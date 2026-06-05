硝酸アンモニウム市場は2031年には5,819万トン規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは硝酸アンモニウム市場を分析・予測した市場調査報告書「硝酸アンモニウム市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Ammonium Nitrate Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場がは2026年に5,343万トン規模となり、予測期間（2026年～2031年）に年平均成長率（CAGR）4.36%で成長し、2031年には5,819万トンに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「硝酸アンモニウム市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Ammonium Nitrate Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」は硝酸アンモニウムの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
用途
● 肥料
● 爆薬
● その他
形態
● 多孔質粒状
● 顆粒状
● 液状／懸濁液
グレード
● 農業用
● 工業用
最終用途産業
● 農業
● 鉱業
● 防衛
● その他
地域
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● ASEAN諸国
● その他のアジア太平洋地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● 北欧諸国
● その他の欧州
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351584/images/bodyimage1】
レポート概要
硝酸アンモニウム市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Ammonium Nitrate Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-ammonium-nitrate/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
用途
● 肥料
● 爆薬
● その他
形態
● 多孔質粒状
● 顆粒状
● 液状／懸濁液
グレード
● 農業用
● 工業用
最終用途産業
● 農業
● 鉱業
● 防衛
● その他
地域
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● ASEAN諸国
● その他のアジア太平洋地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● 北欧諸国
● その他の欧州
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
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硝酸アンモニウム市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Ammonium Nitrate Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
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出版年月：2026年03月
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