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訃報
日本赤十字社元社長・現名誉社長 近衞 忠莩（このえ・ただてる）（87歳）は、令和８年５月23日（土）午後９時45分、解離性大動脈瘤のため日本赤十字社医療センターにてご逝去されました。
通夜は５月31日（日）午後５時から午後６時、葬儀・告別式は６月１日（月）午前10時から午前11時30分、築地本願寺第二伝道会館（東京都中央区築地3-15-1）にて執り行われます。
喪主は、ご令室の近衞 簶子（このえ・やすこ）様です。
なお、ご供花、ご香典、ご供物の儀は、ご遺族が固くご辞退されています。
故人は、日本赤十字社入社以来長きにわたり赤十字活動に尽力されました。
生年月日：昭和14年（1939年）５月８日
学 歴：昭和37年３月 学習院大学政経学部卒業
昭和39年７月 ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス
(国際関係論)ジェネラルコース修了
昭和39年12月 日本赤十字社入社、外事部勤務
昭和47年９月 国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）勤務（在ジュネーブ）
昭和51年２月 日本赤十字社外事部第二課長
昭和56年４月 IFRC災害対策部長（在ジュネーブ）
昭和60年７月 日本赤十字社外事部次長
昭和63年５月 日本赤十字社社会部長
昭和63年８月 日本赤十字社社会部長兼外事部長
昭和64年１月 日本赤十字社外事部長
平成３年４月 日本赤十字社副社長兼学校法人日本赤十字学園理事長
平成７年12月 赤十字・赤新月常置委員会委員
平成17年４月 日本赤十字社社長
平成17年11月 IFRC副会長
平成21年11月 IFRC会長
令和元年７月 日本赤十字社名誉社長
平成30年４月 旭日大綬章受章
令和３年12月 アンリー・デュナン記章受章
通夜は５月31日（日）午後５時から午後６時、葬儀・告別式は６月１日（月）午前10時から午前11時30分、築地本願寺第二伝道会館（東京都中央区築地3-15-1）にて執り行われます。
なお、ご供花、ご香典、ご供物の儀は、ご遺族が固くご辞退されています。
故人は、日本赤十字社入社以来長きにわたり赤十字活動に尽力されました。
生年月日：昭和14年（1939年）５月８日
学 歴：昭和37年３月 学習院大学政経学部卒業
昭和39年７月 ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス
(国際関係論)ジェネラルコース修了
昭和39年12月 日本赤十字社入社、外事部勤務
昭和47年９月 国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）勤務（在ジュネーブ）
昭和51年２月 日本赤十字社外事部第二課長
昭和56年４月 IFRC災害対策部長（在ジュネーブ）
昭和60年７月 日本赤十字社外事部次長
昭和63年５月 日本赤十字社社会部長
昭和63年８月 日本赤十字社社会部長兼外事部長
昭和64年１月 日本赤十字社外事部長
平成３年４月 日本赤十字社副社長兼学校法人日本赤十字学園理事長
平成７年12月 赤十字・赤新月常置委員会委員
平成17年４月 日本赤十字社社長
平成17年11月 IFRC副会長
平成21年11月 IFRC会長
令和元年７月 日本赤十字社名誉社長
平成30年４月 旭日大綬章受章
令和３年12月 アンリー・デュナン記章受章