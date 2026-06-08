Cellebrite、2026年6月10日に開催予定の投資家向けイベントを発表





バージニア州タイソンズコーナー、ペタク・チクヴァ（イスラエル）, 2026年6月5日 2026年6月6日 /PRNewswire/ --公共・民間セクター向けのAIを活用したデジタル調査およびインテリジェンス・ソリューションの世界的リーダーである Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ：CLBT）は、2026年6月10日に開催予定の2つの投資家向けイベントに参加する予定であることを発表しました。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

投資家向け広報

Andrew Kramer

投資家向け広報室、副社長

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

メディア

Victor Cooper

法人広報・コンテンツ戦略部長

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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