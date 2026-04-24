盗難防止システム市場：構成部品、設置形態、技術、用途、エンドユーザー、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
盗難防止システム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.15%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、盗難防止システム市場調査レポートを発行・販売します。
「盗難防止システムレポート」では技術の融合、進化するサービスモデル、規制圧力がいかにして相まって、盗難防止システムの設計と導入の実践を再構築しているかを言及するほか、用途の要件、部品構成、設置方法、技術形態、エンドユーザーのプロファイル、流通経路を整合させた、きめ細かなセグメンテーションに関する知見を提供を分析します。
世界の盗難防止システム市場規模は、2025年に67億4,000万米ドルと評価され、2026年の73億1,000万米ドルから2032年には124億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2001007-anti-theft-systems-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 盗難防止システム市場：コンポーネント別
第9章 盗難防止システム市場：設置タイプ別
第10章 盗難防止システム市場：技術別
第11章 盗難防止システム市場：用途別
第12章 盗難防止システム市場：エンドユーザー別
第13章 盗難防止システム市場：流通チャネル別
第14章 盗難防止システム市場：地域別
第15章 盗難防止システム市場：グループ別
第16章 盗難防止システム市場：国別
第17章 米国盗難防止システム市場
第18章 中国盗難防止システム市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・盗難防止システム市場の成長要因は何ですか？
技術の融合、進化するサービスモデル、規制圧力が相まって、盗難防止システムの設計と導入の実践を再構築しています。
・米国における関税変更が盗難防止システム市場に与える影響は何ですか？
関税の調整により、調達における柔軟性とサプライヤーの多様化の重要性が高まり、多くのベンダーが部品調達を見直したり、現地での組み立てを行ったりするようになりました。
・盗難防止システム市場のセグメンテーションに関する洞察は何ですか？
市場は商用車および乗用車を含む「自動車」、医療および小売を含む「商業」、新規設置および改修シナリオを含む「住宅」に分かれています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「盗難防止システムレポート」では技術の融合、進化するサービスモデル、規制圧力がいかにして相まって、盗難防止システムの設計と導入の実践を再構築しているかを言及するほか、用途の要件、部品構成、設置方法、技術形態、エンドユーザーのプロファイル、流通経路を整合させた、きめ細かなセグメンテーションに関する知見を提供を分析します。
世界の盗難防止システム市場規模は、2025年に67億4,000万米ドルと評価され、2026年の73億1,000万米ドルから2032年には124億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2001007-anti-theft-systems-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 盗難防止システム市場：コンポーネント別
第9章 盗難防止システム市場：設置タイプ別
第10章 盗難防止システム市場：技術別
第11章 盗難防止システム市場：用途別
第12章 盗難防止システム市場：エンドユーザー別
第13章 盗難防止システム市場：流通チャネル別
第14章 盗難防止システム市場：地域別
第15章 盗難防止システム市場：グループ別
第16章 盗難防止システム市場：国別
第17章 米国盗難防止システム市場
第18章 中国盗難防止システム市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・盗難防止システム市場の成長要因は何ですか？
技術の融合、進化するサービスモデル、規制圧力が相まって、盗難防止システムの設計と導入の実践を再構築しています。
・米国における関税変更が盗難防止システム市場に与える影響は何ですか？
関税の調整により、調達における柔軟性とサプライヤーの多様化の重要性が高まり、多くのベンダーが部品調達を見直したり、現地での組み立てを行ったりするようになりました。
・盗難防止システム市場のセグメンテーションに関する洞察は何ですか？
市場は商用車および乗用車を含む「自動車」、医療および小売を含む「商業」、新規設置および改修シナリオを含む「住宅」に分かれています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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