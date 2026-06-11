Cellebrite、新世代の捜査ソリューション「ジェネシス（Genesis）」を正式リリース





調査にかかる作業負荷を数週間から数分に短縮し、かつてないほど調査を迅速化します

バージニア州タイソンズ・コーナーおよびイスラエル・ペタ・ティクヴァ, 2026年6月11日 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. （Nasdaq：CLBT）、公共・民間セクター向けAI搭載デジタル調査・インテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであるCellebriteは本日、Cellebrite Genesisの一般提供開始を発表しました。Genesisは、犯罪の増加やデータ種類の多様化に直面する捜査官が、同製品のエージェンティックAI機能を活用してデジタル証拠を迅速かつ直感的に分析し、数日や数週間ではなく、わずか数分で有益な情報を引き出せるようにします。

デジタル証拠の急増と、ますます巧妙化するデジタル犯罪に伴い、AIを活用した捜査ツールの必要性は高まっています。FBIのインターネット犯罪報告センターが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」によると、昨年、米国人はサイバー犯罪により約210億ドルの被害を受けました。また、AIを利用した詐欺や不正行為に直接関連する被害申告額は、約9億ドルに達しました。一方、全米行方不明・搾取児童センターには2,150万件の「サイバーティップ」が寄せられ、オンライン上での誘引に関する通報件数は158％増加しました。調査担当者の97%が、デジタル証拠の主な情報源としてスマートフォンを挙げています。これらのデバイスには、数十万件ものメッセージ、画像、位置情報、およびアプリのデータが保存されています。データの量が膨大すぎるため、どのチームであっても、司法が求めるスピードで手作業で処理することは不可能です。「2026年Cellebrite業界動向レポート」によると、事件の進展における最大の障壁は審査期間であることが判明したほか、回答者の65％がAIによって捜査が加速されると考えていることが明らかになりました。

Cellebrite Genesisは、捜査業務特有のニーズに合わせて特別に設計されています。汎用的な大規模言語モデルは高い能力を有していますが、捜査に不可欠なフォレンジック用ファイル形式をネイティブに読み取るようには訓練されていません。また、複数の管轄区域にまたがる捜査手法や手順に従い、証拠の保管・管理の連鎖を維持し、結論を元の証拠まで確実に遡及させることもできません。Genesisは、Cellebriteが25年以上にわたり蓄積してきた協力関係と捜査経験に加え、データ前処理、プロンプトエンジニアリング、推論トレーニングへの多大な投資によって構築されています。オンデマンドで高精度な分析結果を提供します。組み込みの保護措置により、顧客データは機密性が保たれ、隔離された状態で管理されます。データは一切保持または保存されず、モデルの学習に利用されることも、外部のモデルプロバイダーや第三者に提供されることもありません。また、すべての出力結果は、根拠となる証拠に基づいています。調査担当者は、すべての段階で完全に主導権を握っています。

2026年3月以来、Genesisはアーリーアクセス段階にあり、世界中の800人以上のユーザーと300以上の国・州・地方の機関が、児童に対する犯罪、麻薬、人身売買、殺人、未解決事件などの実案件の捜査に本システムを活用しています。Genesisは、通話明細、令状執行報告書、文書、メッセージ、画像、動画、音声など、35種類以上の証拠形式をネイティブに分析します。これには、モバイル端末からのデータ抽出の有無を問いません。お客様からは、常に以下の2つの主な成果が報告されています：かつては調査担当者が数週間を要していた分析作業が、今ではわずか1時間で完了し、場合によっては15分未満で済むこともあります。また、Genesisは、手作業によるレビューでは特定することがほぼ不可能だった関連性や証拠を、大規模に抽出しています。

「Genesisは、私たちのチームにとって数か月にわたる分析作業をわずか1時間に短縮することができました。それは捜査全体を一つにまとめ上げ、情報分析官や科学捜査官、さらには法廷にいる一般の人々でさえも容易に理解できる形で提示しました」と、Ocean County Prosecutor's Officeの研究所長であるJim Hill中尉は述べました。「少年事件においては、時間が極めて重要な要素となりますが、私たちにはその余裕などありません。私たちのチームは、当然のことながら依然としてすべてを検証していますが、Genesisは状況を一変させる出発点を提供してくれます。」

