大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場、企業による安全な複数モデルAI導入の加速により2030年までに110億ドルに到達へ
集中型AIアクセス、インテリジェントなモデルルーティング、高度なガバナンス機能が、組織による大規模言語モデル展開の管理方法を変革
企業はよりスマートなAIインフラ管理へ移行
人工知能の導入は、組織が複数の言語モデルを業務アプリケーション、顧客体験、分析システム、社内ワークフローへ統合する中で、さまざまな業界にわたり急速に拡大しています。AI環境がより複雑になるにつれて、企業は個別のモデル利用から、より高い制御性、可視性、セキュリティ、運用効率を提供するプラットフォームへと重点を移しています。
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は、2030年までに110億ドルを超えると予想されています。比較すると、より広範なクラウドサービス市場は2030年までに約9,550億ドルに達すると予測されており、大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は全体価値の約1%を占める見込みです。2030年までに13兆7,880億ドル規模と推定される情報技術業界内では、この市場は業界全体価値の約0.1%に貢献すると予想されています。
ソフトウェアソリューションが企業AI運用管理に不可欠に
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場には、ソフトウェア、ハードウェア、サービスの構成要素が含まれます。このうち、ソフトウェアは最大のセグメントであり続け、市場の54%を占め、2030年までに約60億ドルに達すると予想されています。
ソフトウェアソリューションの重要性の高まりは、集中型AI管理システムに対する企業需要の増加と関連しています。企業は、APIベースのオーケストレーション、安全なアクセス制御、ワークフロー監視、異なる環境全体での複数言語モデルの効率的な管理を支援するプラットフォームを導入しています。
この市場には、以下のようなさまざまな分野も含まれます。
● オンプレミスおよびクラウドプラットフォームなどの導入モデル
● 中小企業および大企業における企業導入
● ガバナンスとセキュリティ、トラフィックおよびコスト管理、開発者の生産性、監視および可観測性を含むアプリケーション
● BFSI、医療、小売および電子商取引、メディアおよびエンターテインメント、製造、ITおよび通信、その他業界にわたるエンドユーザー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351460/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351460/images/bodyimage2】
複数モデルAI導入が統合制御システムへの需要を創出
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は、企業が拡張可能で安全なAIインフラへの投資を増やす中、2030年まで年平均成長率27%で成長すると予想されています。
導入を支える主な要因は、異なるプロバイダーによる複数のAIモデル利用の増加です。組織は、精度、性能、コスト、特定の業務要件に応じて異なるモデルを選択しています。
ゲートウェイプラットフォームは、以下を提供することでこの環境を簡素化します。
● インテリジェントなモデルルーティング
● 集中型アクセス管理
● AIシステム全体での負荷分散
● 異なるプロバイダー間の相互運用性向上
これらのプラットフォームは運用上の複雑さを軽減することで、企業がAIソリューションをより効果的に展開できるよう支援します。
企業はよりスマートなAIインフラ管理へ移行
人工知能の導入は、組織が複数の言語モデルを業務アプリケーション、顧客体験、分析システム、社内ワークフローへ統合する中で、さまざまな業界にわたり急速に拡大しています。AI環境がより複雑になるにつれて、企業は個別のモデル利用から、より高い制御性、可視性、セキュリティ、運用効率を提供するプラットフォームへと重点を移しています。
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は、2030年までに110億ドルを超えると予想されています。比較すると、より広範なクラウドサービス市場は2030年までに約9,550億ドルに達すると予測されており、大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は全体価値の約1%を占める見込みです。2030年までに13兆7,880億ドル規模と推定される情報技術業界内では、この市場は業界全体価値の約0.1%に貢献すると予想されています。
ソフトウェアソリューションが企業AI運用管理に不可欠に
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場には、ソフトウェア、ハードウェア、サービスの構成要素が含まれます。このうち、ソフトウェアは最大のセグメントであり続け、市場の54%を占め、2030年までに約60億ドルに達すると予想されています。
ソフトウェアソリューションの重要性の高まりは、集中型AI管理システムに対する企業需要の増加と関連しています。企業は、APIベースのオーケストレーション、安全なアクセス制御、ワークフロー監視、異なる環境全体での複数言語モデルの効率的な管理を支援するプラットフォームを導入しています。
この市場には、以下のようなさまざまな分野も含まれます。
● オンプレミスおよびクラウドプラットフォームなどの導入モデル
● 中小企業および大企業における企業導入
● ガバナンスとセキュリティ、トラフィックおよびコスト管理、開発者の生産性、監視および可観測性を含むアプリケーション
● BFSI、医療、小売および電子商取引、メディアおよびエンターテインメント、製造、ITおよび通信、その他業界にわたるエンドユーザー
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複数モデルAI導入が統合制御システムへの需要を創出
大規模言語モデル（LLM）ゲートウェイプラットフォーム市場は、企業が拡張可能で安全なAIインフラへの投資を増やす中、2030年まで年平均成長率27%で成長すると予想されています。
導入を支える主な要因は、異なるプロバイダーによる複数のAIモデル利用の増加です。組織は、精度、性能、コスト、特定の業務要件に応じて異なるモデルを選択しています。
ゲートウェイプラットフォームは、以下を提供することでこの環境を簡素化します。
● インテリジェントなモデルルーティング
● 集中型アクセス管理
● AIシステム全体での負荷分散
● 異なるプロバイダー間の相互運用性向上
これらのプラットフォームは運用上の複雑さを軽減することで、企業がAIソリューションをより効果的に展開できるよう支援します。