペース）の全景同施設内にT2の自動運転トラックが停車する様子

本実験では、レベル4を実現した際のオペレーションも見据えて、無人運転（高速道路）と有人運転（ICと顧客の各物流拠点までを結ぶ一般道）を切り替えるためにドライバーがトラックに乗り降りする切替拠点「トランスゲート」を活用しました。

トランスゲートの位置づけ

具体的には、神奈川県綾瀬市の東名高速道路・綾瀬スマートIC近くに設置した「トランスゲート綾瀬」に加えて、このほど兵庫県西宮市の中国自動車道・西宮北IC近くに新たに設けた「トランスゲート西宮北」を本実験におけるトラックの発着地に設定し、料金所の自動通行に集中的に取り組みました。

トランスゲート西宮北（関東への出発スペース）にT2の自動運転トラックが停車する様子同施設に出入りする様子

「トランスゲート西宮北」は、西宮北ICの入口・出口にほど近い2か所のスペース（1か所は神戸市、もう1か所は西宮市に所在）で構成し、関東への出発および関東からの到着にそれぞれ対応します。いずれも倉本運送株式会社（兵庫県西宮市）の既存の敷地を活用し、両スペースをあわせて一度に最大8台のトラックを受け入れることが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110471/table/82_1_5fb0402b2d5d12c1edd47bdb3ac4ca25.jpg?v=202606150251 ]

今回の料金所通行の成果を踏まえて、今後、こうした関東のトランスゲートと関西のトランスゲートの間を一貫して自動運転のまま走行できるよう、▼料金所とトランスゲートを結ぶ一般道の走行や▼トランスゲートへの車両の入出庫までをも可能にする技術開発を進めてまいります。



*¹ 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態

*² ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転

*³ 自社調べ（2026年6月時点）。レベル2自動運転トラックで料金所を通行した事例として

*⁴ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2026/0424.pdf

*⁵ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/0701.pdf／商用運行ユーザーインタビュー：https://note.com/t2_auto/m/m536222e3ab17

*⁶ 2026年6月15日時点

*⁷ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2026/0331.pdf／本件に関するnote記事：https://note.com/t2_auto/n/n7f24743a804f

*⁸ Light Detection And Rangingの略。レーザー光の反射により対象物までの距離や形状などを計測するセンサー

本線完走に関するnote記事も公開中

https://note.com/t2_auto/n/n7f24743a804f

会社概要

本社所在地：東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル １階

代表者：代表取締役 CEO 熊部 雅友

設立日：2022年8月30日

事業内容：自動運転システムの開発、レベル 4 自動運転トラックによる幹線輸送サービス事業、幹線輸送に付随した関連サービス事業、その他関連サービス事業

企業サイト：https://t2.auto/

(https://t2.auto/)公式X：https://x.com/t2_auto

公式note：https://note.com/t2_auto