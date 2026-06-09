パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEB通販サイトにて、パソコン工房会員様限定のキャンペーン「超 ボーナス還元祭」を2026年6月10日（水）から6月24日（水）までの期間限定で開催いたします。

■最大3万円分相当※を還元する「超 ボーナス還元祭」を期間限定で開催

「超 ボーナス還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。 店舗・WEB通販での開催期間：2026年6月10日（水）～ 6月24日（水） ※WEB通販でのご注文は、キャンペーン開始当日の午前11時以降のご注文より対象となります。 ※最大3万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 パソコン工房「超 ボーナス還元祭」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sp_bonus_kangen_2606.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/bonus_kangen_202606.php

【対象商品および還元内容】

最新パソコン(iiyama PC)・ゲーミングPC（LEVEL∞ , LEVELθ）

ご購入の対象PCは新品のiiyama PC （LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）に限ります。また、下記スペックを搭載した当社指定のiiyama PCへの還元となります。 ・「NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPC → 30,000円分相当還元 ・「NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO™ 4000 SFF Blackwell・NVIDIA RTX™ 4000 Ada・AMD Radeon™ AI PRO R9700）」を搭載した新品デスクトップPC → 20,000円分相当還元 ・「GeForce RTX™ 5070 Ti」を搭載した新品デスクトップPC → 7,000円分相当還元 ・「GeForce RTX™ 5060 Ti（GeForce RTX™ 3050・AMD Radeon™ RX 7600）」を搭載した新品デスクトップPC → 5,000円分相当還元 ・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ Ultra 9（インテル® Core™ Ultra 7・インテル® Core™ i9）」を搭載した新品デスクトップPC → 5,000円分相当還元 ・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ i7（インテル® Core™ i3・AMD Ryzen™ 7）」を搭載した新品デスクトップPC → 2,000円分相当還元 ・「GeForce RTX™ 5080」を搭載した新品ノートPC → 15,000円分相当還元 ・「GeForce RTX™ 5070」（GeForce RTX™ 5060）を搭載した新品ノートPC → 7,000円分相当還元 ・「オンボードVGA ＋ インテル® Core™ Ultra X7（インテル® Core™ Ultra 7・インテル® Core™ i7）」を搭載した新品ノートPC → 5,000円分相当還元 ・「オンボードVGA ＋ インテル® プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC → 2,000円分相当還元 ※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。 ※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

■パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトでは、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。 ※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。 ※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/kangen_program_ec.php

■「超 ボーナス還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。 パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。 ※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。 ※還元額はキャンペーン条件に準じた当社指定機種を基準に付与いたします。 ※「超 ボーナス還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「超 ボーナス還元祭」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」にて還元を行う当社商品券使用について

・「当社商品券」の有効期限は、発行日より150日までとなります。 ・該当する還元額に対する「当社商品券」の付与方法については、所定の商品券金種の組み合わせにて付与いたします。 ・「当社商品券」は換金できません。 ・有効期限中のお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。 ・現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。 ・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。 ・取引のキャンセル・返品・不正行為が行われたと当社が判断した際は「当社商品券」の利用は無効となります。 パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp