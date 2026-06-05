IDOG&ICATより、ペットとの車でのお出かけにぴったりな車内設置用ドライブベッド「ドライブネストベッド」を6月5日より販売開始
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はIDOG&ICAT（アイドッグ＆アイキャット）新作の車内設置用ドライブベッド【ドライブネストベッド】を発売いたします。6月5日(金)よりIDOG&ICAT公式ECサイト（https://www.idog.jp/）をはじめ、犬の服のiDog楽天市場店や直営店舗にて順次販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage1】
■ 見える安心、包まれる快適…愛犬とゆったり走れるドライブベッド
愛犬との車でのお出かけにぴったりな、車内設置用ドライブベッドです。
メッシュに覆われているため、ファスナーを閉めた状態でも中の様子がしっかり見えて安心。落ち着きのない子や子犬、ネコちゃんにもおすすめです。
視界がしっかり確保できるメッシュ仕様で、閉めて使用しても外が見える安心設計。
オーナー様からもワンちゃんの様子が見えるため、ドライブ中も安心してお使いいただけます。
6か所のポケットで収納力抜群！
外側に1か所、内側に5か所のポケット付きで、小物がすっきり収まる充実の収納力。
暑い季節には、内側ポケットに保冷剤を入れてペットの暑さ対策にも快適にお使いいただけます。
中のクッションはふんわりと中綿を入れたベッドタイプで、裏側にはメッシュ生地を使用しムレにくい構造に。出入り口はあごを乗せやすい形状で、愛犬がゆったり過ごせる快適設計です。
クッションはズレないよう面ファスナーでしっかり固定。クッションは取り外し可能なので、汚れても気軽にお洗濯できます。
２本のベルトと３か所の固定でしっかり座席に設置できます。
さらに急ブレーキ時の安全対策として飛び出し防止リードを備えており、お手持ちの首輪・ハーネスにつないでおくことで
ドライブベッドとしてだけでなく、簡易キャリーとして持ち運びも可能です。
ポケット側にあるショルダーベルトを伸ばせば、簡易キャリーとしても使用できます。
家から車へ、車から病院へなど、ちょっとした移動にとても便利です。
底板付きで形がしっかり安定、わんちゃんを入れて担いだ時も形がしっかり保たれ、安定して持ち運べます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage2】
■ こんなペットにおすすめ
・落ち着きがない子、動きやすい子
全体がメッシュで覆われているので閉めても視界が確保でき、「見えない不安」で動き回ってしまう子に特に◎
・小型犬・体の小さい子
ふんわり中綿入りのクッションで安定感があり、身体の小さい子でも安心して伏せやすい構造。
・子犬（パピー）
メッシュ越しに飼い主さんが見えるので安心しやすい。
底面が撥水で汚れても拭けるので、初めてのお出かけにも◎。
・多頭飼いさん（2頭一緒OK）
飛び出し防止リードが2本ついていて、2頭一緒に乗せたい飼い主さんに最適。
・車酔いしやすい子
視界が確保できると車酔い軽減につながるため、外が見えて安心できるメッシュ仕様が相性◎。
・病院移動が多い子、外出が多い子
ショルダーベルトで簡易キャリーとしても使えるので、車→病院・車→自宅などの短距離移動にとても便利。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage3】
■ 商品概要
【商品名】IDOG&ICAT ドライブネストベッド
【価 格】15,000円（税別）
【カラー】ベージュ/チャコール
【素 材】ポリエステル100%
【サイズ】高さ40×幅47×奥行40cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage4】
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」やイタグレ・ウィペット専門のドッグウェアブランド「SIVI」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
■三井アウトレットパーク北陸小矢部店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_/
■三井アウトレットパーク入間店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_iruma/
■IDOG&ICAT village（SNS）：https://www.instagram.com/idog_toki_outlet/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ゼフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage1】
愛犬との車でのお出かけにぴったりな、車内設置用ドライブベッドです。
メッシュに覆われているため、ファスナーを閉めた状態でも中の様子がしっかり見えて安心。落ち着きのない子や子犬、ネコちゃんにもおすすめです。
視界がしっかり確保できるメッシュ仕様で、閉めて使用しても外が見える安心設計。
オーナー様からもワンちゃんの様子が見えるため、ドライブ中も安心してお使いいただけます。
6か所のポケットで収納力抜群！
外側に1か所、内側に5か所のポケット付きで、小物がすっきり収まる充実の収納力。
暑い季節には、内側ポケットに保冷剤を入れてペットの暑さ対策にも快適にお使いいただけます。
中のクッションはふんわりと中綿を入れたベッドタイプで、裏側にはメッシュ生地を使用しムレにくい構造に。出入り口はあごを乗せやすい形状で、愛犬がゆったり過ごせる快適設計です。
クッションはズレないよう面ファスナーでしっかり固定。クッションは取り外し可能なので、汚れても気軽にお洗濯できます。
２本のベルトと３か所の固定でしっかり座席に設置できます。
さらに急ブレーキ時の安全対策として飛び出し防止リードを備えており、お手持ちの首輪・ハーネスにつないでおくことで
ドライブベッドとしてだけでなく、簡易キャリーとして持ち運びも可能です。
ポケット側にあるショルダーベルトを伸ばせば、簡易キャリーとしても使用できます。
家から車へ、車から病院へなど、ちょっとした移動にとても便利です。
底板付きで形がしっかり安定、わんちゃんを入れて担いだ時も形がしっかり保たれ、安定して持ち運べます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage2】
■ こんなペットにおすすめ
・落ち着きがない子、動きやすい子
全体がメッシュで覆われているので閉めても視界が確保でき、「見えない不安」で動き回ってしまう子に特に◎
・小型犬・体の小さい子
ふんわり中綿入りのクッションで安定感があり、身体の小さい子でも安心して伏せやすい構造。
・子犬（パピー）
メッシュ越しに飼い主さんが見えるので安心しやすい。
底面が撥水で汚れても拭けるので、初めてのお出かけにも◎。
・多頭飼いさん（2頭一緒OK）
飛び出し防止リードが2本ついていて、2頭一緒に乗せたい飼い主さんに最適。
・車酔いしやすい子
視界が確保できると車酔い軽減につながるため、外が見えて安心できるメッシュ仕様が相性◎。
・病院移動が多い子、外出が多い子
ショルダーベルトで簡易キャリーとしても使えるので、車→病院・車→自宅などの短距離移動にとても便利。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage3】
■ 商品概要
【商品名】IDOG&ICAT ドライブネストベッド
【価 格】15,000円（税別）
【カラー】ベージュ/チャコール
【素 材】ポリエステル100%
【サイズ】高さ40×幅47×奥行40cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage4】
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」やイタグレ・ウィペット専門のドッグウェアブランド「SIVI」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
■三井アウトレットパーク北陸小矢部店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_/
■三井アウトレットパーク入間店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_iruma/
■IDOG&ICAT village（SNS）：https://www.instagram.com/idog_toki_outlet/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351540/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ゼフィール
プレスリリース詳細へ