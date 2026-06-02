Agam Capital、日本市場戦略強化に向け、元金融担当大臣 中塚一宏氏を戦略顧問に招聘

ニュージャージー州・東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- テクノロジーを活用した保険関連資産・負債分析のグローバルリーダーであるAgam Capitalは、本日、元金融担当大臣の中塚一宏氏を戦略顧問に招聘したことを発表しました。中塚氏は、その数十年にわたる規制、政府、金融の高度な専門知識、経験をもとに、Agamの戦略立案および日本の生命保険、年金さらに広範な金融市場での長期的な拡大を支援します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260601826542/ja/





中塚氏のキャリアは、日本の公職および民間企業の最高レベルのリーダーシップに亘ります。特に、野田内閣で金融担当大臣を務め、金融規制や危機対応を監督し、日本の金融システムの安定強化に貢献するとともに、同国の保険・金融市場の発展にも貢献しました。彼の豊富な経歴には以下が含まれます:

・元復興副大臣および衆議院議員。

・トゥーストーン&サンズ社およびアースインフィニティ社の顧問。元堂島取引所代表取締役社長、元SBIホールディングス取締役兼執行役員常務。

・早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構客員上級研究員

戦略顧問として、中塚氏は日本の保険業界における規制動向や市場環境に関する知見を提供し、日本の保険会社とのパートナーシップを促進します。彼の任命は、Agam Capitalと、保険第一の投資戦略に特化した差別化された資産運用会社1823 Partnersの、日本の生命保険および退職セクターへの拡大を目指す戦略的発表に続くものです。

中塚一宏氏は次のようにコメントしています。「日本の金融セクターにとって重要な時期に、戦略顧問としてAgam Capitalに加わることを光栄に思います。日本の保険および金融機関は、金利正常化、リスク管理の要件の変化、長期的に安定した投資へのニーズの高まりによって形作られた急速に変化している環境に直面しています。

私は、Agam Capitalはテクノロジー主導のアプローチと、保険および資産運用ソリューションの専門知識を組み合わせることで、日本市場に意義ある貢献を果たす大きな可能性を秘めていると考えています。日本での同社の長期的な発展とパートナーシップを支援できることを楽しみにしています。」

「中塚一宏氏を戦略顧問としてAgam Capitalに迎えられることを光栄に思います。 日本の金融政策と企業リーダーシップの交差点における彼の比類なき専門知識は、当社にとって重要な転換点に臨んでいます」とAgamの共同創業者Chak RaghunathanとAvi Katzは述べました。 「1823 Partnersとの提携発表を機に、中塚氏の指導は、日本の生命・退職市場支援のために当社の独自マルチエージェントAIエコシステムであるLeadAiiを展開する上で不可欠となります。中塚氏の規制に対する深い洞察とLeadAiiの高度な能力を組み合わせることで、日本の保険会社とその契約者の変化するニーズに対し、先進的かつ高度な資本・リスクソリューションを提供できる独自のポジションを確立しています。」

LeadAiiについて

LeadAiiは、生命保険および年金分野向けに特化して設計された、カスタマイズされた大規模言語モデル（LLM）を基盤とする独自のマルチエージェントAIエコシステムである。最先端のエージェントフレームワークとして、LeadAiiは複雑な財務データと規制要件のシームレスな統合を可能にし、リアルタイムの意思決定支援、リスク評価の向上、保険バリューチェーン全体にわたる高度な分析ワークフローの自動化を可能にする。

Agam Capitalについて

Agamは、保険関連の資産および負債分析におけるグローバルリーダーである。2016年に設立されたAgamは、保険業界全体のバランスシート最適化の為の差別化された分析プラットフォームであるpALMエコシステムを運営している。この独自の資産負債管理（ALM）プラットフォームは、Agamの戦略的パートナーが資本および成長目標を上回るよう支援するものである。動的戦略的資産配分（DSAA）およびエンタープライズリスク管理（ERM）インフラを完全に組み込んだpALMは、さまざまな規制管轄区域にまたがるグローバルな顧客に対して、ワンストップのターンキー型保険ソリューションを提供するAgamの能力を支えている。

Agamの専門家チームは、米国、カナダ、バミューダ、インド、日本にオフィスを構え、グローバルに展開している。さらに、バミューダを拠点とする再保険会社に対し、運用、管理、ガバナンスに関する包括的なサービスを提供するAgam ISAC Bermudaは、バミューダ金融局（BMA）よりクラスE保険会社として認可を受けている。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260601826542/ja/

Contacts

メディア連絡先:

Chak Raghunathan

craghunathan@agamcapital.com

Source: Agam Capital