「最近のグルーミングおよび搾取事件において、当チームは容疑者のデバイス3台からデータを取得したところ、15分以内にGenesisがこれまで特定されていなかった16人の被害者を特定しました。手作業による審査であれば、調査担当者が約2週間を要したでしょう。この事件はその後、連邦検察庁に送致されました。Genesisはもはや高級ツールではありません。これは、迅速な対応が求められる搾取事件において、被害者を特定するための極めて重要な情報源です」と、Calcasieu Parish Sheriff's Officeのデジタルフォレンジック課のJerod K. Abshire中尉は述べました。

「私たちが現在取り組んでいる案件は、最終的に中止となったIPOにおける不正な財務操作の疑いに関するものです。誰が関与していたのかを突き止めるのに、数か月を要しました。」と、CellebriteのGenesisの企業向け早期アクセスユーザーであるInterpath社のBruce Keeble氏は述べました。「すべてのデータをGenesisに通したところ、同じ情報を抽出するのに数分しかかかりませんでした。そのスピードと正確さには驚かされ、当初の調査結果を裏付けることにもつながりました」

一般提供開始に伴う新機能

今回の一般提供版では、早期アクセス参加者のフィードバックを直接反映させた機能により、Genesisがさらに充実しました：

• 令状に基づく捜索。捜査官は、捜索令状の範囲内でのみ検索を行うようGenesisを設定できるため、AIはどの事件においても法律で認められた範囲内にとどまります。

• ロケーション・インテリジェンス。新しいマップビューでは、事件の全容において人や出来事がどのように移動したかが表示され、そのパターンを把握しやすくなっています。

• 強化されたメディア分析。画像、動画、音声の分析機能を強化し、約120言語の文字起こしや翻訳に加え、誰が何を言ったかを一行ごとに表示します。

• 洗練されたエージェントの精度。AIは、自分のできることとできないことをより的確に把握し、それをユーザーに伝える能力に優れており、その結果、より明確な発見や回答が得られ、根拠となる証拠との関連性もより強固なものとなります。

「Genesisは、証拠は事件の進行に合わせて迅速に扱われるべきだという信念に基づいて設立されました。捜査に最も近い立場にある人々がより迅速に行動できれば、正義の実現も早まり、地域社会、国家、そして企業はより確実に守られることになります。一般提供の開始により、規模を問わずあらゆる機関が、証拠の管理体制を強化し、情報源の追跡可能性を確保し、公共の安全が求める業務上の規律に基づいた機能を備えたエージェント型AIを、実際の案件処理に活用できるようになりました」と、Cellebriteの製品・技術担当プレジデントであるShiven Ramji氏は述べました。

提供開始について

Cellebrite Genesisは本日より、北米の州および地方自治体のお客様向けに一般提供が開始され、2026年にかけて海外および民間セクターへの提供も拡大していく予定です。詳細をご覧になりたい方、またはデモをご希望の方は、こちら（リンク）をご覧ください。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

メディア

連絡先：Victor Cooper

Sr.、コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター、

Victor.cooper@cellebrite.com、

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投資家向け連絡先：

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投資家向け広報室、

副社長、investors@cellebrite.com、

+1 973.206.7760

将来の見通しに関する記述についての注意

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの記述には、新製品、機能強化、将来の業績に関する予想が含まれますが、これらに限定されるものではなく、現時点での予測および想定に基づいています。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴うため、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、とりわけ、Cellebriteのイノベーション能力および技術変化への適応力、顧客による同社のソリューションの採用状況、競合、サードパーティ技術への依存、規制およびコンプライアンス上の義務、サイバーセキュリティリスク、および同社の事業および運営に影響を及ぼすその他の要因（2026年3月3日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された2025年12月31日終了年度に関するCellebriteのForm 20-F年次報告書に記載されたものを含む）が含まれます。同報告書はwww.sec.govから無料で閲覧可能です。

（日本語リリース：クライアント提供）

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