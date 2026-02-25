¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹á¤ë¡È¿·´¶³Ð¡É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¡×¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¿·È¯Çä
¡È¤¨¡©¤³¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¡©¡ÉÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìÇÕ¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÄó°Æ
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¼Ã« Î¶É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢¿å¤äÃº»À¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×À½ÉÊ¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ûÍÑ¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌó40¡ó¤¬¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤ä¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÓÏ¹¥¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢SNS¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬Àä¤¨¤ºÆÏ¤¯ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¤µ¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¹ç¤¦¡¢´Å¤µ¤ä¶ìÌ£¤ò¤Ò¤«¤¨¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯»þÅÀ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¸¦µæ½ê¡Ö°û¤ßÊªÄ´ºº¡×
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥í¡¼¥¹¥È¡ÊÀõÀù¤ê¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë²Ì¼Â¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹á¤ê¤È½À¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡È¿·´¶³Ð¡É¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÈÌÀ¤ë¤¤»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥ì¥â¥ó¡×¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¤Î2¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢»Å»ö¡¦ÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¡¢±¿Æ°¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢»þ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤êÌó23kcal¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¹µ¤¨¤á¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËËÜÉÊ5g¤ò180ml¤Î¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼±Õ¤òÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½Ð±Õ¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬15¡Á30¡óÄøÅÙ
¡ã³Ú¤·¤ßÊý¡ä
¿å¤Î¾ì¹ç
¡¥°¥é¥¹¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯1ËÜÊ¬¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢Îä¤¿¤¤¿å150¡Á180ml¤òÃí¤®¡¢·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£
£¤ª¹¥¤ß¤ÇÉ¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£
Ãº»À¤Î¾ì¹ç
¡¥°¥é¥¹¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯1ËÜÊ¬¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢Îä¤¿¤¤¿å75¡Á90ml¤òÃí¤®¡¢·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£
£Ãº»À¿å75¡Á90ml¤òÃí¤®¡¢·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£
¤¤ª¹¥¤ß¤ÇÉ¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§¡¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼ ¥ì¥â¥ó¡¿¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼ ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼
ÆâÍÆÎÌ¡§¡¡7ËÜ
È¯ÇäÆü¡§¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§¡¡Á´¹ñ¤Î¼çÍ×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅù¡Ê¢¨3¡Ë¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¡Ê¢¨3¡Ë°ìÉô¼è°·¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¤È¿À¸Í¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¸¶½É¤ª¤è¤Ó¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ »°µÜ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼4¼ï¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¡¿ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ä
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼ ¥ì¥â¥ó¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¿630±ß
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥À¥¤¥¹¡¿630±ß
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¥ì¥â¥ó¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥Õ¥£¥º¡¿650±ß
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¯¡¼¥é¡¼¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥Õ¥£¥º¡¿650±ß
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡Äó¶¡¾ì½ê¡§
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¸¶½É¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ 22-8¡Ë
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ »°µÜ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¸æ¹¬ÄÌ 7-1-15¡Ë
