連続式発酵機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ベルト式、トレー式）・分析レポートを発表
2026年5月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「連続式発酵機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、連続式発酵機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の連続式発酵機市場は、2024年時点で4億7100万米ドル規模に達しており、2031年には5億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.4％と見込まれており、安定した市場成長が続くと考えられています。
連続式発酵機は、生地発酵工程に使用される産業用設備であり、連続搬送システムと温度・湿度制御環境を活用して、生地を均一に発酵させる役割を担います。この設備は主にパンや菓子類などの大規模製造工程で利用されており、自動化と高効率設計により、生地発酵時間や品質を最適化します。安定性と省エネルギー性能に優れていることから、現代製パン産業における重要設備となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、製パン産業の自動化需要拡大、大量生産体制への移行、高品質製品需要の増加などが挙げられます。特に大規模食品メーカーでは、生産効率向上と品質均一化が重要視されており、連続式発酵機の導入が進んでいます。
また、労働力不足への対応や製造コスト削減を背景に、自動化設備への投資が増加しています。さらに、省エネルギー性能や衛生管理性能への要求も高まっており、高効率設備への更新需要が市場拡大を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、ベルト式とトレー式に分類されています。ベルト式は連続搬送能力に優れており、大規模大量生産ライン向けに広く利用されています。一方、トレー式は柔軟性が高く、多品種少量生産や高品質製品向け用途で採用されています。
用途別では、「パン製造」「菓子加工」「その他」に分類されています。特にパン製造分野は最大市場となっており、世界的なパン消費拡大を背景に需要が増加しています。また、菓子加工分野でも高品質発酵技術への需要が高まっています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は製パン文化が成熟していることから、高度な製パン設備需要が安定しています。特にドイツ、フランス、イタリアなどでは高品質製パン設備への投資が継続しています。
北米市場では、大規模食品工場向け自動化需要が市場成長を支えています。また、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に食品加工産業が急成長しており、設備投資拡大が続いています。中国市場では大型食品工場建設が進み、製パン設備需要が増加しています。
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【競争環境】
市場には複数の食品加工設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Square Technology、AMF Bakery Systems、Scanico A/S、Kornfeil、Naegele、Topos Mondial、AONCO Baking Machinery、TONGHENG、BAKERpedia、KOMAなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「連続式発酵機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、連続式発酵機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の連続式発酵機市場は、2024年時点で4億7100万米ドル規模に達しており、2031年には5億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.4％と見込まれており、安定した市場成長が続くと考えられています。
連続式発酵機は、生地発酵工程に使用される産業用設備であり、連続搬送システムと温度・湿度制御環境を活用して、生地を均一に発酵させる役割を担います。この設備は主にパンや菓子類などの大規模製造工程で利用されており、自動化と高効率設計により、生地発酵時間や品質を最適化します。安定性と省エネルギー性能に優れていることから、現代製パン産業における重要設備となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、製パン産業の自動化需要拡大、大量生産体制への移行、高品質製品需要の増加などが挙げられます。特に大規模食品メーカーでは、生産効率向上と品質均一化が重要視されており、連続式発酵機の導入が進んでいます。
また、労働力不足への対応や製造コスト削減を背景に、自動化設備への投資が増加しています。さらに、省エネルギー性能や衛生管理性能への要求も高まっており、高効率設備への更新需要が市場拡大を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、ベルト式とトレー式に分類されています。ベルト式は連続搬送能力に優れており、大規模大量生産ライン向けに広く利用されています。一方、トレー式は柔軟性が高く、多品種少量生産や高品質製品向け用途で採用されています。
用途別では、「パン製造」「菓子加工」「その他」に分類されています。特にパン製造分野は最大市場となっており、世界的なパン消費拡大を背景に需要が増加しています。また、菓子加工分野でも高品質発酵技術への需要が高まっています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は製パン文化が成熟していることから、高度な製パン設備需要が安定しています。特にドイツ、フランス、イタリアなどでは高品質製パン設備への投資が継続しています。
北米市場では、大規模食品工場向け自動化需要が市場成長を支えています。また、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に食品加工産業が急成長しており、設備投資拡大が続いています。中国市場では大型食品工場建設が進み、製パン設備需要が増加しています。
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【競争環境】
市場には複数の食品加工設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Square Technology、AMF Bakery Systems、Scanico A/S、Kornfeil、Naegele、Topos Mondial、AONCO Baking Machinery、TONGHENG、BAKERpedia、KOMAなどが挙げられています。